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Der BVB hat sich am fünften Spieltag der Champions League dank einer mutigen zweiten Halbzeit ein 1:1 beim FC Arsenal verdient. Beste Dortmunder waren zwei Defensivspieler. Die Noten und Einzelkritiken.

Arsenal ging in einer sehr dominanten Anfangsphase verdient durch einen traumhaften Heber von Viktor Gyökeres in Führung (10.), Beim Gegentreffer hatten die Dortmunder trotz nominell acht defensiven Spielern und einer Fünferkette in der Abwehr keinen Druck auf Arsenal bekommen. Dieses Problem zog sich bis weit in die erste Halbzeit hinein. Dennoch kam der BVB im ersten Durchgang zu fünf - ungefährlichen - Schüssen. Im zweiten Durchgang agierten die Dortmunder deutlich mutiger, kämpften sich in die Partie und kamen verdient durch den bis

dahin sehr schwachen Maximilian Beier zum 1:1 (55.). Vier Minuten zuvor hatten die Dortmunder richtigerweise auf Handspiel im Strafraum reklamiert, nachdem Gyökeres den Ball an den Unterarm bekommen hatte. Doch der VAR griff aus unerklärlichen Gründen nicht ein.

Hier geht es zum kompletten Spielbericht des BVB beim FC Arsenal!

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs FC Arsenal: Gregor Kobel

Ja, der Schuss von Viktor Gyökeres zum 1:0 war wunderbar - und nein, Kobel beging dabei sicher keinen klaren Torwartfehler. Etwas unglücklich sah er beim ersten Gegentor dennoch aus. Parierte dafür wenige Minuten später stark gegen Christos Tzolis - obgleich er auch Glück hatte, dass Maduekes Nachschuss von Svensson geblockt wurde. Note: 3,5

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs FC Arsenal: Jean Gadou

Hatte wie die gesamte Hintermannschaft zu Beginn sehr viel zu tun und fand wie alle anderen nur sehr schwer die richtige Zuordnung zum Gegner und ins Spiel. Nach 20 Minuten hatte er sich dann aber etwas besser auf Christos Tzolis eingestellt und blieb auch mal Zweikampfsieger. Ein Ballgewinn von ihm sorgte kurz vor der Pause für einen ganz guten Konter der Dortmunder, den er selbst aus spitzem Winkel abschloss. Ein weiterer Ballgewinn und ein anschließender sensationell beherzter Lauf durchs Mittelfeld, den er mit einem Pass auf Maxi Beier krönte, führten zum 1:1. Betätigte sich dann auch als Balldieb im eigenen Strafraum. Wurde kurz vor Schluss ausgewechselt - was nicht nur bei ihm für etwas Unverständnis sorgte. Note: 2

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs FC Arsenal: Waldemar Anton

Hatte es bei seinem Startelfcomeback auch recht schwer, da er sehr viel zu tun hatte. Wirkte zunächst etwas stabiler als Nico Schlotterbeck, wenn auch nur um Nuancen. Verlor während Dortmunds Sturm- und Drangphase einen Ball und anschließend das Laufduell gegen Noni Madueke, was beinahe Folgen gehabt hätte. Grätschte dafür anschließend stark gegen Gyökeres. Note: 3,5

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs FC Arsenal: Nico Schlotterbeck

Tat sich schwer gegen Viktor Gyökeres und Noni Madueke. Die beschäftigten ihn so sehr, dass er bisweilen sogar recht hüftsteif wirkte, was der DFB-Star ja eigentlich gar nicht ist. Rettete in der Schlussphase der ersten Halbzeit aber stark gegen Declan Rice. In der zweiten Halbzeit unauffälliger, was in diesem Spiel gut war. Räumte beim Versuch, eine Arsenal-Chance endgültig zu klären, unabsichtlich Kobel ab. Note: 4

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs FC Arsenal: Julian Ryerson

Deutlich unauffälliger als Svensson auf der anderen Seite in der ersten Halbzeit, allerdings auch zuverlässiger. Wenn die Londoner angerannt kamen, wirkte aber auch er nicht immer auf der Höhe. Klärte in der allerletzten Minute der Nachspielzeit nochmal zum Einwurf. Insgesamt eine solide Leistung. Note: 3,5

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs FC Arsenal: Jobe Bellingham

Auch er steigerte sich nach einer eher schwachen ersten Halbzeit klar und mühte sich deutlich mehr um den Spielvortrag. Stand bei seinem vermeintlichen Treffer zum 2:1 knapp im Abseits, musste nach 73 Minuten für Marcel Sabitzer runter. Note: 4

