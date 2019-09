BVB-Star Paco Alcacer gegen den FC Barcelona: Ein Wiedersehen ohne Reue

Beim FC Barcelona hat Paco Alcacer zwei Jahre lang vergeblich auf den Durchbruch gewartet. Bei Borussia Dortmund ist er nicht mehr wegzudenken.

HINTERGRUND

Paco Alcacer ließ sich Zeit. Der Mann, der vor dem gegnerischen Tor immer so blitzschnell abschließt, wartete, kämpfte und versuchte es wieder. Aber es wurde nicht besser. "Nach zwei Jahren in Barcelona hatte ich immer noch keine Spielminuten, nichts ist gelaufen, wie ich es eigentlich wollte", sagte der spanische Stürmer von vor dem Wiedersehen in der .

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der Wechsel vom , bei dem er verehrt wurde, zum war 2016 wohl etwas optimistisch. Das sieht Paco Alcacer inzwischen auch selbst so. An Luis Suarez vorbeizukommen, als reiner Ein-Kontakt-Torjäger in eine bestens geölte Passmaschine hineinzufinden - das war schlicht unmöglich. Alcacer war kein "Fußballgott" mehr, sondern ein Bankdrücker: "Ich bin dann gegangen, um wieder glücklich zu sein und zu spielen. Aber ich bereue nichts."

Jener neuerliche Wechsel wiederum, nach Deutschland zum BVB, war ein wahrer Glücksfall. In seiner ersten Saison wurde Paco Alcacer zum Super-Joker, dem Mann, der von der Bank kommt und sofort trifft. Fast immer. Gar nicht, weil es seine Art wäre, sein Stil. "Ich war letzte Saison immer wieder angeschlagen. Ich konnte immer nur einige Minuten eingesetzt werden."

Paco Alcacer: Vom Joker zum 90-Minuten-Mann

Jetzt aber ist er topfit und damit aus der Dortmunder Startelf kaum wegzudenken. Die "Mär" vom ewigen Joker habe er widerlegt, sagte Sportdirektor Michael Zorc im kicker: "Ihm macht es nichts mehr aus, über 90 Minuten zu spielen." Lediglich in der Defensivarbeit dürfe es durchaus noch etwas mehr sein.

Doch besser ist auch diese Schwachstelle geworden. Sein Mitspieler Axel Witsel jedenfalls staunte nicht schlecht, als Alcacer gegen den (5:1) nach einem langen Sprint zurück plötzlich hinten mit aufräumte. "Als Rechtsverteidiger hatte ich ihn noch nie gesehen", sagte der Belgier anerkennend. Zudem traf Alcacer in den ersten sechs Pflichtspielen der Saison jeweils mindestens einmal - BVB-Rekord. "Er ist einfach eiskalt. Seine Statistik ist überragend", sagte Marco Reus am Montag.

Alcacer über Barca: "Ein Teil hat mich schlecht behandelt"

Angesichts dieser Bilanz lässt sich milde auf die Zeit in Katalonien zurückblicken. Etwas ist aber doch hängengeblieben, wie Alcacer andeutet. "Viele Leute haben sich mir gegenüber sehr gut verhalten, andere haben sich sehr schlecht verhalten", sagte er in einem spanischen Radio-Interview: "Die Spieler haben sich sehr gut benommen, die Fans meist auch, obwohl mich ein Teil schlecht behandelt hat."

In Dortmund lieben die Fans ihren Schleicher, der häufig wie aus dem Nichts plötzlich frei vor dem Tor steht. Dazu trug auch die Amazon-Doku "Inside Borussia Dortmund" bei, in der Alcacer beim Deutsch-Unterricht begleitet wird. Hausaufgaben, das ist herauszuhören, sieht er - wie Witsel - tendenziell als gut gemeinte Empfehlungen.

Seine Hausaufgaben auf dem Platz dagegen erledigt Paco Alcacer sorgfältig. Dafür sind die Tücken der Possessivpronomina und des Futur II Passiv glücklicherweise entbehrlich: "Als guter Spieler versteht man sich mit seinen Kollegen blind."