Der BVB (Borussia Dortmund) hat heute in der Champions League den FC Brügge zu Gast. Goal ist am 4. Spieltag der Königsklasse im LIVE-TICKER dabei.

Die ist zurück! Der BVB ( ) hat heute Abend um 21 Uhr den im Signal Iduna Park zu Gast. Es ist ein wegweisendes Spiel im Kampf um den Gruppensieg in der Königsklassen-Gruppe F.

Als Tabellenführer geht der BVB in die Partie heute gegen die Gäste aus Brügge, dabei will das Team von Lucien Favre heute das Punktekonto aufstocken. Aus zwei Zählern Vorsprung auf Brügge sollen am Ende des Abends fünf geworden sein. Das Hinspiel gewann Dortmund in mit 3:0.

BVB (Borussia Dortmund) - FC Brügge live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER - alle Infos zur Champions League heute live.

BVB (Borussia Dortmund) - FC Brügge Anpfiff: 21.00 Uhr Tore: - Aufstellung BVB (Borussia Dortmund) Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Delaney - Sancho, Reyna, Hazard - Haaland Aufstellung FC Brügge Mignolet - Clinton, Deli, Kossounou - Diatta, Balanta, Vormer, Vanaken, De Ketelaere - Krmencik, Lang Gelbe Karten: -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung des 4. Gruppenspieltages zwischen BVB (Borussia Dortmund) und dem FC Brügge.

BVB (Borussia Dortmund) - FC Brügge im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Champions League

Erling Haaland hat nach seiner Vier-Tore-Show noch lange nicht genug. Durch weitere Treffer des Sturmjuwels gegen den FC Brügge würde Borussia Dortmund die Tür zum Achtelfinale der Champions League weit aufstoßen. Youssoufa Moukoko kann dabei für den nächsten Rekord sorgen.

Dortmund (SID) Die eiskalte Tormaschine Erling Haaland ist heiß auf ihr nächstes "Opfer", Youssoufa Moukoko träumt von einem weiteren Rekord. Borussia Dortmund will mit seinem Sturmjuwel und vielleicht auch dem neuen Wunderkind die Tür zum Achtelfinale in der Champions League ganz weit aufstoßen. Nach seiner Vier-Tore-Show in Berlin ist Haaland vor dem Spiel gegen den FC Brügge am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) schon wieder in Angriffslaune. "Wir machen einfach weiter", sagte der Norweger. Worte, die für den belgischen Meister wie eine Drohung klingen.

Michael Zorc rief die Begegnung zu einem "Big-Point-Spiel" aus. Der BVB führt die Gruppe F mit sechs Punkten vor (5) und Brügge (4) an. "Mit einem Sieg erhöhen wir die Chancen auf das Achtelfinale dramatisch", sagte der Sportdirektor.

Dabei setzt der deutsche Vizemeister auf weitere Tore von Haaland. Seine 14 Treffer in elf Königsklassen-Spielen sind ein Bestwert, seine 23 Tore bei 22 Ligaeinsätzen ebenso. "Er bringt alles mit, um ein ganz Großer zu werden", adelte Zorc den 20-Jährigen, der für das 200. BVB-Tor in der Champions League sorgen könnte.

Woke up today to a nice surprise 👀 and ending the day with four goals and a nice win! 😁 pic.twitter.com/Rb6eA6gkqq — Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 21, 2020

Haaland nimmt diese Zahlen anscheinend unbeeindruckt zur Kenntnis und gibt die Komplimente lieber weiter. Moukoko bezeichnete er nach dessen Liga-Debüt mit 16 Jahren und einem Tag als "größtes Talent der Welt".

Gegen Brügge könnte Moukoko auch zum jüngsten Spieler der Champions-League-Geschichte werden. Der BVB hatte ihn über die B-Liste gemeldet, Moukoko wäre damit spielberechtigt. Allerdings ließ Trainer Lucien Favre einen Einsatz offen: "Wir haben vorne viele Möglichkeiten."

