BVB: Toljan vor Leihe nach Italien, Sammer äußert sich zu Moukoko - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Jeremy Toljan steht beim BVB vor einer Leihe nach Italien und Matthias Sammer verteidigt Youssoufa Moukoko. Alle News und Gerüchte.

Aktuell geht mit einem aufgeblähten Kader in Vorbereitung auf die neue -Saison. Es stehen 36 Spieler im BVB-Aufgebot, und es verwundert daher nicht, dass noch einige Spieler den Verein verlassen sollen.

Darunter dürfte auch Jeremy Toljan fallen. Der Außenverteidiger steht offenbar vor einer erneuten Leihe - diesmal nach .

Ex-BVB-Kapitän Marcel Schmelzer soll dem Verein dagegen erhalten bleiben. Nur ein "außergewöhnliches Abenteuer" könnte ihn noch von einem Wechsel überzeugen.

Indes äußerte sich Matthias Sammer zu Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko. Dabei stellte er auch die Qualität der deutschen Talente im Allgemeinen infrage.

BVB: Jeremy Toljan vor Leihe mit Kaufoption zu

Informationen des Sportbuzzers zufolge steht Außenverteidiger Jeremy Toljan von Borussia Dortmund vor einer Leihe zur US Sassuolo. Die Italiener sollen außerdem eine Kaufoption für den U21-Europameister von 2017 erhalten.

Toljan war beim BVB zuletzt vom Mannschaftstraining freigestellt. Am Dienstag erschien der 24-Jährige nun offenbar zum Medizincheck in Mailand. Neben Sassuolo soll laut Bild-Informationen auch ein Auge auf Toljan geworfen haben, nun scheint aber der Serie-A-Klub das Rennen für sich entschieden zu haben.

Der Außenverteidiger wechselte erst 2017 nach starken Auftritten bei der für rund sieben Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund. Zuletzt kam er beim BVB jedoch nicht mehr zum Einsatz und wurde zur Rückrunde an den schottischen Meister Glasgow ausgeliehen. Dort kam er im abgelaufenen Halbjahr auf 14 Pflichtspiele, davon zehn von Beginn an.

BVB - Matthias Sammer: "Moukoko kann nichs dafür, dass er so gut ist"

BVB-Berater Matthias Sammer hat sich in einem Interview vor das14-jährigen Mega-Talent Youssoufa Moukoko gestellt. So sagte der 51-Jährige angesprochen auf den U19-Spieler dem SID: "Der Junge kann nichts dafür, dass er so gut ist."

Gleichzeitig hält Sammer den Wirbel um Moukoko als Indiz dafür, dass der deutsche Fußball möglicherweise weniger Talente hervorbringt als es früher der Fall war. "Dass wir so viel über ihn reden, zeigt aber, dass wir früher mehr Talente hatten, die außergewöhnlich waren. Was ihm gelungen ist, knapp 50 Tore in der B-Junioren-Bundesliga, das war früher bei den Topleuten Normalität! Darüber müssen wir nachdenken", erklärte der ehemalige Bayern-Sportdirektor.

Yousouffa Moukoko sorgte zuletzt in der U17 von Borussia Dortmund für Aufsehen. Dort erzielte er in der abgelaufenen Spielzeit 46 Tore in der Junioren-Bundesliga und wurde mit gerade einmal 14 Jahren in die Dortmunder U19 von Michael Skibbe befördert. Durch seine herausragenden Leistungen ist mittlerweile ein fragwürdiger Hype um den deutschen U-Nationalspieler entstanden.

BVB: Rummenigge stichelt wegen Hummels

Karl-Heinz Rummenigge hat sich bei der Vorstellung von Bayerns Neuzugang Lucas Hernandez erneut zum Abgang von Mats Hummels zum BVB geäußert. Dabei ließ es sich der Vorstandsvorsitzende nicht nehmen, eine Spitze gegen den Borussen zu setzen.

So sagte der 63-Jährige auf der Pressekonferenz am Montag, angesprochen auf den Innenverteidiger: "Ich habe gelesen, der beste deutsche Innenverteidiger würde nicht mehr bei Bayern spielen. Das sehe ich nicht so. Der beste deutsche Innenverteidiger spielt bei Bayern - und übrigens auch in der Nationalmannschaft.“

BVB: U23-Verteidiger Bockhorn wechselt nach Huddersfield

Rechtsverteidiger Herbert Bockhorn verlässt die U23 von Borussia Dortmund und schließt sich dem englischen Premier-League-Absteiger an. Dort trifft der 24-Jährige auf seinen Ex-Trainer Jan Siewert, der Anfang des Jahres seinerseits vom BVB nach Huddersfield gegangen war.

Bockhorn, der seit 2016 in Dortmund spielte und vergangene Saison 26 Spiele in der Regionalliga West für die Zweitvertretung des Vizemeisters absolvierte, erhält beim -Klub einen Vertrag bis 2021.