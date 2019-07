BVB: Mandzukic wohl weiter Transferziel, Guerreiro-Wechsel hakt an Leonardo - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Bayern hat wohl Interesse an BVB-Kandidat Mario Mandzukic und Rapahel Geurreiros Wechsel zu PSG stockt. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Aktuell geht mit einem aufgeblähten Kader in Vorbereitung auf die neue -Saison. Es stehen 36 Spieler im BVB-Aufgebot, und es verwundert daher nicht, dass noch einige Spieler den Verein verlassen sollen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Darunter könnte auch Allrounder Raphael Guerreiro fallen. Der Portugiese steht offenbar vor einem Wechsel zu , der Transfer ist jedoch derzeit ins Stocken geraten.

Ein möglicher Neuzugang ist hingegen Mario Mandzukic. Dortmund möchte bei dem Champions-League-Sieger von 2013 wohl ernst machen, doch der FC Bayern soll nun auch mitmischen.

Indes reagierte Cathy Hummels auf Niko Kovacs Aussagen zum Wechsel ihres Ehemanns zu Borussia Dortmund. Diese seien laut ihr eine Ente.

Borussia Dortmund am Mittwoch: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Star Reus über Titeltraum: "Brandt erhöht Chancen"

Marco Reus erlaubt sich vor Beginn der Bundesliga-Saison Träume vom Meistertitel. "Wenn man überlegt, was wir jetzt für eine Mannschaft haben, dann gibt es hoffentlich kein Halten mehr", sagte der Nationalspieler von Borussia Dortmund dem Magazin GQ.

Seinen Nationalmannschaftskollegen Julian Brandt hat er persönlich von zum BVB gelotst. "Ich habe ihm erklärt, welche Möglichkeiten es in Dortmund gibt, welches Potenzial der Verein hat und dass ein Spieler wie er zum BVB gehört", sagte Reus.

BVB: Raphael Guerreiros Transfer zu PSG hakt wohl wegen Leonardo

Wechselt Raphael Guerreiro von Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund doch nicht zu Paris Saint-Germain? Laut einer Quelle aus dem Umfeld des Portugiesen hakt der Transfer derzeit an der Einwilligung des neuen PSG-Sportdirektors Leonardo.

"Mit Antero Henrique (der ehemalige PSG-Sportdirektor, Anm. d. Red.) war man sich fast einig. Aber die Ankunft Leonardos hat den Transfer ins Stocken gebracht", verriet die namentlich nicht genannte Quelle im Interview mit France Football. Der Insider schob nach: "Ich denke, es gibt andere Prioritäten."

BVB drängt weiter auf Verpflichtung von Mario Mandzukic - auch Bayern interessiert?

Der FC Bayern ist offenbar in das Rennen um Dortmund-Kandidat Mario Mandzukic eingestiegen. Wie die SportBild berichtet, wollen die Münchner den Kroaten zurück an die Säbener Straße holen.

Laut Gazzetta-dello-Sport-Redakteur Nicolo Schira meint es Borussia Dortmund allerdings ernster bei Mandzukic. Der BVB dränge demnach auf eine Verpflichtung des Vizeweltmeisters.

BVB: Cathy Hummels stichelt gegen Niko Kovac

Cathy Hummels hat via Instagram auf die Aussagen von Niko Kovac reagiert, wonach ihr Ehemann Mats Hummels Bayern wegen des Neuzugangs Lucas Hernandez verlassen habe. So postete sie einen Screenshot der Bild-Schlagzeile "Kovac behauptet bei Bayern-PK: Hummels flüchtete vor Hernández" und kommentierte sie mit zwei Enten-Emojis.

Damit wollte die Influencerin offenbar klarstellen, dass es sich bei Kovacs Behauptungen um eine Ente handle. Der Trainer begründete am Dienstag den Abgang Hummels mit der gestiegenen Konkurrenz durch Neuzugang Hernandez.

So erklärte Kovac: "Mats ist an uns herangetreten und hat gefragt, wie der Stand in der neuen Saison ist. Wir haben mit Lucas Hernández einen neuen Spieler für 80 Millionen geholt, den wir in der Innenverteidigung sehen. Konkurrenzkampf bedeutet, dass der Bessere spielt. Mats war der Meinung, dass er dem aus dem Weg gehen möchte."

Außerdem teilte Hummels eine Umfrage darüber, wer der beste deutsche Innenverteidiger sei, deren Ergebnis sich klar für ihren Ehemann aussprach. Zuvor hatte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge Aussagen von Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc widersprochen, wonach Hummels Deutschlands bester Mann in der Abwehrzentrale sei.

VIDEO - Niko Kovac über den Hummels-Transfer zum BVB: "Mats war der Meinung, dass er dem Konkurrenzkampf aus dem Weg gehen möchte"

BVB: Jeremy Toljan vor Leihe mit Kaufoption zu

Informationen des Sportbuzzers zufolge steht Außenverteidiger Jeremy Toljan von Borussia Dortmund vor einer Leihe zur US Sassuolo. Die Italiener sollen außerdem eine Kaufoption für den U21-Europameister von 2017 erhalten.

Toljan war beim BVB zuletzt vom Mannschaftstraining freigestellt. Am Dienstag erschien der 24-Jährige nun offenbar zum Medizincheck in Mailand. Neben Sassuolo soll laut Bild-Informationen auch ein Auge auf Toljan geworfen haben, nun scheint aber der Serie-A-Klub das Rennen für sich entschieden zu haben.

Der Außenverteidiger wechselte erst 2017 nach starken Auftritten bei der für rund sieben Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund. Zuletzt kam er beim BVB jedoch nicht mehr zum Einsatz und wurde zur Rückrunde an den schottischen Meister Glasgow ausgeliehen. Dort kam er im abgelaufenen Halbjahr auf 14 Pflichtspiele, davon zehn von Beginn an.

BVB - Matthias Sammer: "Moukoko kann nichs dafür, dass er so gut ist"

BVB-Berater Matthias Sammer hat sich in einem Interview vor das14-jährigen Mega-Talent Youssoufa Moukoko gestellt. So sagte der 51-Jährige angesprochen auf den U19-Spieler dem SID: "Der Junge kann nichts dafür, dass er so gut ist."

Gleichzeitig hält Sammer den Wirbel um Moukoko als Indiz dafür, dass der deutsche Fußball möglicherweise weniger Talente hervorbringt als es früher der Fall war. "Dass wir so viel über ihn reden, zeigt aber, dass wir früher mehr Talente hatten, die außergewöhnlich waren. Was ihm gelungen ist, knapp 50 Tore in der B-Junioren-Bundesliga, das war früher bei den Topleuten Normalität! Darüber müssen wir nachdenken", erklärte der ehemalige Bayern-Sportdirektor.

Yousouffa Moukoko sorgte zuletzt in der U17 von Borussia Dortmund für Aufsehen. Dort erzielte er in der abgelaufenen Spielzeit 46 Tore in der Junioren-Bundesliga und wurde mit gerade einmal 14 Jahren in die Dortmunder U19 von Michael Skibbe befördert. Durch seine herausragenden Leistungen ist mittlerweile ein fragwürdiger Hype um den deutschen U-Nationalspieler entstanden.