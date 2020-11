PSG (Paris St. Germain) vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights und Aufstellung - die Champions League heute live sehen

PSG empfängt am Dienstag in Gruppe H der Champions League RB Leipzig. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

4. Spieltag in der UEFA : Paris St. Germain empfängt in Gruppe H . Anpfiff ist heute um 21 Uhr im Parc des Princes.

RBL trifft in diesem Jahr bereits zum dritten Mal auf den französischen Meister. Während man sich im Halbfinale der Königsklasse im August noch dem Team von Thomas Tuchel geschlagen geben musste, gelang den Sachsen zuletzt die Revanche.

Die Franzosen können mit ihren bisherigen Ergebnissen in Gruppe H nicht zufrieden sein. So steht man zur Halbzeit der Gruppenphase mit drei Punkten nur auf dem dritten Platz. Auch in der Liga ließ PSG zuletzt schleifen und verlor mit 2:3 gegen die AS Monaco von Niko Kovac.

PSG empfängt in Gruppe H RB Leipzig: Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Champions League. Außerdem findet Ihr hier die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese bekannt sind.

PSG (Paris St. Germain) vs. RB Leipzig: Alles rund um die Partie der Champions League

PSG (Paris St. Germain) vs. RB Leipzig: Die Champions League heute im TV verfolgen

Die Lage der Übertragungsrechte ist in der Champions League nicht ganz einfach. Sowohl Sky als auch DAZN haben den höchsten europäischen Klub-Wettbewerb im Programm. Goal verrät Euch, wer PSG gegen RB Leipzig heute live zeigt.

Champions League: PSG (Paris St. Germain) vs. RB Leipzig heute im Einzelspiel bei Sky sehen

Der Pay-TV-Anbieter Sky zeigt in dieser Saison alle Spiele der Gruppenphase in der Konferenz sowie zwei weitere Partien als Einzelspiel. Das Duell zwischen PSG und RBL ist in dieser Woche eines der beiden.

Ab 19.30 Uhr beginnen auf Sky Sport 2 (HD) die Vorberichte mit Moderator Michael Leopold sowie den Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer. Um 20.50 Uhr übernimmt dann Martin Groß das Zepter und begleitet als Kommentator die Partie.

Champions League: PSG (Paris St. Germain) vs. RB Leipzig heute in der Konferenz bei Sky sehen

Wenn Ihr Euch die volle Dröhnung Champions League geben wollt, seid Ihr mit Sky ebenfalls versorgt. So seht Ihr ab 18.30 Uhr auf Sky Sport 1 (HD) sowohl alle frühen als auch alle späten Spiele der Königsklasse in der Konferenz.

Für beide Angebote braucht Ihr jedoch zunächst ein Abonnement beim Unterföhringer Bezahlsender. Alle Infos zu den verschiedenen Paketen entnehmt Ihr der offiziellen Sky-Homepage.

PSG (Paris St. Germain) vs. RB Leipzig: Die Champions League im LIVE-STREAM verfolgen

Auch wenn Ihr PSG gegen Leipzig im LIVE-STREAM verfolgen wollt, ist Sky Eure einzige Anlaufstelle. Der Pay-TV-Sender stellt Euch dabei zwei verschiedene Angebote zur Auswahl.

PSG (Paris St. Germain) vs. RB Leipzig: Die Champions League im LIVE-STREAM bei Sky Go verfolgen

Ihr seid bereits Sky-Abonnenten? Dann könnt Ihr PSG gegen Leipzig heute ganz gemütlich ohne Mehrkosten bei Sky Go verfolgen. Die Zugangsdaten für den Streamingservice erhaltet Ihr bereits bei Vertragsabschluss.

Bild und Ton laufen dabei analog zur TV-Übertragung. Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr Euch vorab die passende App für Euer Gerät besorgen. Alle weiteren Infos zu Sky Go findet Ihr hier.

PSG (Paris St. Germain) vs. RB Leipzig: Die Champions League live bei Sky Ticket verfolgen

Solltet Ihr noch keine Kunden bei Sky sein, bietet Euch der Pay-TV-Sender mit Sky Ticket eine weitere Möglichkeit, die Champions League heute im LIVE-STREAM zu verfolgen. Der große Vorteil: Den Service gibt es ohne langfristigen Vertrag.

So könnt Ihr Sky Ticket genau Euren Bedürfnissen anpassen und den Service monats- oder sogar spieleweise buchen. Alle Angebote von Sky Ticket findet Ihr hier.

