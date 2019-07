BVB: Youssoufa Moukoko trifft in erstem Testspiel für die U19

Youssoufa Moukoko ist erst 14, spielt in der anstehenden Saison aber schon für die U19 des BVB. Bei seinem Debüt traf er gleich mal.

Der erst 14-jährige Youssoufa Moukoko hat in seinem ersten Einsatz für die U19 von gleich ein Tor erzielt. Dem Angreifer gelang beim 4:0-Erfolg im Test gegen den Nachwuchs der TSG Sprockhövel am Samstag der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0.

Moukoko hatte für die U17 der Dortmunder in der vergangenen Saison 50 Tore in 28 Spielen erzielt und damit den Rekord des früheren Schalkers Donis Avdijaj gebrochen. Trotz seines jungen Alters wurde er für die anstehende Spielzeit nun bereits in die U19 hochgezogen, wo er künftig unter Trainer Michael Skibbe, einst Coach der BVB-Profis, spielen wird.

BVB-U19: Neben Moukoko trifft auch Neuzugang Reyna

"Youssoufa hat jetzt das Alter erreicht, in dem er in der U19 spielen darf. Wir sehen diese Altersklasse für ihn als den richtigen Jahrgang an. Das entspricht seiner Leistungsfähigkeit", hatte Dortmunds Nachwuchschef Lars Ricken der Bild gesagt.

Neben Moukoko trug sich beim 4:0 gegen Sprockhövel auch Neuzugang Giovanni Reyna in die Torschützenliste ein. Der 16-jährige US-Amerikaner und Sohn des früheren -Profis Claudio Reyna wurde von New York City FC nach Dortmund geholt.