Hans-Joachim Watzke wurden der Trubel und die Lobeshymnen nach dem Sieg bei (5:2) ohnehin zu viel. "Wir müssen dranbleiben und dürfen uns nicht selbst auf die Schulter klopfen", mahnte der Geschäftsführer und hatte dabei schon die nächsten Heimspiele gegen den und Lazio Rom im Blick: "Diese drei Heimspiele müssen wir gewinnen. Dann sind wir auf Kurs."

Gegen Brügge wird Favre dafür wieder rotieren. "Kein Spieler kann in 30 Tagen zehn Spiele machen", sagte Favre. So könnten Jadon Sancho, Thorgan Hazard und Jude Bellingham in die Startelf zurückkehren. Den lockeren 3:0-Erfolg im Hinspiel in Brügge will der Coach nicht überbewerten. "Sie waren sehr gefährlich. Wir müssen konzentriert bleiben", mahnte Favre.

Quelle: Imago Images / Revierphoto

BVB (Borussia Dortmund) - FC Brügge im LIVE-TICKER: Die Tabelle der Gruppe F

Platz Klub Spiele Tore Punkte 1. BVB (Borussia Dortmund) 3 6:3 6 2. Lazio Rom 3 5:3 5 3. FC Brügge 3 3:5 4 4. Zenit St. Petersburg 3 2:5 1

BVB (Borussia Dortmund) - FC Brügge im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten zur Champions League

Borussia Dortmund hat keines seiner 3 Champions-League-Spiele gegen Club Brugge verloren (S2 U1) und blieb dabei in allen 3 Spielen ohne Gegentor.

Club Brugge hat im Europapokal (inklusive Qualifikation) noch nie bei Borussia Dortmund gewonnen, bisher gab es 2 Niederlagen und 1 Remis. Das letzte Spiel in Dortmund endete im November 2018 in der Champions League mit einem 0-0.

Borussia Dortmund hat keines seiner letzten 3 Europapokal-Heimspiele (inklusive Qualifikation) gegen Teams aus Belgien gewonnen (U2 N1), den letzten Sieg gab es im August 2003 in der Qualifikation zur Champions League mit 2-1 gegen Club Brugge.

Club Brugge könnte nach dem 2-1-Erfolg am 1. Spieltag bei Zenit erstmals in der Geschichte der Champions League/Landesmeister-Pokal 2 Auswärtsspiele in Folge gewinnen.

Borussia Dortmund hat seine letzten 4 Heimspiele in der Champions League gewonnen, der beste Lauf seit der Zeit zwischen September 2012 und Oktober 2013 (damals 7 Heimsiege in Folge).

Club Brugge hat nur 2 seiner letzten 23 Spiele in der Champions League gewonnen (U8 N13), beide Siege gab es in fremden Stadien.

Lucien Favre wird als 2. Dortmunder Trainer nach Jürgen Klopp (37) 20 Champions-League-Spiele auf der BVB-Bank sitzen. Favres Siegquote liegt bei 53 % (SP19 S10 U2 N7) und ist die drittbeste beim BVB hinter Nevio Scala (60 %) und Ottmar Hitzfeld (58 %).

Seit dem Beginn der letzten Saison hat Erling Haaland in 9 Gruppenspielen der Champions League 12 Tore erzielt – 5 mehr als das ganze Team von Club Brugge (7).

Erling Haaland ist – zusammen mit Didier Drogba – der Schnellste, der 5 Champions-League-Tore erzielen konnte (in 3 Spielen), der Schnellste, der 10 Treffer verbuchen konnte (in 7 Spielen) und er könnte der Schnellste werden, der 15-mal getroffen hat, sollte er gegen Brügge in seinem 12. Spiel in diesem Wettbewerb 1-mal treffen. Die bisherige Bestmarke halten Ruud van Nistelrooy und Roberto Soldado (19 Spiele).

Club Brugges Torhüter Simon Mignolet ist in seinen ersten 14 Champions-League-Spielen nur 1-mal ohne Gegentor geblieben – sollte er vom BVB bezwungen werden, stellt er den Negativrekord des ehemaligen Basel- und -Keepers Franco Costanzo ein, der zwischen 2008 und 2011 in seinen ersten 15 Spielen in diesem Wettbewerb nur 1-mal ohne Gegentor geblieben war.

