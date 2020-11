Juventus Turin gegen Ferencvaros Budapest heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

4. Spieltag in der Königsklasse: Juventus Turin empfängt Budapest. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Gruppe G der trifft Juventus auf den krassen Außenseiter Ferencvaros. Die Partie wird heute um 21 Uhr in Turin angepfiffen.

Juve kann mit einem Sieg heute das Weiterkommen schon klar machen, sofern Barcelona auch gegen Kiew gewinnt. Aktuell haben die Italiener sechs Punkte, Kiew und Budapest haben jeweils einen Zähler auf dem Konto. Barca ist Erster mit neun Punkten.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen Ferencvaros Budapest heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Juventus Turin gegen Ferencvaros heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Champions League am Dienstag

Wettbewerb : Champions League

: Champions League Datum : Dienstag, 24. November 2020

: Dienstag, 24. November 2020 Uhrzeit: 21 Uhr

Juventus Turin gegen Ferencvaros heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

In dieser Saison wird jedes einzelne Spiel der Königsklasse live im TV und LIVE-STREAM übertragen, so auch das heutige zwischen Turin und Budapest. Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN machen das möglich. Allerdings gibt es die Spiele nur im Bezahlfernsehen beziehungsweise im kostenpflichtigen LIVE-STREAM zu sehen, es sei denn, Ihr seid Neukunde bei DAZN, dann könnt Ihr die CL im ersten Monat kostenlos schauen.

Juventus Turin gegen Ferencvaros heute im LIVE-STREAM schauen: So geht's

Der Streamingdienst DAZN wird die Partie exklusiv in voller Länge als Einzelspiel im LIVE-STREAM übertragen. DAZN ist in und in Österreich empfangbar und wird ab 20.45 Uhr auf Sendung gehen. Carsten Fuß wird das Spiel für Euch kommentieren, an seiner Seite kommt der Experte Benny Lauth zum Einsatz. Der Stream wird über die vollen 90 Minuten gehen.

Juventus Turin gegen Ferencvaros heute im LIVE-STREAM sehen: DAZN

Die einfachste Möglichkeit, die Partie sehen zu können, gibt es über die DAZN-App, die es überall als kostenlosen Download gibt. Die App ist für diverse Geräte kompatibel, unter anderem für den Laptop, das Smartphone, das Tablet oder die PS4/PS5.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Juventus Turin gegen Ferencvaros heute live im Pay-TV: Sky

Da die Übertragungsrechte des Einzelspiels bei DAZN liegen, darf Sky das Spiel nur in der Konferenz der Königsklasse zeigen. Dort bekommt Ihr natürlich auch alle anderen 21-Uhr-Spiele zu sehen. Da Sky nur im Pay-TV überträgt, müsst Ihr den Sender abonniert haben, um die Konferenz schauen zu können. Wie viel Sky kostet und welche Angebote es gibt, erfahrt Ihr hier.

Juventus Turin gegen Ferencvaros in der Konferenz heute im LIVE-STREAM bei Sky sehen

Sky wird die Konferenz selbstverständlich auch im LIVE-STREAM übertragen, und zwar über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket. Beide Apps könnt Ihr kostenlos herunterladen und somit die Königsklasse streamen. Sky Go ist die App für Zuschauer, die bereits Kunde bei Sky sind.

Interessant ist für Euch also Sky Ticket, hierzu benötigt Ihr nämlich kein Sky-Abo. Mit dem Ticket erhaltet Ihr Zugang zu sämtlichen Sportübertragungen. Der Vorteil dabei ist, dass Ihr das Ticket monatlich kündigen könnt. Hier gibt’s weitere Infos zu Sky Ticket.

Juventus Turin gegen Ferencvaros heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Juventus Turin gegen Ferencvaros: Die Champions League im LIVE-TICKER verfolgen

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ist eine weitere Möglichkeit, um die Champions League zu verfolgen. Dort erfahrt Ihr auch alles über die anderen Spiele - schaut mal rein!

Juventus Turin gegen Ferencvaros heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer die Champions League verpasst hat, der kann sich nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights aller Spiele ansehen. Alternativ könnt Ihr auch das gesamte Spiel im Re-Live schauen.

Wer sich dafür entscheidet, DAZN zu abonnieren, der wird in diesem Monat richtig dafür belohnt, denn es gibt jeden Tag interessante Sportarten und Ligen zu sehen. Aktuell läuft auf DAZN unter anderem die Champions League und , , , , NFL, Boxen, Darts, UFC und vieles mehr.

Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Juventus Turin gegen Ferencvaros heute im Free-TV sehen, geht das?

Leider nein, keiner der Free-TV-Sender hat Übertragungsrechte erhalten, die Königsklasse gibt es nur bei Sky oder DAZN zu sehen.

Juventus Turin gegen Ferencvaros heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Juventus bisher 2 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Budapest 1 Siege 1 0 Remis 0 4 Tore 2 708,5 Mio. Euro Marktwert 28,6 Mio. Euro Paulo Dybala (80 Mio. Euro) wertvollster Spieler Tokmac Chol Nguen (2,5 Mio. Euro)

