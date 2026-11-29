Cagliari gegen Milan wird in Italien von DAZN Italia im TV und Livestream übertragen. Über die Schaltfläche unten könnt Ihr das Spiel live verfolgen.

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Italien Serie A - Spielwoche 13 30. Nov. 2026 - 14:45 Unipol Domus

Der 13. Spieltag der Serie A endet am Montag, 30. November, mit Cagliari gegen Milan in der Unipol Domus. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Das Milan von Ruben Amorim reist nach einer intensiven Woche nach Cagliari. Am Donnerstag drehte Milan in der Europa League gegen Olympiakos einen 0:2-Rückstand und gewann 4:2. Hutchinson war mit einem Tor und zwei Vorlagen entscheidend beteiligt.

Die Mannschaft ist Vierter in der Liga und kommt von einem 5:1 gegen Frosinone. Cisse hat wieder getroffen, und Pulisic erzielte in Griechenland ein Tor. Offen bleibt, ob Gonçalo Ramos rechtzeitig fit wird. Er wurde in Athen zur Halbzeit ausgewechselt, nachdem er in der ersten Hälfte Probleme bekommen hatte.

Das Cagliari von Fabio Pisacane erlebt derzeit das Gegenteil. Die Mannschaft aus Sardinien steht auf Platz elf und hat vier ihrer letzten fünf Ligaspiele verloren, zuletzt am Samstag, 21. November, mit 0:2 bei Como.

Für Cagliari ist das Duell mit Milan eine Gelegenheit, die Negativserie vor eigenem Publikum zu beenden. Milan verlor bereits das letzte Aufeinandertreffen mit Cagliari zu Hause, am 24. Mai.

Hier findet Ihr alle Informationen zu TV-Sender, Livestream und Anstoßzeit.

Neuigkeiten zu den Teams

Das Cagliari von Fabio Pisacane muss auf die verletzten Mattia Felici, Harry Winks und Joseph Liteta verzichten. Gesperrte Spieler gibt es nicht. In der voraussichtlichen Startelf steht Caprile im Tor. Ze Pedro, Deiola, Kofler und Romano bilden die Abwehr, Grandu, Adopo und Fazzini das Mittelfeld. Vorne sind Obert, Daniel Maldini und Mendy vorgesehen.

Beim Milan von Ruben Amorim fallen sieben Spieler aus: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek, Pietro Terracciano, Luka Modric und Davide Bartesaghi. Gesperrte Spieler gibt es nicht. Die voraussichtliche Startelf besteht aus Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Estupinan, Rabiot, Moreira, Musah, Comotto, Pulisic und Gonçalo Ramos. Informationen zu Ausfällen und Aufstellungen aktualisieren wir näher am Anstoß.

Aktuelle Form

Cagliari hat in den letzten fünf Spielen, allesamt in der Serie A, einmal gewonnen und viermal verloren. Zuletzt gab es ein 0:2 bei Como. Hinzu kommen ein 1:2 gegen Lazio und ein 2:4 gegen Roma. Der einzige Sieg war das 1:0 gegen Frosinone. Insgesamt hat Cagliari vier Tore erzielt und zehn kassiert.

Milan hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren. Zuletzt gab es ein 4:2 bei Olympiakos in der Europa League, davor ein 5:1 gegen Frosinone und ein 2:1 bei Genoa. Damit stehen nach dem 0:2 gegen Ferencvaros drei Siege in Folge zu Buche. Das 3:1 gegen Inter vervollständigt die Bilanz. Milan hat dabei 14 Tore erzielt und sieben kassiert.

Direktvergleich

Das letzte Aufeinandertreffen fand am 24. Mai 2026 statt: Cagliari gewann in der Serie A mit 2:1 bei Milan im San Siro. In den fünf betrachteten Duellen siegte Milan zweimal, Cagliari einmal, zweimal gab es ein Unentschieden. Milan erzielte elf Tore, Cagliari sieben.

Tabelle

In der Tabelle der Serie A steht Milan auf dem vierten Platz, Cagliari auf Rang elf.