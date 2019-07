BVB: Mario Mandzukic will lieber zum FC Bayern, Watzke happy wegen Hummels - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Mario Manzukic wird bei der Borussia gehandelt, will aber offenbar lieber nach München. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Vizemeister hat bereits ordentlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Grundsätzlich soll der Kader nun ausgedünnt werden, es könnte aber noch ein neuer Stürmer kommen.

Den in diesem Zusammenhang heiß gehandelte Mario Mandzukic zieht es allerdings wohl eher zu Rekordmeister Bayern München

Auch zwei neue Talente für den Angriff könnten noch den Weg nach Dortmund finden: Liverpools Bobby Duncan soll das Interesse des BVB ebenso geweckt haben wie Adil Taoui vom .

Borussia Dortmund am Samstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Mario Mandzukic will lieber zum FC Bayern

Stürmer Mario Mandzukic von Juventus Turin kann sich offenbar eine Rückkehr in die Bundesliga zum FC Bayern München vorstellen. Wie Sky Sport berichtet, hat es bereits erste Gespräche zwischen den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters und den Vertretern des kroatischen Nationalspielers gegeben haben.

Damit ist auch ein Wechsel Mandzukics zu Borussia Dortmund, über den zuletzt ebenfalls spekuliert wurde, kein Thema mehr, so der Bericht weiter.

Hummels zurück beim BVB: Für Watzke ist eine "klaffende Wunde geschlossen"

Mats Hummels lief am Freitagabend im Test gegen den Kreisligisten Schweinberg (10:0) erstmals seit seiner Rückkehr von Bayern München zum BVB wieder in Schwarz-Gelb auf. In Abwesenheit von Marco Reus trug der Innenverteidiger auch gleich die Kapitänsbinde.

Für Hans-Joachim Watzke war das ein ganz besonderer Moment, wie der Geschäftsführer der Bildverriet: "Ich freue mich riesig, dass er wieder zurück ist. Für mich war es drei Jahre eine klaffende Wunde als er nicht dabei war."

BVB: U19-Trainer Benjamin Hoffmann wechselt zu

Junioren-Trainer Borussia Dortmund Benjamin Hoffmann verlässt Borussia Dortmund und wechselt zum Bundesligarivalen Mainz 05. Hoffmann trainierte beim BVB die U19 und gewann mit dieser 2018 die deutsche Meisterschaft. Beim BVB sollte er eigentlich Sportlicher Leiter der U12 bis U16 werden.

Stattdessen übernimmt er nun in Mainz die U19. BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken sagte: "Er hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Diese Möglichkeit wollten wir ihm nicht verbauen".

ℹ️ Benjamin #Hoffmannwechselt zum @1FSVMainz05, wo er die U19-Mannschaft übernehmen wird.



Danke für die erfolgreiche Arbeit, Benni! 👏 pic.twitter.com/jOQTixwEWt — Borussia Dortmund (@BVB) 12. Juli 2019

Testspiel: BVB feiert Kantersieg bei Hummels-Comeback

Mats Hummels hat ein erfolgreiches Comeback bei Borussia Dortmund gefeiert. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler, der in der zweiten Hälfte die Kapitänsbinde trug, gewann mit dem Vizemeister beim Achtligisten FC Schweinberg standesgemäß mit 10:0 (5:0) und fügte sich gleich wieder gut ins Spiel der Westfalen ein.

In dem spanischen Abwehrtalent Mateu Morey präsentierte Trainer Lucien Favre nur noch einen weiteren Neuzugang gegen die Amateure. Dafür stand überraschend der Japaner Shinji Kagawa im Kader, den der Klub in diesem Sommer noch abgeben will.

Der vom umworbene Maximilian Philipp (4), Nachwuchstalent Tobias Raschl (2), Marius Wolf, Morey, Joseph Boyamba und Kagawa trafen gegen den Kreisligisten.

BVB-Rückkehrer Mats Hummels und Bruder Jonas starten eigenen Podcast

Rio-Weltmeister Mats Hummels hat mit seinem jüngeren Bruder Jonas (28) einen Sport-Podcast gestartet. Wie der 30 Jahre alte Rückkehrer zum -Vizemeister Borussia Dortmund bei Twitter erklärte, wollen sich die beiden bei "Alleine ist schwer" über verschiedenste Themen aus der Welt des Sports unterhalten. Zu erwarten sei "Viel Meinung, wenig Ahnung", kündigte der Innenverteidiger mit einem Lach-Emoji an.

Alle zwei Wochen soll es eine neue Folge geben, die erste Aufnahme ging am Freitag online. Darin sprechen die Hummels-Brüder unter anderem über den , die Basketball-Liga NBA und das Grand-Slam-Turnier im Tennis-Mekka Wimbledon.

Mats Hummels ist zur neuen Saison vom deutschen Rekordmeister Bayern München zum BVB zurückgekehrt. Bruder Jonas hat seine aktive Fußballer-Karriere nach zwei Kreuzbandrissen 2016 beendet und arbeitet nun als Sportkommentator beim Streaming-Dienst DAZN. Zuvor hatte er fünf Jahre in der ersten Mannschaft des derzeitigen Drittligisten SpVgg Unterhaching gespielt.

Bericht: Der BVB ist scharf auf Toulouse-Talent Adil Taoui

Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit einem Transfer von Adil Taoui vom FC Toulouse. Gemäßfussballtransfers.comhat der BVB "ein Auge" auf den Teenager geworfen.

Der 17-Jährige gilt als großes Talent und wird seit Jahren von europäischen Top-Klubs beobachtet. Taoui wartet noch auf sein Debüt in der . Der Vertrag des Außenstürmers in Toulouse läuft noch bis 2021.

BVB stellt sein neues Auswärtstrikot vor

Bundesligist Borussia Dortmund wird in der kommenden Saison auswärts in einem grauen Look auflaufen. Der BVB präsentierte dazu am Freitag das neue Auswärtstrikot für die Spielzeit 2019/20.

Das Design ist dabei inspiriert vom Stahl, der die Stadt Dortmund seit Mitte des 19. Jahrhunderts für über ein Jahrhundert lang geprägt hat - so lautet der Slogan des neuen Shirts auch 'Men of Steel'.

Holt der BVB Bobby Duncan vom ?

Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund hat offenbar Interesse am 18-jährigen Angreifer Bobby Duncan vom FC Liverpool signalisiert. Das berichtet die Daily Mail.

Duncan ist der Cousin von Reds-Legende Steven Gerrard und wird mit den Profis des Champions-League-Siegers in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit die USA-Reise bestreiten.

Dem Bericht zufolge könnten die Chancen des BVB auf einen Transfer von Duncan steigen, sollte der junge Engländer sich dort nicht sofort für weitere Aufgaben empfehlen können. In der jüngeren Vergangenheit zeigten aber offenbar auch der FC Bayern und ihr Interesse.