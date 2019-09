BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. FC Barcelona U19: Die UEFA Youth League heute live in TV und LIVE-STREAM sehen

In der Königsklasse spielen die Profiteams gegeneinander, in der Youth League die U19 von BVB und Barca. Goal verrät, wo das Spiel live im TV läuft.

In der UEFA kommt es zum Duell zwischen der U19 von und der des . Anpfiff ist am heutigen Dienstag (17. September) um 16 Uhr im BVB-Trainingszentrum.

In der West stehen die Junioren des BVB um Supertalent Youssoufa Moukoko derzeit auf Tabellenplatz fünf, nachdem drei Siege und zwei Niederlagen die Bilanz zieren. Nun will man den Auftakt in die Youth League siegreich gestalten, auch wenn mit dem FC Barcelona ein Hammergegner nach Dortmund kommt.

Die Katalanen sind jedoch nicht optimal in die neue Saison gestartet. Nach zwei Spieltagen ließ man schon zwei Punkte liegen. In Dortmund soll bei den ausstehenden Gegnern Inter und Slavia Prag gleich mal das Visier in Richtung Gruppensieg gerichtet werden.

BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. FC Barcelona U19: Die UEFA Youth League heute live in TV und LIVE-STREAM sehen - so geht's. Goal liefert alle Informationen, wie die Begegnung übertragen wird.

BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. FC Barcelona U19 heute live: Die Youth League auf einen Blick

Duell BVB U19 vs. FC Barcelona U19 Datum Dienstag, 17. September 2019 || 16 Uhr Ort BVB-Fußballpark Hohenbuschei Zuschauer 2.000 Plätze

UEFA Youth League: BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. FC Barcelona U19 heute live im TV sehen

Es gibt gute Nachrichten für alle, die sich den Nachwuchs von Borussia Dortmund und des FC Barcelona heute im deutschen Fernsehen ansehen wollen. BVB U19 vs. Barca U19 wird heute Nachmittag live im TV bei Sport1 gezeigt / übertragen.

Der Ismaninger Sportsender hat sich die Rechte an der UEFA Youth League gesichert und zeigt die Partie in voller Länge auf seinem TV-Kanal.

Die vollen 90 Minuten beginnen um 16 Uhr, ab 15.55 Uhr liefert Sport1 eine kurze, aber inhaltlich präzise Vorberichterstattung zur Begegnung. Dann werdet Ihr auch erfahren, ob Youssoufa Moukoko, großes Talent des BVB, in der Startelf steht.

Alternativ zum Spiel live im Fernsehen habt Ihr noch eine Möglichkeit, wie Ihr die ganze Partie BVB U19 vs. Barca U19 anschauen könnt - via LIVE-STREAM.

UEFA Youth League: BVB (Borussia Dortmund) U19 vs. Barca U19 heute im LIVE-STREAM schauen

Sport1 hält die Rechte an der UEFA Youth League, d.h. die Begegnung läuft auch in voller Länge im LIVE-STREAM des deutschen Sportsenders. Ab 15.55 Uhr, also parallel zur TV-Übertragung, kommt die Begegung aus dem BVB-Fußballpark Hohenbuschei live und in voller Länge im Stream. Gut für Euch, denn damit könnt Ihr ausweichen, sofern Euer TV-Bildschirm nicht geht oder Ihr unterwegs seid.

Alles, was Ihr tun müsst, ist, um diese Uhrzeit den Stream anzuknipsen und die ganze Begegnung live zu genießen. Hier geht es direkt zu BVB U19 vs. Barca U19 im kostenlosen LIVE-STREAM von Sport1.

BVB U19 vs. FC Barcelona U19 heute live: Spielt Youssoufa Moukoko?

Borussia Dortmunds U19-Coach Michael Skibbe wird heute entscheiden müssen, ob er den 14-jährigen Youssoufa Moukoko gegen die LaMasia-Talente des FC Barcelona von Beginn an bringt. Dass der Angreifer in dieser Altersklasse mithalten kann, hat er schon bewiesen. Mit zehn Treffern in fünf Spielen steht er an Platz eins der Torjägerliste in der A-Junioren-Bundesliga-West. Bei seinem Debüt schlug der 14-Jährige gleich richtig zu.

In diesem Sommer traf man beim BVB die Entscheidung, Moukoko bereits in die U19 hochziehen zu wollen. Dass der Offensiv-Youngster gegen Barca erstmals in der UEFA Youth League zum Einsatz kommt, ist sehr wahrscheinlich, schließlich gilt er selbst bei der U19 als Ausnahmespieler.

BVB U19: Das war die letzte Aufstellung der A-Junioren von Borussia Dortmund

Schönnenbeck - Terzl, Ferjanl, Böhmer, Göckan - Amedick, Schlüsselburg - Khadra, Pherai, Reyna - Moukoko