BVB: Jadon Sancho liebt Pep Guardiola, Subotic rechnet mit schwarz-gelbem Meister - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Bei Jadon Sancho und Neven Subotic rostet alte Liebe nicht. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Vizemeister gibt offensiv den Gewinn der Deutschen Meisterschaft als Ziel für die neue Saison aus. Neven Subotic. Einst Double-Sieger mit den Schwarz-Gelben, ist er guter Dinge, dass es mit dem großen Wurf in der neuen Saison auch klappt.

Während Jadon Sancho noch immer große Stücke auf seinen Ex-Trainer Pep Guardiola hält, sorgt Top-Talent Youssoufa Moukoko weiter für Furore.

Borussia Dortmund am Sonntag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Star Jadon Sancho: "Ich liebe Pep immer noch"

Der englische Nationalspieler Jadon Sancho hält seinen Wechsel von Manchester City zu Borussia Dortmund im Sommer 2017 weiterhin für die richtige Entscheidung. Das Verhältnis des 19-Jährigen zu seinem Ex-Trainer Pep Guardiola ist trotzdem immer noch gut.

So sagte Sancho in einem Interview mit SoccerBible: "Als ich City verlassen habe, gab es eine Menge Leute, die an mir zweifelten. Sie sagten: 'Oh, du hättest Pep Guardiola nicht verlassen sollen.' Aber ich dachte nur, dass es das Beste für mich war."

Dabei ist er seinem ehemaligen Trainer Pep Guardiola und den Citizens trotzdem sehr dankbar. "Ich liebe Pep immer noch, ich liebe immer noch alle im Klub, weil sie mich aus Watford verpflichtet haben und mir geholfen haben, mich zu dem zu entwickeln, der ich heute bin", erklärte der Flügelspieler.

Weiter führte Sancho aus: "Und natürlich bin ich auch Dortmund dankbar. Dort konnte ich den nächsten Schritt machen. Ich bin allen sehr dankbar, die bisher an meiner Reise teilgenommen haben." Beim BVB hat der Offensivakteur eine erfolgreiche Saison hinter sich, in der er zum unumstrittenen Stammspieler der Dortmunder gereift ist.

Neven Subotic: BVB ist aktuell "ganz klar" der Titelfavorit

Der ehemalige BVB-Verteidiger Neven Subotic ist guter Dinge, dass sein langjähriger Klub in der kommenden Saison Deutscher Meister wird. Der Bild am Sonntag sagte der Serbe zur Titelfrage: "Wenn der FC Bayern mit seinem aktuellen Kader spielt, dann Dortmund. Ganz klar. Das tippe ich als ehemaliger BVB-Spieler und Fan."

Besonders freut ihn nach eigenen Angaben die Rückkehr seines einstigen Nebenmanns Mats Hummels zur Borussia. "Dazu kann ich ihm nur gratulieren", so Subotic. "Er wird der Mannschaft guttun. Er hat in den letzten drei Jahren mit den Bayern vier Titel geholt, der BVB in der Zeit nur einen. Jetzt holt Dortmund die Erfahrung von Mats wieder rein. Das ist für ihn eine große Chance."

Subotic selbst kommt nach einem Engagement bei AS Saint-Etienne ins deutsche Oberhaus zurück und verstärkt Aufsteiger . Zum Gastspiel mit den Eisernen im Signal Iduna Park meinte er: "Da bin ich entspannt und lasse mich überraschen. Als ich in meiner Zeit beim in Dortmund auflief, war der Empfang legendär."

BVB: Moukoko trifft bei Debüt für die U19

Der erst 14-jährige Youssoufa Moukoko hat in seinem ersten Einsatz für die U19 von Borussia Dortmund gleich ein Tor erzielt. Dem Angreifer gelang beim 4:0-Erfolg im Test gegen den Nachwuchs der TSG Sprockhövel am Samstag der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0.

Moukoko hatte für die U17 der Dortmunder in der vergangenen Saison 50 Tore in 28 Spielen erzielt und damit den Rekord des früheren Schalkers Donis Avdijaj gebrochen. Trotz seines jungen Alters wurde er für die anstehende Spielzeit nun bereits in die U19 hochgezogen, wo er künftig unter Trainer Michael Skibbe, einst Coach der BVB-Profis, spielen wird.

BVB-Leihgabe Toljan vergleicht Sassuolo-Coach mit Nagelsmann

Seit wenigen Tagen ist klar, dass Jeremy Toljan in der kommenden Saison leihweise für Sassuolo auflaufen wird. Jetzt begründete der ehemalige U21-Nationalspieler seinen Wechsel nach .

Trainer "Roberto De Zerbi lässt einen sehr interessanten Fußball spielen", sagte Toljan und schob nach: "Ich freue mich sehr, hier bei Sassuolo zu sein. Hier wird schöner Fußball gespielt und ich bin glücklich, Erfahrung in der sammeln zu dürfen."

Dabei zieht Toljan Parallelen zu seinem ehemaligen Arbeitgeber Hoffenheim. "Sassuolo erinnert mich an Hoffenheim. Hier wird jungen Spielern die Chance gegeben, sich zu entwickeln. Ich habe gehört, dass De Zerbi einige Gemeinsamkeiten mit Julian Nagelsmann hat."

BVB: Mario Mandzukic will lieber zum FC Bayern

Stürmer Mario Mandzukic von Juventus Turin kann sich offenbar eine Rückkehr in die Bundesliga zum FC Bayern München vorstellen. Wie Sky Sport berichtet, hat es bereits erste Gespräche zwischen den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters und den Vertretern des kroatischen Nationalspielers gegeben haben.

Damit ist auch ein Wechsel Mandzukics zu Borussia Dortmund, über den zuletzt ebenfalls spekuliert wurde, kein Thema mehr, so der Bericht weiter.

Hummels zurück beim BVB: Für Watzke ist eine "klaffende Wunde geschlossen"

Mats Hummels lief am Freitagabend im Test gegen den Kreisligisten Schweinberg (10:0) erstmals seit seiner Rückkehr von Bayern München zum BVB wieder in Schwarz-Gelb auf. In Abwesenheit von Marco Reus trug der Innenverteidiger auch gleich die Kapitänsbinde.

Für Hans-Joachim Watzke war das ein ganz besonderer Moment, wie der Geschäftsführer der Bild verriet: "Ich freue mich riesig, dass er wieder zurück ist. Für mich war es drei Jahre eine klaffende Wunde als er nicht dabei war."