Manchester United vs. Basaksehir Istanbul: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights und Aufstellungen - die Übertragung der Champions League

Am Dienstagabend trifft Manchester United in der Champions League auf Basaksehir Istanbul. Alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Am vierten Spieltag der trifft in Gruppe H auf den türkischen Meister Istanbul. Anpfiff ist um 21 Uhr im Old Trafford.

Nach der 1:2-Auswärtsniederlage im Hinspiel haben die Red Devils mit den Türken noch eine Rechnung offen. Das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer führt dank Siegen gegen PSG und Gruppe H mit sechs Punkten an, hat aber drei der vier letzten Spiele gegen türkische Mannschaften verloren.

Basaksehir geht derweil trotz des Hinspiel-Erfolgs mit einem Negativerlebnis in die Partie gegen ManUnited. So steht der amtierende Meister in der derzeit nur auf dem sechsten Rang und musste sich zuletzt Besiktas geschlagen geben.

Gelingt Basaksehir Istanbul gegen Manchester United erneut eine Überraschung? Alles rund um die Übertragung der Champions League erklärt Goal in diesem Artikel. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese bekannt sind.

Manchester United vs. Basaksehir Istanbul: Alles rund um die Partie der Champions League

Manchester United vs. Basaksehir Istanbul: Die Champions League heute im TV verfolgen - geht das?

Die Champions League ist aus der Länderspielpause zurück und wartet in Gruppe H gleich mit einem interessanten Duell auf. Doch läuft Manchester United gegen Basaksehir Istanbul heute live im TV?

Die schlechte Nachricht zuerst: Im TV könnt Ihr das Duell nicht als Einzelspiel verfolgen. So zeigt Sky Sport 1 (HD) United vs. Basaksehir ab 20.55 Uhr in der Konferenz mit allen späten Partien der Königsklasse. Wenn Ihr das Spiel in voller Länge sehen möchtet, seid Ihr auf den Streamingdienst DAZN angewiesen.

Nicht im TV, aber trotzdem auf dem Fernseher zu sehen: So könnt ihr Manchester United vs. Basaksehir Istanbul verfolgen

Das heißt aber nicht, dass Ihr das Spiel in Gruppe H heute nicht auf Eurem TV-Gerät sehen könnt. So könnt Ihr mit einem Smart-TV DAZN ganz bequem auf Eurer Couch verfolgen. Alles, was Ihr dafür benötigt, ist die kostenlose DAZN-App und ein gültiges Abo. Wie Ihr Euch bei DAZN registriert und wie Ihr den ersten Monat kostenlos bekommt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Sobald Ihr Euch bei DAZN angemeldet habt, könnt Ihr Manchester United vs. Basaksehir Istanbul in voller Länge verfolgen. Als Kommentator führt Euch dabei Uli Hebel durch die Übertragung. An seiner Seite stellt der ehemalige St.-Pauli-Profi Ralph Gunesch seine Expertise zur Verfügung.

Uhrzeiten, Kommentator, Experte: Die DAZN-Übertragung von Manchester United vs. Basaksehir Istanbul

Plattform: DAZN

DAZN Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Beginn der Übertragung: kurz vor Anpfiff

kurz vor Anpfiff Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Manchester United vs. Basaksehir Istanbul: Die Champions League im LIVE-STREAM verfolgen

DAZN konnte sich für diese Saison die Übertragungsrechte für eine Vielzahl von Champions-League-Spielen sichern. So zeigt der Internet-Sender aus Ismaning in der Gruppenphase pro Spieltag 14 von 16 Partien live im Einzelspiel.

Manchester United vs. Basaksehir Istanbul kostenlos sehen: So funktioniert der DAZN Gratismonat

Um das Angebot nutzen zu können, benötigt Ihr zunächst ein Abonnement bei DAZN. Das gibt es für Neukunden im ersten Monat kostenlos. Alle Infos zur einmonatigen Testphase findet Ihr bei DAZN News.

Wenn Ihr nach dem Probemonat nicht mehr auf DAZN verzichten wollt, habt Ihr zwei Abo-Alternativen zur Auswahl. So zahlt Ihr im Monatsabo monatlich 11,99 Euro. Wenn Ihr Euch langfristig binden wollt, werdet Ihr belohnt und könnt im Jahresabo rund 24 Euro sparen. Dabei zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro - also rund zehn Euro pro Monat.

