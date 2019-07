BVB: Zorc bestätigt Diallo-Abgang, Rummenigge begrüßt BVB-Titelambiationen - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Der Wechsel von Abdou Diallo zu PSG steht wohl fest und Rummenigge begrüßt Dortmunds Titelambitionen. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Vizemeister trat am Montag seine Marketingreise in die USA an. Fünf BVB-Stars flogen dabei nicht mit - einer von ihnen: Abdou Diallo. Der Abgang des Franzosen zu PSG ist laut Michael Zorc beschlossene Sache

Derweil hat sich Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge erfreut über die Titelambitionen des BVB gezeigt. Der Vorstandschef scheut den Konkurrenzkampf mit den Schwarz-Gelben nicht.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Boss Zorc bestätigt: Verteidiger Abdou Diallo wechselt zu PSG

Verteidiger Abdou Diallo wechselt von Borussia Dortmund zu Paris Saint-Germain . Das bestätigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Dienstagmorgen.

"Das hat sich so ergeben", sagte der 56-Jährige auf Nachfrage der Ruhrnachrichten . "Abdou hat für sich entschieden, dass er eine andere Herausforderung annehmen möchte und für uns hat es wirtschaftlich gepasst. Deshalb haben wir dem Wechsel zugestimmt."

Die Ablöse, die PSG an den BVB überweist, beträgt angeblich rund 32 Millionen Euro. Der Franzose hatte in L'Equipe zuletzt noch betont, dass PSG für jeden jungen Spieler ein interessanter Klub sei .

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge begrüßt Titelambitionen des BVB

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat die Ambitionen des Rivalen Borussia Dortmund auf den Meistertitel begrüßt. "Wir sind jetzt siebenmal in Folge deutscher Meister geworden und im letzten Jahr war es zum ersten Mal wieder ein enger Kampf. Wir sind an Konkurrenz interessiert und dementsprechend ist es absolut korrekt, wenn Dortmund in der Richtung Ansprüche anmeldet", sagte Rummenigge am Montagabend auf der US-Tour der Münchner in Los Angeles.

BVB-Kapitän Marco Reus und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatten sich zuletzt klar positioniert und vor Saisonstart den Titelgewinn für den Vizemeister als Ziel ausgerufen. Die deutsche Meisterschaft werde laut Rummenigge jedoch auch in der kommenden Saison "nur über Bayern München entschieden". Trotz des Wartens auf Verstärkungen in der Offensive werde der Double-Gewinner der vergangenen Spielzeit "eine gute Mannschaft haben, das kann ich heute schon zusagen."

BVB: USA-Reise startet ohne fünf Spieler

Borussia Dortmund bricht am Montag nach Seattle auf, wo die Schwarz-Gelben in ihre USA-Tour starten. Dabei kommen gleich fünf BVB-Stars nicht mit - darunter auch PSG-Kandidat Abdou Diallo, der wohl seinen Medizincheck in Paris antritt.

Neben dem Franzosen bleiben auch die beiden Verteidiger Manuel Akanji und Marcel Schmelzer aufgrund muskulärer Probleme in Europa. Das Quintett komplettieren Shinji Kagawa und Andre Schürrle, die beide den Verein in diesem Sommer verlassen können.

Bei Kagawa hatte es jedoch am Sonntag noch geheißen, dass er den US-Trip antreten würde, während Schürrle schon seit Beginn der Vorbereitung freigestellt ist. Den 26er-Kader für die Marketingreise komplettieren die Jugendspieler Immanuel Pherai und Giovanni Reyna.

In Seattle trifft der BVB in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf die (4.30 Uhr live auf DAZN ), bevor die Borussen am Samstag im Notre Dame Stadium in South Bend (Indiana) gegen den Champions-League-Sieger antreten (2.00 Uhr live auf DAZN ).

Frank Lampard erfreut über frühe Ankunft von Ex-BVB-Star Christian Pulisic

Neuzugang Christian Pulisic steigt nur neun Tage nach dem verlorenen Gold-Cup-Finale mit den USA gegen Mexico in die Saisonvorbereitung beim FC Chelsea ein . Sein Trainer Frank Lampard zeigt sich darüber sehr erfreut und zieht sogar Parallelen zu seiner Zeit als Spieler.

"Christian stößt am Dienstag zu uns", sagte Lampard während der Vorbereitungstour der Blues und führte aus: "Er hatte eine kurze Pause, aber wollte schnell zu uns zurückkommen, was ich sicherlich wertschätze." Dabei fühlt sich der 41-Jährige auch an seine Zeit als Spieler erinnert: "So wäre ich auch gewesen."

BVB-Star Jadon Sancho: "Ich liebe Pep immer noch"

Der englische Nationalspieler Jadon Sancho hält seinen Wechsel von Manchester City zu Borussia Dortmund im Sommer 2017 weiterhin für die richtige Entscheidung. Das Verhältnis des 19-Jährigen zu seinem Ex-Trainer Pep Guardiola ist trotzdem immer noch gut.

So sagte Sancho in einem Interview mit SoccerBible : "Als ich City verlassen habe, gab es eine Menge Leute, die an mir zweifelten. Sie sagten: 'Oh, du hättest Pep Guardiola nicht verlassen sollen.' Aber ich dachte nur, dass es das Beste für mich war."

Dabei ist er seinem ehemaligen Trainer Pep Guardiola und den Citizens trotzdem sehr dankbar. "Ich liebe Pep immer noch, ich liebe immer noch alle im Klub, weil sie mich aus Watford verpflichtet haben und mir geholfen haben, mich zu dem zu entwickeln, der ich heute bin", erklärte der Flügelspieler.

Weiter führte Sancho aus: "Und natürlich bin ich auch Dortmund dankbar. Dort konnte ich den nächsten Schritt machen. Ich bin allen sehr dankbar, die bisher an meiner Reise teilgenommen haben." Beim BVB hat der Offensivakteur eine erfolgreiche Saison hinter sich, in der er zum unumstrittenen Stammspieler der Dortmunder gereift ist.

Neven Subotic: BVB ist aktuell "ganz klar" der Titelfavorit

Der ehemalige BVB-Verteidiger Neven Subotic ist guter Dinge, dass sein langjähriger Klub in der kommenden Saison Deutscher Meister wird. Der Bild am Sonntag sagte der Serbe zur Titelfrage: "Wenn der FC Bayern mit seinem aktuellen Kader spielt, dann Dortmund. Ganz klar. Das tippe ich als ehemaliger BVB-Spieler und Fan."

Besonders freut ihn nach eigenen Angaben die Rückkehr seines einstigen Nebenmanns Mats Hummels zur Borussia. "Dazu kann ich ihm nur gratulieren", so Subotic. "Er wird der Mannschaft guttun. Er hat in den letzten drei Jahren mit den Bayern vier Titel geholt, der BVB in der Zeit nur einen. Jetzt holt Dortmund die Erfahrung von Mats wieder rein. Das ist für ihn eine große Chance."

Subotic selbst kommt nach einem Engagement bei AS Saint-Etienne ins deutsche Oberhaus zurück und verstärkt Aufsteiger . Zum Gastspiel mit den Eisernen im Signal Iduna Park meinte er: "Da bin ich entspannt und lasse mich überraschen. Als ich in meiner Zeit beim in Dortmund auflief, war der Empfang legendär."