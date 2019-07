Abdou Diallo vom BVB: "PSG ist ein schönes Projekt"

Nach der Verpflichtung von Mats Hummels ist ein Verbleib von Abdou Diallo beim BVB unsicher. Jetzt äußert er sich erstmals zu den Gerüchten.

Abdou Diallo von hat sich zu den Spekulationen um einen möglichen Wechsel zu geäußert und sich dabei vom Interesse des französischen Meisters geschmeichelt gezeigt.

So sagte er in einem Interview mit L’Equipe: "Ein junger Spieler in Europa, der Ihnen sagt, dass das Projekt von PSG nicht interessant ist, ist nicht glaubwürdig. Es ist ein schönes Projekt." Dabei wies er jedoch auch darauf hin, dass er beim BVB noch einen gültigen Vertrag hat. "Es ist eine Form der Anerkennung meiner Leistung, dies zu hören. Aber ohne auf die abgenutzten Phrasen der Fußballer zurückgreifen zu wollen, ich habe einen Vertrag", so der Innenverteidiger.

Abdou Diallo: "Werden sehen, ob die Vision noch die gleiche ist"

Ob die Borussia weiterhin mit Diallo plant, weiß er hingegen noch nicht sicher. "Bis jetzt wurde mir nicht klar gesagt, dass ich gehen muss", erklärte der 23-Jährige. Auch Diallo selbst habe noch keine Entscheidung getroffen - Sky berichtete zuletzt von einem hinterlegten Wechsel-Wunsch bei den BVB-Verantwortlichen. Der Linksfuß sagte dazu: "Wir müssen sehen, ob die Vision noch die gleiche ist. Und sobald wir alle auf der gleichen Wellenlänge sind, treffen wir eine Entscheidung."

Hauptgrund für einen möglichen Abgang Diallos ist vor allem die Rückkehr von Mats Hummels und das daraus resultierende Überangebot in der Innenverteidigung des BVB. Der ehemalige Monegasse sieht die Verpflichtung jedoch positiv. "Er ist ein historischer Spieler des Klubs, des Landes. Er wird uns Erfahrung bringen. Darüber hinaus denke ich, dass es ein weiterer ernsthafter Konkurrent ist. Man muss es als Herausforderung betrachten", so der U21-Nationalspieler.

Abdou Diallo: BVB-Einsätze als Linksverteidiger "frustrierend"

In der vergangenen Saison musste Diallo häufig als Linksverteidiger aushelfen. Darüber war der gelernte Innenverteidiger nicht immer erfreut: "Es ist frustrierend, weil man die großen Spiele in einer Position spielen will, in der man am besten agieren kann."

Diallo führte fort: "Ein paar Spiele auf den Flügel sind okay. Aber über mehrere Saisons hinweg ist dies nicht mein Projekt." Weitere Ausflüge des Defensivakteurs auf die linke Seite sind in der kommenden Saison eher unwahrscheinlich. So wurde mit Nationalspieler Nico Schulz die Lücke der Schwarz-Gelben in diesem Sommer geschlossen.

Erst im vergangenen Jahr wechselte Diallo für 28 Millionen Euro von zu Borussia Dortmund. Dort kam er in der abgelaufenen Spielzeit auf 38 Einsätze in der , dem Pokal und der Königsklasse. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.