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs FC Arsenal: Felix Nmecha

Glänzte zuletzt als Torschütze und sorgte anschließend mit oder wegen seiner Torjubel für kontroverse Diskussionen. Hatte gegen Arsenal alle Hände und Füße zu tun, um die starken Londoner am Spielvortrieb zu stören. Das gelang nicht gar so gut, hatte auch einen kleinen Anteil am 0:1. Versuchte es selten auch in London mit Strafraumaktionen, jedoch ohne Erfolg. Insgesamt eine eher inkonsequente Leistung. Note: 4,5

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs FC Arsenal: Joey Veerman

Hatte wie eigentlich immer die meisten Ballkontakte der Dortmunder, nominell kamen auch sehr viele seiner Pässe an. Das aber auch, weil seine Mitspieler seinen Bällen auch schon mal beherzt hinterherrannten. Sein Spiel wirkte weniger präzise als sonst, zudem fehlte seinen Aktionen die Klarheit. Riss dann in der zweiten Halbzeit aber, als sich die Dortmunder in das Spiel kämpften, die Partie an sich und verteilte die Bälle klug auch nach vorne. Note: 3

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs FC Arsenal: Daniel Svensson

Wurde vor dem 1:0 von Ben White geblockt und aus dem Spiel gekommen, sodass niemand auch nur in der Nähe des Torschützen stand. Blockte seinerseits in der 16. Minute den Nachschuss von Noni Madueke. War an den meisten gefährlichen Aktionen irgendwie beteiligt - auf beiden Seiten. Sein Pass in der 49. Minute hätte zumindest eine Dortmunder Großchance verdient gehabt. In der zweiten Halbzeit dann eigentlich nur noch nach vorne auffällig. Note: 2

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs FC Arsenal: Fabio Silva

Erhielt den Vorzug vor dem gerade erst von seiner Muskelverletzung genesenen Stürmer Serhou Guirassy. Sorgte in der 20. Minute für die erste - sehr harmlose - Torannäherung der Borussia. Sorgte mit einem feinen Pässchen für eine Halbchance von Daniel Svensson, verlor dann aber böse den Ball im Mittelfeld, was Declan Rice zum 2:0 hätte nutzen müssen. War in der ersten Halbzeit dennoch der gefährlichste Dortmunder und nach dem Seitenwechsel bis zu seiner Auswechslung um Spielbelebung bemüht, blieb am Ende aber glücklos. Note: 4

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs FC Arsenal: Maximilian Beier

Zwölf Ballkontakte, sieben Pässe, eine Abseitsstellung, null Torschüsse: Maximilian Beiers Bilanz in der ersten Halbzeit liest sich genauso dürftig, wie sie war. Nominell als zweite Spitze aufgestellt, agierte er meist hinter Fabio Silva. Verpasste zu Beginn der zweiten Halbzeit nach Svenssons gutem Pass die Chance zum 1:1, als er den Ball aus recht unerklärlichen Gründen nicht traf. Ein indiskutabler Auftritt - bis er dann mit der ersten Dortmunder Großchance und einem hervorragenden Lauf von Jean Gadou fein das 1:1 erzielte. So wurde dann aus einer 5 eben doch eine ... Note: 3,5

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BVB, Noten von Borussia Dortmund vs FC Arsenal: Einwechselspieler

Serhou Guirassy: Kam in der 64. Minute für Fabio Silva und feierte sein Comeback nach seiner Muskelverletzung. Niko Kovac hätte ihn am liebsten geschont, doch nach dem 1:1 witterte Dortmunds Trainer offensichtlich eine Chance. Doch Guirassy brachte nur wenig zustande nach vorne. Und hatte auf der Gegenseite Glück, dass er bei Arsenals Chance in der 80. Minute den Ball beim Abwehrversuch nicht ins eigene Tor versenkte. Note: 4,5

Konstantinos Karetsas: Kam zusammen mit Guirassy, ersetzte den Torschützen Maximilian Beier. Schaffte es aber nicht, Impulse nach vorne zu setzen. Dortmund wurde durch den Doppelwechsel nicht besser. Note: 4,5

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Marcel Sabitzer: Kam in der 73. Minute für Bellingham, doch auch seine Einwechslung verpuffte etwas. Keine Bewertung.

Filippo Mane: Kam in der Nachspielzeit für den starken Gadou. Stemmte sich auch gegen den drohenden zweiten Gegentreffer. Keine Bewertung.