PSG (Paris St. Germain) vs. RB Leipzig: Die Highlights der Champions League auf DAZN

Ihr habt PSG gegen RB Leipzig verpasst oder wollt Euch die Highlights noch einmal ansehen? Bei DAZN findet Ihr bereits kurz nach Abpfiff alle Highlights der Champions League auf Abruf.

Daneben zeigt der Ismaninger Streamingdienst in der Gruppenphase pro Spieltag 14 Partien der Königsklasse live und in voller Länge. Unter diesem Link findet Ihr das DAZN-Programm für diese Woche.

Die Highlights von PSG vs. RB Leipzig kostenlos bei DAZN: So funktioniert der Probemonat

Um auf das vielfältige Programm von DAZN zugreifen zu können, braucht Ihr zunächst ein Abonnement beim Internet-Sender. Das gibt es dank dem Probemonat für Neukunden im ersten Monat kostenlos.

Wenn Ihr nach der Testphase nicht genug von DAZN bekommen könnt, zahlt Ihr im Monatsabo 11,99 Euro monatlich. Solltet Ihr Euch langfristig binden wollen, kostet Euch das Jahresabo einmalig 119,99 Euro - also knapp einen Zehner im Monat.

PSG (Paris St. Germain) vs. RB Leipzig: Die Champions League im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt kein Sky-Abo oder seid unterwegs und habt nicht genügend Datenvolumen, um die Partie im LIVE-STREAM zu verfolgen? Dann lässt Euch Goal nicht im Stich.

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER verpasst Ihr kein Tor und keine wichtige Szene. Los geht es dabei bereits 20 Minuten vor Anpfiff. Hier kommt Ihr direkt zum Ticker!

PSG (Paris St. Germain) vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen

Wem schenken Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann ihr Vertrauen? Hier findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen von Paris St. Germain und RB Leipzig.

PSG (Paris St. Germain) vs. RB Leipzig: Die Opta-Fakten zur Champions-League-Partie

Es ist das 3. Duell zwischen PSG und RB Leipzig in der Champions League innerhalb der letzten 98 Tage – beide Teams haben bisher je1 Spiel gewonnen, zuletzt siegte Leipzig im Hinspiel am 3. Spieltag mit 2-1.

In den 3 Auswärtsspielen von Leipzig in Frankreich fielen insgesamt 16 Tore (8 Tore und 8 Gegentore), im Schnitt also 5.3 pro Spiel. PSG ist nun der 4. Gegner aus Frankreich für die Leipziger, die anderen waren Monaco, Marseille und Lyon.

PSG hat in der Champions League 4 seiner 6 Spiele gegen deutsche Teams verloren (S2), darunter auch die letzten beiden (0-1 gegen Bayern und 1-2 gegen Leipzig).

Leipzig hat sein letztes Auswärtsspiel in der Champions League verloren (0-5 gegen ), nachdem man zuvor 5 Auswärtsspiele in Folge ungeschlagen geblieben war (S4 U1).

Nach der Niederlage gegen Manchester United im letzten Heimspiel könnte PSG erstmals in seiner Champions-League-Geschichte 2 Heimpleiten in Folge kassieren.

Leipzig hat in der Champions League nur 1 der letzten 7 Gruppenspiele verloren (S4 U2), in den 6 Spielen ohne Niederlage erzielte der Bundesligist jeweils 2 Treffer.

PSG-Mittelfeldspieler Ángel Di María war in den beiden letzten Champions-League-Spielen gegen Leipzig an 4 Treffern beteiligt (2 Tore und 2 Assists).

Seit Beginn der letzten Saison war Marcel Sabitzer an mehr Champions-League-Toren beteiligt als jeder andere Spieler von RB Leipzig (7 – 4 Tore und 3 Assists).

Kylian Mbappé von PSG wartet nach wie vor auf sein 1. Champions-League-Tor im Kalenderjahr 2020. Seit seinem Treffer gegen im Dezember 2019 ging der Franzose in 7 Einsätzen (529 Minuten) leer aus.

Emil Forsberg hat in seinen letzten 5 Champions-League-Spielen für Leipzig 4 Treffer erzielt, nachdem ihm in seinen ersten 14 Partien in diesem Wettbewerb nur 2 Tore geglückt waren.

PSG (Paris St. Germain) vs. RB Leipzig: Die Übertragung in der Übersicht