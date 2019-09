BVB: Paco Alcacer tritt gegen Barca nach, Merson bringt Sancho-Rückkehr zu ManCity ins Gespräch - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Während Paco Alcacer an Barcelona auch schlechte Erinnerungen hat, kann sich Paul Merson Jadon Sancho wieder bei City vorstellen.

hat in der nach der enttäuschende Niederlage bei Aufsteiger zurück in die Erfolgsspur gefunden: Das 4:0 gegen bedeutet den dritten Sieg im vierten Spiel und den Sprung an Bayern München vorbei auf Platz zwei der Tabelle.

Das nächste Highlight wirft bereits seine Schatten voraus: In der trifft der BVB in der kommenden Woche auf den Titelkandidaten .

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Sonntag - egal, ob News oder Transfergerücht.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Vor Spiel gegen den BVB: Lionel Messi zurück im Mannschaftstraining

Superstar Lionel Messi ist beim spanischen Meister FC Barcelona nach seiner wochenlangen Zwangspause wegen einer Wadenverletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Zwei Tage vor dem Champions-League-Auftakt am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bei Bundesligist Borussia Dortmund absolvierte der Argentinier die Übungseinheiten unter Trainer Ernesto Valverde mit seinen Kollegen. Ob der fünfmalige Weltfußballer schon für die Begegnung in Dortmund zur Verfügung steht, ist noch offen.

Messi hatte die Verletzung Anfang August im Training erlitten. Weil die Narbe später aufriss, musste der Torjäger länger pausieren als ursprünglich geplant und konnte in der laufenden Saison noch kein Spiel für die Katalanen bestreiten. Bei Barcelonas 5:2-Erfolg am vergangenen Samstag gegen den hatte Messi noch nicht zu Valverdes Kader gehört.

BVB-Star Paco Alcacer: "Einige Leute bei Barca behandelten mich sehr schlecht"

Angreifer Paco Alcacer von Borussia Dortmund hat auf seine Zeit beim FC Barcelona zurückgeblickt und sich enttäuscht über das Verhalten einiger Weggefährten bei den Katalanen gezeigt.

"Ich habe Respekt vor vielen Leuten und Kollegen dort. Viele Leute in Barcelona haben mich sehr gut behandelt, andere aber sehr schlecht", sagte der Spanier vor dem Champions-League-Duell mit seinem Ex-Klub im Radio-Interview auf "Que T'hi Jugues" auf Cadena SER .

Highlights: BVB-Gegner FC Barcelona schießt Valencia ab

Thomas Delaney vom BVB nach 4:0 gegen Leverkusen: "Ich bin kein Messi"

Mehr Leidenschaft und Aggressivität im Zweikampf war nach der Pleite bei Union Berlin direkt vor der Länderspielpause bei Borussia Dortmund gefragt. Genau das brachte der BVB gegen Bayer Leverkusen auf den Platz, auch wenn die Werkself zu Beginn überlegen war. Aus dem Ballbesitz machten die Gäste allerdings herzlich wenig, große Torchancen blieben Mangelware. Die Gastgeber gingen schlussendlich als verdienter Sieger vom Platz.

Thomas Delaney, der im Mittelfeld den Vorzug vor Julian Weigl bekam, ging mit seiner Einstellung bei den Schwarzgelben voran. Wie man es vom Dänen kennt, scheute er keinen Zweikampf und war ein wichtiger Faktor im Spiel seiner Mannschaft. Nach der Partie sprach er über den Druck im Vorfeld der Begegnung, seine Rolle im Team, Ambitionen im Titelrennen sowie die Vorfreude auf das Duell mit dem FC Barcelona.

Paul Merson: BVB-Star Jadon Sancho wäre der perfekte Sane-Ersatz bei ManCity

Der frühere Premier-League-Profi Paul Merson, von 1985 bis 1996 in Diensten des FC Arsenal, hat sich zur Zukunft von Borussia Dortmunds Offensivspieler Jadon Sancho geäußert. Merson erwartet den 19-jährigen Engländer bald zurück in der Premier League.

"Ich denke, wir werden ihn eher früher als später wieder in der Premier League sehen. Wahrscheinlich noch nicht im Januar, aber nächsten Sommer werden sich einige Klubs um ihn bemühen", sagte Merson dem Daily Star .

Der 51-Jährige führte aus: " scheint interessiert zu sein und Arsenal sollte das auch tun. Aber auch könnte es reizen, Sancho zurückzuholen. Sollte Leroy Sane tatsächlich gehen, brauchen sie einen jungen, schnellen und talentierten Spieler, um ihn zu ersetzen. Sancho wirkt wie der perfekte Ersatz."

Nach 4:0 gegen Leverkusen: BVB-Trainer Favre lobt die Defensive

Bericht: Milan will BVB-Star Mario Götze

Der italienische Erstligist zeigt gemäß eines Medienberichts Interesse an Mittelfeldspieler Mario Götze von Borussia Dortmund. Laut calciomercato denkt Milan darüber nach, Götze im Winter in die zu holen.

Der Vertrag des 27-Jährigen beim BVB läuft im Sommer 2020 aus , daher sei er für die Mailänder, die sich aktuell in einem Umbruch befinden, im Januar "eine günstige Alternative".

Götze wurde zuletzt auch bei Milans Lokalrivale Inter als Neuzugang gehandelt . Beim BVB möchte man mit dem Weltmeister von 2014 verlängern, allerdings sind die Gespräche bisher nicht erfolgreich .