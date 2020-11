Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Drei Tage nach dem 5:2 gegen Berlin geht es in der Champions League für den BVB weiter. Goal erklärt, wie das Spiel gegen Brügge heute zu sehen ist.

Das erste Rückspiel in der steht an: empfängt Club Brügge. Anstoß an diesem 4. Spieltag ist am Dienstag, den 24.11.2020 , um 21:00 Uhr im Signal-Iduna-Park.

Das Hinspiel ist gerade einmal 20 Tage her: Am 4. November fand die Partie in statt, mit glücklicherem Ende für Schwarz-Gel : 3:0 gewann der BVB dank Toren von Erling Haaland (2) und Thorgan Hazard.

Durch diesen Sieg schob sich die Mannschaft von Trainer Lucien Favre auf den ersten Platz der Gruppe F in der Champions League : Mit sechs Punkten führt Dortmund das Ranking knapp vor (5), dahinter folgen Brügge (4) und Zenit St. Petersburg (1).

Mehr Teams

Mit einem Erfolg am Dienstag hätte man zwei Spieltage vor Beginn der K.O.-Runden fünf Zähler Vorsprung auf den dritten Platz und würde so einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. In der Jupiler Pro League, der ersten belgischen Liga, ist Gegner Brügge aktuell Spitzenreiter.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Kommt der BVB zuhause wieder mit der Favoritenrolle zurecht oder machen die Nachbarn aus Belgien den Schwarz-Gelben einen Strich durch die Rechnung? In diesem Artikel erklärt Goal ausführlich, wer die Champions League heute LIVE im TV und LIVE-STREAM zeigt .

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund)- ? Die Champions League auf einen Blick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) - FC Brügge Wettbewerb Gruppe F | Champions League (Gruppenphase) Spieltag 4. Spieltag Datum Dienstag, 24. November 2020 | 21:00 Uhr Ort Signal-Iduna-Park | Dortmund Schiedsrichter Ivan Kruzliak |

BVB (Borussia Dortmund) gegen Club Brügge: Wer zeigt die Champions League LIVE im TV?

Die Länderspielpause ist rum, endlich wieder Zeit für Vereinsfußball - das zumindest denken sich viele Fans in der . Vor allem aus deutscher Sicht waren die internationalen Auftritte zuletzt ja nicht immer von Erfolg geprägt.

Umso schöner, dass diese Woche wieder Champions League und mit gleicher sechsfacher deutscher Beteiligung stattfindet. Dazu gehört auch der BVB , aber wird Dortmunds Spiel gegen Brügge überhaupt im TV übertragen?

BVB zuhause gegen Brügge: Die unterschiedlichen Arten, die Champions League zu verfolgen

Die Antwort lautet: Jein - es ist (wie immer bei den TV-Rechten) nicht ganz einfach. Es verhält sich folgendermaßen: Kein TV-Sender überträgt das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Club Brügge . Das gilt für das Free-TV und Pay-TV.

Es besteht aber trotzdem die Möglichkeit, das Spiel auf dem Fernseher zu sehen - in voller Länge, mit erstklassiger Berichterstattung und für manche sogar kostenlos ! Der Streamingdienst DAZN überträgt nämlich die Begegnung der Champions League.



Bild : Getty Images

Borussia Dortmund gegen Club Brügge: Das Spiel kostenlos auf dem Fernseher verfolgen

Da DAZN ein Streamingdienst ist, bietet das Unternehmen sein Programm im Internet via LIVE-STREAMS an. Das ist auch der Grund, weshalb der ein oder andere das Spiel auf dem Fernseher verfolgen kann, obwohl das Spiel nicht über das klassische TV ausgestrahlt wird.

Mit der DAZN-App auf einem internetfähigen Fernseher, also einem Smart TV , kann man die Champions League einfach und entspannt verfolgen. Alles was man dafür braucht ist die kostenlose DAZN-App und ein DAZN-Abonnement. Wie ihr dieses kostenlos abschließt erklären wir im Laufe dieses Artikels.

BVB-Brügge bei DAZN: So läuft die Übertragung im LIVE-STREAM ab

Anstoß : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Beginn der Übertragung: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentar: Jan Platte

Jan Platte Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Trailer: Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

BVB gegen Brügge im TV sehen: Die CL-Konferenz von Sky

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen, ist die Konferenz : Mit dieser kann man zwar nicht das gesamte Spiel sehen, die wichtigsten Szenen werden hier aber natürlich übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte an der Konferenz und wird diese zeigen.

Die Konferenz wird auf Sky Sport 1 übertragen, wenn möglich kann man sie sich auch auch Sky Sport 1 HD anschauen. Los geht die Übertragung erst kurz vor Anstoß, alle weiteren Details zur Konferenz findet ihr in dieser Übersicht.