Manchester United vs. Basaksehir Istanbul läuft heute live auf DAZN: Das Angebot des Streamingdiensts

Im DAZN-Abo enthalten sind neben den Partien der Champions League auch weitere Highlights aus der Welt des Sports. So seht Ihr beim Streaminganbieter ausgewählte Spiele der sowie alle Spiele der , der , der und aus .

Doch nicht nur Fußball-Fans kommen mit DAZN auf ihre Kosten. Auch Motorsport, Tennis, US-Sport, UFC und weitere Top-Sportarten finden sich im Programm des Streamingdienstes wieder. Selbst Fliegenfischen und Bowling sind vertreten.

Ihr habt noch Fragen zu DAZN? Unter diesen Links findet Ihr die Antworten:

Manchester United vs. Basaksehir Istanbul: Die Highlights der Champions League auf DAZN

Ihr habt United gegen Basaksehir verpasst oder wollt Euch das Match noch einmal in Ruhe zu Gemüte führen? Mit dem DAZN-Abo seht Ihr das Spiel auch nach Abpfiff noch in voller Länge oder auch in den Highlights.

So stellt Euch der Streamingdienst bereits kurz nach Spielende eine Zusammenfassung der Partie auf der Plattform zur Verfügung. Sollte Euch das nicht reichen, könnt Ihr Euch zudem das gesamte Duell als Re-Live ansehen.

Alternativ seht ihr die Highlights auch auf YouTube, dort müsst ihr allerdings länger warten, bis diese hochgeladen werden. Mit einem DAZN-Abonnement könnt ihr diese Wartezeit vermeiden!

Manchester United vs. Basaksehir Istanbul im LIVE-TICKER: So verpasst ihr nichts

Ihr könnt das Spiel nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr trotzdem auf dem Laufenden.

Bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff versorgt Euch unser Tickerer mit interessanten Fakten und Statistiken zur Partie in Gruppe H. Während des Spiels verpasst Ihr dank detaillierter Beschreibungen kein Tor und keine wichtige Szene.

Hier kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER!

Die Aufstellungen der Champions League: So laufen Manchester United und Basaksehir Istanbul auf

Hier findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen von Manchester United und Basaksehir Istanbul.

Manchester United vs. Basaksehir Istanbul: Die Opta-Fakten zur Champions-League-Partie

Manchester United hat drei seiner letzten vier Europapokal-Duelle mit türkischen Mannschaften verloren (S1), darunter die beiden letzten.

Basaksehir Istanbul spielte bislang nur einmal in England, im August 2018 verlor man in der Qualifikation zur Europa League mit 0:1 in Burnley.

Im Old Trafford hat Manchester United in der Champions League/Europa League seine letzten drei Spiele gegen türkische Mannschaften gewonnen – die letzte Heimniederlage gegen ein Team aus der gab es im November 2009, als man in der Champions League mit 0:1 gegen verlor.

Basaksehir Istanbul hat bisher drei Europapokal-Spiele gegen englische Mannschaften bestritten, dabei gab es je einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage. Den einzigen Sieg feierten die Türken dabei im Hinspiel gegen Manchester United.

Manchester United hat seine letzten sechs Heimspiele im Europapokal mit insgesamt 20:1 Toren gewonnen, das einzige Champions-League-Spiel in diesem Lauf war der 5:0-Sieg gegen RB Leipzig in dieser Saison.

Basaksehir Istanbul hat seine letzten drei Auswärtsspiele im Europapokal verloren, in den letzten zwei Partien blieb man sogar ohne eigenes Tor – 0:3 gegen den im August und 0:2 gegen RB Leipzig im Oktober.

Anthony Martial könnte als erster Spieler von Manchester United seit Wayne Rooney (März 2010) in drei aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen treffen.

Basaksehirs Stürmer Demba Ba hat schon vier Pflichtspiele im Old Trafford bestritten, ein Tor gelang ihm dabei nur im November 2011, als er bei einem 1:1 im Trikot von erfolgreich war.

Fünf seiner neun Champions-League-Tore erzielte Marcus Rashford als Einwechselspieler – mehr Jokertore in der Königsklasse schoss bei Manchester United nur der aktuelle Trainer Ole Gunnar Solskjaer (sieben).

Demba Ba und Edin Visca erzielten beim Hinspielsieg die beiden Tore für Basaksehir Istanbul, der letzte Spieler, der in der Gruppenphase der Champions League zu Hause und auswärts gegen Manchester United getroffen hat, war Alan vom SC Braga in der Saison 2012/13.

Manchester United vs. Basaksehir Istanbul: Die Übertragung in der Übersicht