FC Barcelona: Spielt Lionel Messi heute gegen den BVB in der Champions League?

Der BVB trifft in der Champions League auf den FC Barcelona. Doch offen ist, ob Superstar Lionel Messi gegen Borussia Dortmund auflaufen kann.

Es geht wieder los - endlich. Die Champions League startet in die neue Saison. Gleich zu Beginn bekommt es Borussia Dortmund mit einem echten Brocken zu tun: Heute Abend gastiert der FC Barcelona im Signal-Iduna-Park. Anstoß ist um 21 Uhr.

Antoine Griezmann, Luis Suarez, Ivan Rakitic, Lionel Messi und Co. - Die Mannschaft des ist gespickt mit Weltstars. Doch der Einsatz des größten Stars steht auf der Kippe: Bei Lionel Messi ist noch nicht klar, ob er am Abend gegen den BVB auflaufen wird.

Wir gehen der Sache auf den Grund. Goal liefert Euch in diesem Artikel alles Wissenswerte zum Gesundheitszustand von Lionel Messi. Kann er auflaufen? Oder spielt er nicht? Sitzt er vielleicht zunächst nur auf der Bank? Hier gibt's die Antworten.

Spielt er oder spielt er nicht? Lionel Messi hatte sich Anfang August in seinem ersten Mannschaftstraining in der Sommervorbereitung eine Wadenverletzung zugezogen. Aufgrund dessen verpasste der Argentinier den kompletten Saisonstart des FC Barcelona in LaLiga.

"Wir wissen nicht, ob er uns am Dienstag oder die folgenden Spiele zur Verfügung steht", sagte Barca-Coach Ernesto Valverde noch vor dem LaLiga-Spiel gegen den FC Valencia am vergangenen Freitag. Ursprünglich sei der Verein nach der Wadenverletzung von Messi von einer kurzen Pause ausgegangen. Doch die Narbe war zwischenzeitlich wieder aufgerissen. "Lionel soll erst zurückkehren, wenn er komplett fit ist", so Valverde weiter.

Danach sieht es jedoch momentan aus. Lionel Messi ist seit Sonntag nämlich zurück im Mannschaftstraining. Zwei Tage vor dem Champions-League-Auftakt gegen absolvierte der Argentinier die Übungseinheit mit seinen Kollegen.

Aufatmen bei allen Anhängern des FC Barcelona: Die guten Nachrichten setzen sich fort. Lionel Messi steht außerdem im Kader der Katalanen für das Duell in der Königsklasse gegen den BVB. Ob Messi allerdings von Beginn an auflaufen kann, bleibt weiterhin offen. Vermutlich wird die Nummer zehn des FC Barcelona erst einmal auf der Bank Platz nehmen.

@woodyinho über #Messi: „Jeder weiß, dass er der beste der Welt ist. Wir würden uns freuen, wenn er mitspielen würde, aber auch dann haben wir eine Mannschaft, die gut genug ist, ihn und sein Team zu schlagen."

Beim BVB hofft man ebenfalls auf einen Messi-Einsatz. "Ich würde mich freuen, wenn er spielen würde. Er ist der beste Spieler der Welt", betonte Marco Reus auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Auftakt.

FC Barcelona: Sind außer Lionel Messi gegen den BVB in der Champions League noch andere Spieler fraglich?

Der FC Barcelona kann im Champions-League-Spiel gegen den BVB (Borussia Dortmund) nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nur zwei Spieler fehlen den Katalanen verletzungsbedingt:

FC Barcelona: Die letzten Verletzungen von Lionel Messi im Überblick

Lionel Messi und die Verletzungen - eigentlich kein großes Thema! Schließlich ist der Weltstar des FC Barcelona nur selten schwer verletzt. Wochen- und monatelange Verletzungszeiten sind bei Lionel Messi in der Regel unüblich.

In der abgelaufenen Saison fehlte er insgesamt 25 Tage, verpasste aber lediglich fünf Partien mit dem FC Barcelona. Während ihn in der Rückserie eine Schambeinentzündung sechs Tage außer Gefecht setzte, fehlte er in der Hinrunde 19 Tage aufgrund eines Unterarmbruchs.

In dieser Saison hat es Lionel Messi mit seiner Fußverletzung etwas schlimmer erwischt. Bereits vier Spiele verpasste er bei einer Ausfallzeit von bisher 42 Tagen in der laufenden Spielzeit mit dem FC Barcelona.

In der Tabelle seht Ihr die letzten zehn Verletzungen von Lionel Messi, die er in den vergangenen Spielzeiten erlitten hat:

SAISON ART DER VERLETZUNG VON LIONEL MESSI AUSFALLZEIT 2019/20 Fußverletzung 05.08.2019 - 16.09.2019 2018/19 Schambeinentzündung 23.03.2019 - 29.03.2019 2018/19 Unterarmbruch 21.10.2018 - 09.11.2018 2017/18 Adduktorenbeschwerden 22.03.2018 - 30.03.2018 2016/17 grippaler Infekt 17.11.2016 - 21.11.2016 2016/17 Muskelbündelriss 22.09.2016 - 15.10.2016 2016717 Adduktorebeschwerden 05.09.2016 - 08.09.2016 2015/16 Rückenprellung 28.05.2016 - 10.06.2016 2015/16 Nierenstein-OP 09.02.2016 - 14.02.2016 2015/16 Oberschenkelprobleme 18.01.2016 - 21.01.2016

FC Barcelona: Lionel Messi im Steckbrief

NAME Lionel Messi ALTER 32 NATIONALITÄT GEBURTSDATUM / -ORT 24.07.1987 in Rosario, Argentinien POSITION Rechtsaußen RÜCKENNUMMER 10 CHAMPIONS-LEAGUE-SPIELE / -TORE 135 Spiele / 112 Tore LÄNDERSPIELE 135 Spiele / 68 Tore

Wie oft hat Lionel Messi bereits die Champions League gewonnen?

Lionel Messi und die Champions League: Das passt einfach zusammen. Der Argentinier ist mit 112 Treffern der zweitbeste Torschütze - hinter Cristiano Ronaldo - der Champions-League-Historie. Dazu konnte der Superstar des FC Barcelona bereits viermal die Königsklasse mit den Katalanen gewinnen: