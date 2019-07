FC Chelsea: Frank Lampard erfreut über frühe Ankunft von Ex-BVB-Star Christian Pulisic

Nach nur neun Tagen Urlaub startet Christian Pulisic beim FC Chelsea ins Training. Frank Lampard freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem US-Star.

Neuzugang Christian Pulisic steigt nur neun Tage nach dem verlorenen Gold-Cup-Finale mit den USA gegen Mexico in die Saisonvorbereitung beim ein. Sein Trainer Frank Lampard zeigt sich darüber sehr erfreut und zieht sogar Parallelen zu seiner Zeit als Spieler.

"Christian stößt am Dienstag zu uns", sagte Lampard während der Vorbereitungstour der Blues und führte aus: "Er hatte eine kurze Pause, aber wollte schnell zu uns zurückkommen, was ich sicherlich wertschätze." Dabei fühlt sich der 41-Jährige auch an seine Zeit als Spieler erinnert: "So wäre ich auch gewesen."

Frank Lampard: "Für Pulisic geht es nur noch nach oben"

Außerdem sieht Lampard großes Potenzial in Pulisic: "Es wird in Bezug auf seine Karriere nur in eine Richtung gehen – nach oben. Er wird eine große Verpflichtung für Chelsea sein. Hoffentlich. Ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten."

Dabei könnte der US-Amerikaner laut Lampard schnell zu einem wichtigen Faktor werden. "Es ist wichtig, dass wir gut in die Saison starten. Ich weiß, dass wir Verletzungen haben – Leute, die einflussreiche Spieler für uns auf ähnlichen Positionen sind, also werden wir ihn brauchen", erklärte der ehemalige Mittelfeldspieler.

David Luiz: "Pulisic ist ein Top-Spieler"

Auch Chelseas Innenverteidiger David Luiz freut sich auf seinen neuen Mitspieler. "Pulisic ist ein weiterer Top-Spieler, ein Top-Talent und jung", sagte Luiz. "Er hat gerade erst sein letztes Turnier sehr gut zu Ende gebracht und versucht das Beste für die USA zu geben. Wir werden hier mit Sicherheit darauf warten, dass er sich so schnell wie möglich weiterentwickelt."

Pulisic wechselte im Januar für rund 64 Millionen Euro von zum FC Chelsea, wurde aber für die Rückrunde noch an den BVB ausgeliehen. Dort kam er in der abgelaufenen Spielzeit auf sieben Tore und sechs Vorlagen in 30 Pflichtspielen. Zuletzt weilte er mit den USA beim Gold Cup und wurde zum besten jungen Spieler des Turniers gewählt.