BVB: Ausfall von zwei Torhütern droht gegen Barca, kann Messi spielen? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund trifft am Dienstagabend auf den FC Barcelona. Kann Superstar Lionel Messi dabei für Barca auflaufen? Alle BVB-News von heute.

Der gastiert am Dienstagabend bei . Für den BVB ist es gleich zu Beginn der neuen Champions-League-Saison ein echter Kracher. Hier gibt's alle Infos zu den Spielen der UCL.

In der siegte der BVB zuletzt gegen souverän mit 4:0. Vor dem Duell mit den Katalanen muss Schwarz-Gelb jedoch um sein Torhüterteam bangen, denn: Nur Roman Bürki ist aktuell fit, sodass Lucien Favre Ersatz aus der U23 nominieren muss.

Gleichzeitig gab es seitens der Katalanen die Information, dass Lionel Messi im Kader steht. Der Superstar, der von Marco Reus als "bester Spieler der Welt" betitelt wurde, ist nach seiner Wadenverletzung jedoch vorerst wahrscheinlich nur von der Bank aus im Einsatz.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Dienstag - egal, ob News oder Transfergerücht.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB gegen Barca: Spielt Lionel Messi heute Abend?

Es ist die Frage, die vor dem Champions-League-Auftaktspiel von Borussia Dortmund gegen den großen FC Barcelona heute Abend die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht: Kann Barca-Superstar Lionel Messi im Signal-Iduna-Park spielen?

Der Argentinier hat verletzungsbedingt in der laufenden Saison noch kein Pflichtspiel absolvieren können, steht aber auf jeden Fall im Kader des spanischen Meisters für das Duell mit dem BVB. Alle wichtigen Infos dazu, ob Messi heute Abend auf dem Rasen steht, haben wir Euch HIER in einem separaten Artikel zusammengefasst.

UEFA : BVB empfängt FC Barcelona um 16 Uhr

Borussia Dortmunds U19 empfängt am heutigen Dienstag um 16 Uhr die Junioren des FC Barcelona. Es ist das erste Spiel in der neuen Saison der UEFA Youth League.

Beim BVB unter anderem mit dabei: Supertalent Youssoufa Moukoko, der trotz seiner erst 14 Jahre bereits für die U19 des Vizemeisters kickt.

Bericht: Borussia Dortmund buhlt um Mittelfeld-Talent Sandro Tonali

Borussia Dortmund hat offenbar weiter einen Transfer von Mega-Juwel Sandro Tonali von Brescia Calcio im Auge. Dies berichtet Calciomercato am Dienstag.

Demnach soll der 19-jährige Mittelfeldmann, der immer wieder mit -Legende Andrea Pirlo verglichen wird, weiter von Scouts der Borussia beobachtet werden.

Tonali zieht im defensiven Mittelfeld des Serie-A-Aufsteigers die Fäden. Sein Vertrag beim Klub von Mario Balotelli läuft noch bis 2021, wodurch ein Transfer für Borussia Dortmund durchaus teuer werden könnte.

BVB vor Duell mit Barcelona: Roman Bürki der einzige fitte Torhüter

Borussia Dortmund trifft am Dienstagabend auf den FC Barcelona und mit Roman Bürki hat der BVB derzeit nur einen fitten Torhüter im Kader stehen.

Sowohl Marwin Hitz als auch Eric Oelschlägel fehlten beim Abschlusstraining der Schwarz-Gelben am Montagabend, sodass den Bundesligisten echte Torhüterprobleme plagen.

Anstelle der Nummer zwei und drei nahmen die beiden U-23-Torhüter Jan-Pascal Reckert und Jonas Hupe am Training teil.

BVB gegen Barca: Lionel Messi steht im Kader

Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi steht im Kader des spanischen Meisters FC Barcelona für das Champions-League-Spiel bei Borussia Dortmund am Dienstag (21.00 Uhr im LIVE-TICKER).

Die Ärzte hätten nach dem Training am Vormittag in Barcelona grünes Licht gegeben, teilten die Katalanen am Montag vor ihrer Abreise nach mit.

BVB: Marco Reus adelt Lionel Messi und hofft auf dessen Einsatz

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus hofft, dass Lionel Messi für den Champions-League-Auftakt des BVB gegen den FC Barcelona am Dienstag einsatzbereit ist.

"Ich würde mich freuen, wenn er spielen würde. Er ist der beste Spieler der Welt", sagte Reus am Montag auf der Pressekonferenz.