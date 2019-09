BVB: Lionel Messi im Barca-Kader für Champions-League-Kracher

Lionel Messi hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel für Barcelona absolviert. Beim CL-Auftakt gegen den BVB könnte er sein Comeback feiern.

Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi steht im Kader des spanischen Meisters für das Champions-League-Spiel bei am Dienstag (21.00 Uhr im LIVE-TICKER).

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Ärzte hätten nach dem Training am Vormittag in Barcelona grünes Licht gegeben, teilten die Katalanen am Montag vor ihrer Abreise nach mit.

BVB gegen Barca: Lionel Messi wahrscheinlich nur Joker

Der Argentinier Messi (32) kämpft seit Wochen mit einer Wadenverletzung. Während des Ligaspiels gegen den am Samstag (5:2) saß er noch auf der Tribüne.

Wahrscheinlich kommt er für Trainer Ernesto Valverde nur als Joker in Betracht.