BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Brügge heute im Free-TV sehen - geht das?

Heute Abend spielt Borussia Dortmund in der Champions League gegen den FC Brügge - doch wird die Partie des BVB live im Free-TV übertragen?

empfängt den in der . Die Partie wird heute um 21 Uhr im Signal-Iduna-Park angepfiffen.

Nach dem spektakulären 5:2 Auswärtssieg gegen wollen Vierfachtorschütze Haaland und Co. den nächsten Erfolg in der Königsklasse feiern. Apropos feiern: Kommt es heute auch zum Debut von Moukoko in der Champions League? Und wird die Partie eigentlich im Free-TV übertragen?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Brügge heute live im Free-TV übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Mehr Teams

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Brügge: Die Champions League am Dienstag

Wettbewerb : Champions League (4. Spieltag)

: Champions League (4. Spieltag) Datum : Dienstag, 24. November 2020

: Dienstag, 24. November 2020 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort : Signal-Iduna-Park

: Signal-Iduna-Park Zuschauer : Keine

: Keine Free-TV-Übertragung : Keine

: Keine LIVE-STREAM : DAZN (Einzelspiel)

: DAZN (Einzelspiel) Pay-TV: Sky (Konferenz)

Tuesday night lights in Dortmund 🌌



🆚 Brugge

🏆 #UCL

🗓️ 11/24/20

⏰ 3:00 PM ET / 20:00 GMT / 21:00 CET

📍 Dortmund pic.twitter.com/LnkdJUoaOx — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 23, 2020

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Brügge heute live im Free-TV sehen – geht das?

Die Partie zwischen Dortmund und Brügge wird heute leider nicht im Free-TV übertragen. Heutzutage bekommt man die Spiele der Königsklasse nur noch in Ausnahmefällen im Free-TV zu sehen. Wir erklären Euch, warum das so ist und wo Ihr Dortmund heute Abend live und in voller Länge sehen könnt.

Darum zeigt kein Free-TV-Sender BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Brügge live

Die Champions League ist ein attraktiver Wettbewerb und dementsprechend auch begehrt bei den TV-Sendern und Streamingdiensten. Für diese Saison konnten sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Rechte sichern – alle Free-TV-Sender sind leer ausgegangen. Einzig ein Finale mit deutscher Beteiligung würde im Free-TV übertragen werden.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Das heutige Spiel wird von DAZN als Einzelspiel im LIVE-STREAM gezeigt.

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Brügge heute im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos

Der Streamingdienst DAZN wird das Einzelspiel zwischen dem BVB und Brügge heute über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM übertragen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung.

DAZN geht ab 20.30 Uhr auf Sendung. Alex Schlüter wird das Spiel moderieren, als Kommentator kommt heute Jan Platte zum Einsatz. Sandro Wagner wird die Sendung als Experte begleiten. Als Neukunde könnt Ihr DAZN 30 Tage lang kostenlos abonnieren.

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Brügge läuft heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo – also knapp einen Zehner pro Monat.

Um die Partie entspannt verfolgen zu können, haben wir die Links zum Download der DAZN-App für Euch parat:

Quelle: Imago Images / Revierphoto

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Brügge heute live im Pay-TV

Alternativ könnt Ihr die Champions League heute auch in der Konferenz bei Sky im Pay-TV verfolgen - unter anderem spielen neben Dortmund Mannschaften wie PSG, Leipzig oder der . Hier gibt es weitere Infos zu Sky.

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Brügge heute im LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Brügge heute: Die Teams im Vergleich