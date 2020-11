Dynamo Kiew gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Im Rahmen des 4. Spieltags der Königsklasse empfängt Kiew Barcelona. Goal erklärt, wo Ihr die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

In der Gruppe G der trifft Dynamo Kiew am Dienstag auf Barcelona. Die Partie wird heute um 21 Uhr in Kiew angepfiffen.

Das Team um Superstar Lionel Messi geht als klarer Favorit in die Partie, Anfang November konnte Barca das Hinspiel mit 2:1 gewinnen. Mit einem Sieg heute wäre man schon sicher in die nächste Runde eingezogen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Dynamo Kiew gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Champions League am Dienstag

Wettbewerb : Champions League

: Champions League Datum : Dienstag, 24. November 2020

: Dienstag, 24. November 2020 Uhrzeit: 21 Uhr

Dynamo Kiew gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

Alle Fußballfans dürfen sich freuen, denn in dieser Saison wird jedes Spiel der Königsklasse live und in voller Länge übertragen! Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich die Rechte. Sky hat das Erstwahlrecht für Topspiele mit deutscher Beteiligung, alle anderen Spiele werden bei DAZN laufen. Die Einzelspiele bei DAZN wird Sky wiederum in der Konferenz zeigen.

Full focus on 𝓓𝔂𝓷𝓪𝓶𝓸 pic.twitter.com/1RUq2karIl — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2020

Dynamo Kiew gegen FC Barcelona im LIVE-STREAM sehen

Kiew gegen Barcelona bekommt Ihr heute als Einzelspiel über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen! Das Portal geht ab 20.45 Uhr auf Sendung. Max Siebald wird das Spiel kommentieren, an seiner Seite fungiert Sebastian Kneißl als Experte. Als Neukunde ist die Übertragung für Euch kostenlos.

Dynamo Kiew gegen FC Barcelona heute im LIVE-STREAM auf DAZN schauen

Es empfiehlt sich, die Partie über die kostenlose DAZN-App zu streamen, Ihr benötigt lediglich eine stabile Internetverbindung. Die App ist für viele Endgeräte kompatibel.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Dynamo Kiew gegen FC Barcelona heute live im Pay-TV: Sky

Da das Einzelspiel bei DAZN übertragen wird, zeigt Sky die Partie mit den anderen 21-Uhr-Spielen in der Konferenz. Unter anderem bekommt Ihr dort auch das andere Gruppenspiel zwischen Juventus und Ferencvaros zu sehen.

Da Sky nur im Pay-TV läuft, müsst Ihr den Sender abonnieren, um die Konferenz sehen zu können. Hier bekommt Ihr alle Infos bezüglich Sky.

Dynamo Kiew gegen FC Barcelona in der Konferenz heute im LIVE-STREAM bei Sky sehen

Wer unterwegs ist oder keinen Sky-Receiver besitzt, der kann die Konferenz auch im LIVE-STREAM verfolgen. Dafür müsst Ihr Euch die kostenlosen Apps Sky Go und Sky Ticket herunterladen. Falls Ihr bereits Kunde bei Sky seid, habt Ihr automatisch Zugriff auf Sky Go. Als Nicht-Sky-Kunde ist Sky Ticket der Weg zur Konferenz. Dieser Link füttert Euch mit mehr Infos zum Ticket.

Dynamo Kiew gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Dynamo Kiew gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Wer zusätzliche Informationen zum Spiel benötigt, der sollte den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Dort erfahrt Ihr auch alle Ergebnisse der anderen Champions-League-Spiele – schaut mal rein!

Quelle: Imago Images / xinhua

Dynamo Kiew gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Falls Ihr das Spiel verpasst habt, könnt Ihr Euch nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN ansehen. Wer möchte, der kann sich sogar das komplette Spiel im Re-Live gönnen.

Auf DAZN bekommt Ihr aktuell jeden Tag faszinierenden Livesport zu sehen – mit dem Gratismonat geht das für 30 Tage sogar kostenlos! Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Dynamo Kiew gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Dynamo Kiew bisher 11 Spiele (wettbewerbsübergreifend) FC Barcelona 3 Siege 7 1 Remis 1 16 Tore 20 100,4 Mio. Euro Marktwert 878 Mio. Euro Viktor Tsygankov (19 Mio. Euro) wertvollster Spieler Lionel Messi (100 Mio. Euro)

Dynamo Kiew gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick