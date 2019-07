BVB: Adil Taoui ist ein Kandidat, auch Bobby Duncan im Gespräch - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Der BVB möchte noch einige Spieler abgeben, es könnten aber auch noch Talente kommen. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Vizemeister hat bereits ordentlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nun geht es während der Vorbereitung auf die Saison 2019/20 darum, den Kader auszudünnen.

Außenverteidiger Jeremy Toljan ist bereits weg, es könnten demnächst Innenverteidiger Ömer Toprak und Stürmer Maximilian Philipp folgen.

Zwei neue Talente für den Angriff könnte dagegen noch den Weg nach Dortmund finden: Liverpools Bobby Duncan soll das Interesse des BVB ebenso geweckt haben wie Adil Taoui vom .

Borussia Dortmund am Donnerstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Bericht: Der BVB ist scharf auf Toulouse-Talent Adil Taoui

Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit einem Transfer von Adil Taoui vom FC Toulouse. Gemäß fussballtransfers.com hat der BVB "ein Auge" auf den Teenager geworfen.

Der 17-Jährige gilt als großes Talent und wird seit Jahren von europäischen Top-Klubs beobachtet. Taoui wartet noch auf sein Debüt in der . Der Vertrag des Außenstürmers in Toulouse läuft noch bis 2021.

Holt der BVB Bobby Duncan vom ?

Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund hat offenbar Interesse am 18-jährigen Angreifer Bobby Duncan vom FC Liverpool signalisiert. Das berichtet die Daily Mail.

Duncan ist der Cousin von Reds-Legende Steven Gerrard und wird mit den Profis des Champions-League-Siegers in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit die USA-Reise bestreiten.

Dem Bericht zufolge könnten die Chancen des BVB auf einen Transfer von Duncan steigen, sollte der junge Engländer sich dort nicht sofort für weitere Aufgaben empfehlen können. In der jüngeren Vergangenheit zeigten aber offenbar auch der FC Bayern und ihr Interesse.

BVB: Maximilian Philipp vor Wechsel zum

Offensivmann Maximilian Philipp von Borussia Dortmund steht wohl vor einem Wechsel innerhalb der Bundesliga. Einem Bericht der Bild zufolge wird der 24-Jährige in der kommenden Saison für den VfL Wolfsburg auflaufen.

Demnach seien sich alle Beteiligten über einen Transfer einig. Der BVB und die Niedersachsen sollen sich auf eine Ablösesumme von 18 Millionen Euro verständigt haben.

Gänzlich in trockenen Tüchern ist der Deal allerdings noch nicht. Der Grund: Wolfsburg möchte nach Bild-Informationen zunächst Josip Brekalo loswerden. und der sollen Interesse an dem Kroaten signalisiert haben, der die Wölfe für rund 20 Millionen Euro verlassen darf.

Offiziell: BVB verleiht Jeremy Toljan an die

Borussia Dortmund dünnt seinen Kader für die kommende Saison der aus. Der Vizemeister verlieh Abwehrspieler Jeremy Toljan (24) für zunächst eine Saison an den italienischen Erstligisten Sassuolo Calcio, bei dem er am Freitag offiziell vorgestellt wird. Dort steht auch Kevin-Prince Boateng unter Vertrag.

Toljan war 2017 von zum BVB gekommen, in Dortmund besitzt er einen Vertrag bis 2022. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison war er an Glasgow ausgeliehen.

Borussia Dortmund leiht Abwehrspieler Jeremy #Toljan für die Saison 2019/20 an den italienischen Erstligisten @SassuoloUS aus.



Alles Gute und viel Erfolg, Jeremy! pic.twitter.com/8wFH3RPaN2 — Borussia Dortmund (@BVB) 11. Juli 2019

Korb für den BVB: Ianis Hagi vor Transfer nach Genk

Der umworbene Mittelfeldspieler Ianis Hagi hat offenbar einigen Top-Klubs, unter anderem auch Borussia Dortmund, abgesagt, um sich nun dem KRC Genk anzuschließen. Dies berichten der rumänische TV-Sender Pro TV und die belgische Zeitung Het Nieuwsblad übereinstimmend.

Demnach befindet sich der 20-jährige Sohn von Barca-Ikone Gheorghe Hagi bereits auf dem Weg nach , um dort am Freitag den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren und anschließend auch beim belgischen Meister zu unterschreiben.

Zuletzt hatten neben dem BVB angeblich auch der und Amsterdam Interesse am Mittelfeldspieler bekundet.

Bericht: BVB-Verteidiger Ömer Toprak ebenfalls Thema bei Sassuolo

Nach Jeremy Toljan ist der Serie-A-Klub US Sassuolo offenbar auch an Innenverteidiger Ömer Toprak von Borussia Dortmund interessiert. Das berichtet Sky Italia.

Dem Bericht zufolge sollen bereits Gespräche mit dem Spieler stattgefunden haben, beim BVB ist die Konkurrenz für den Türken nach dem Transfer von Mats Hummels noch einmal angewachsen.