Anstoß der Begegnungen : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Beginn der Übertragung : 20:55 Uhr

: 20:55 Uhr Moderation : Michael Leopold

: Michael Leopold Experten : Dietmar Hamann Erik Meijer

: Gezeigte Begegnungen: Borussia Dortmund - Club Brügge (Kommentar: Frank Buschmann), PSG - (Kai Dittmann), Lazio Rom - Zenit St. Petersburg (Jonas Friedrich), - Ferencvaros Budapest (Hansi Küpper), - (Jörg Dahlmann) und - Istanbul (Toni Tomic).

Das Dortmund-Spiel zeigt Sky nicht einzeln, da der Bezahlsender nur zwei Champions-League-Partien pro Spieltag zeigen darf, eine am Dienstag, eine am Mittwoch. Dienstag überträgt Sky Sport 2 Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig, Mittwoch das Spiel zwischen Rekordmeister FC Bayern München und RB Salzburg.

Bild : imago images / Eibner

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Brügge: Wer überträgt die Champions League im LIVE-STREAM?

Es ist also schon geklärt, dass DAZN das Spiel heute in voller Länge, also mit Vorberichterstattungen und Analysen, überträgt. Aber was ist DAZN überhaupt und wie kann ich DAZN nutzen?

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning bei München, den es erst seit wenigen Jahren gibt. Trotzdem sollte die Plattform jedem Fußballfan in ein Begriff sein, schließlich ist sie bereits jetzt die Nummer Eins, was Streaming von Sportevents angeht.

Viel mehr als BVB - Brügge: Dieses Programm bietet DAZN an

Die Champions League ist dabei nur einer von vielen hochklassigen Wettbewerben , welche DAZN exklusiv überträgt. Allein im Fußball zeigt man außerdem die Europa League, Bundesliga, , , , englischen Spitzenfußball und viele weitere Top-Ligen Europas und der ganzen Welt.

Dazu kommen noch zahlreiche andere Sportarten, die hier übertragen werden: American Football, Darts und Eishockey stehen genauso an der Tagesordnung wie Basketball, Leichtathletik, Motorsport oder Boxen. Achtung, Floskel: Hier ist für jeden (Sportfan) etwas dabei.

Erling Haaland ⚽️⚽️⚽️⚽️ @ErlingHaaland has now scored 15 goals in all competitions for Dortmund this season in 12 games 🔥🔥🔥 #UCL https://t.co/ujW0weRNHV pic.twitter.com/t5e6crXLok — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 21, 2020

Borussia Dortmund kostenlos in der Champions League verfolgen: Der DAZN Probemonat

Das alles klingt schön und gut, aber blind in eine Abonnementfalle zu laufen, darauf seid ihr nicht so erpicht? Verständlich, gerade im Internet kann man nicht vorsichtig genug sein. Genau aus diesem Grund gibt es den DAZN Probemonat - mit dem könnt ihr das gesamte Angebot von DAZN testen.

Der Probemonat ist nicht nur kostenlos , er ist auch unverbindlich . Heißt: Wenn ihr keine Lust habt, DAZN nach dem Ablaufen des Probemonats bezahlen zu müssen, könnt ihr ganz einfach kündigen und habt so keinen Cent dafür bezahlt, 30 Tage lang Spitzensport zu verfolgen. Alles weitere zum Probemonat findet ihr hier .

Wenn der Probemonat abgelaufen ist, ihr aber weiterhin auf DAZN zugreifen wollt, müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen - wobei das erschreckender klingt, als es tatsächlich ist. Es gibt sogar zwei unterschiedliche Optionen.

Monatsabo | 11,99 Euro pro Monat | Monatlich kündbar

Jahresabo | 119,99 Euro pro Jahr | 10 Euro pro Monat | Jährlich kündbar

Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Kosten und Bezahlmethoden findet ihr bei DAZN News . Generell ist diese Seite sehr hilfreich , wenn ihr offene Fragen zum Streamingdienst habt. Auch Antworten zu den Fragen "Wie oft kann ich einen Probemonat abschließen?" oder " Auf welchen Geräten funktioniert DAZN?" findet ihr dort.

Bild : imago images / Revierphoto

Die Konferenz im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Ihr wollt die Konferenz von Sky verfolgen, habt aber keinen Fernseher ? Dann könnt ihr das Sky-Programm auch mithilfe des Internets im LIVE-STREAM verfolgen.

Dafür braucht ihr entweder das Portal Sky Go (kostenlos im Play Store und App Store) oder Sky Ticket (kostenlos im Play Store oder App Store). Einen Vergleich der beiden Möglichkeiten findet ihr hier.

BVB gegen Brügge: So wird die Champions League übertragen