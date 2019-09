BVB: Ex-Schalker hält Schwarz-Gelb für Favorit gegen Barca, kann Messi spielen? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Getty Images

Am Dienstag steht das große Duell mit Barca zum CL-Auftakt an. Ein Ex-Schalker hält Dortmund dabei für den Favoriten. Alle BVB-News am Montag.