BVB, News: Rose lobt Reus und freut sich über Borussia Dortmunds Neuzugang Malen

Trainer Marco Rose von Pokalsieger Borussia Dortmund hat seinen Kapitän Marco Reus in höchsten Tönen gelobt. "Er war vom ersten Tag an Captain-like. Wie er das Training und die neuen Aufgaben angenommen hat, wie er auch die jungen Kerle mitgenommen hat, war top", sagte Rose.

Reus hatte im Sommer freiwillig auf die Europameisterschaft verzichtet, um sich ganz auf die neue Saison mit dem BVB zu konzentrieren. Das hat sich offenbar ausgezahlt. "Er hat keine Einheit verpasst. Ich froh, dass Marco gesund ist und er Körner tanken konnte", sagte Rose.

Auch für Neuzugang Donyell Malen fand der Trainer warme Worte. "Er ist eine Junge mit viel Qualität. Wir sind überzeugt von ihm, deswegen haben wir ihn geholt", sagte Rose: "Wir haben von vornherein gesagt, dass wir keinen Jadon Sancho bekommen. Aber wir haben jemanden mit viel Qualität bekommen, der auch charakterlich zu uns passt." Jetzt müsse der Niederländer sich "dem Konkurrenzkampf stellen und sich seine Einsätze verdienen."

Sancho war vor einer Woche für knapp 85 Millionen Euro zum englischen Rekordmeister Manchester United gewechselt.

Zugänge Abgänge Donyell Malen (PSV Eindhoven, 30 Millionen Euro Ablöse) Jadon Sancho (Manchester United, 85 Millionen Euro Ablöse) Gregor Kobel (VfB Stuttgart, 15 Millionen Euro Ablöse) Leonardo Balerdi (Olympique Marseille, 11 Millionen Euro Ablöse) Soumaila Coulibaly (PSG U19, ablösefrei) Jeremy Toljan (US Sassuolo, 3,5 Millionen Euro Ablöse) Abdoulaye Kamara (PSG U19, ablösefrei) Sergio Gomez (RSC Anderlecht, 2,25 Millionen Euro Ablöse) Lukasz Piszczek (Goczalkowice, ablösefrei)

BVB, Transfers: Mario Götze spracht mit Donyell Malen über Dortmund-Wechsel

Neuzugang Donyell Malen von Borussia Dortmund unterhielt sich vor seinem Wechsel zum Bundesligisten unter anderem mit Ex-BVB-Profi Mario Götze, welcher ihm einen Wechsel zur Borussia ans Herz legte.

Malen sprach vor seinem Abschied bei PSV mit allen ehemaligen Bundesliga-Spielern im Eindhovener Kader und "als ich sagte, ich weiß noch nicht, ob ich dorthin gehen werde, meinten sie, dass ich das unbedingt machen muss", erklärte der 22-Jährige bei BVB-TV.

Der Niederländer wird beim Pokalsieger mit der Rückennummer 21 auflaufen.

BVB, Gerücht: Roma wohl heiß auf Thomas Delaney

Erst kürzlich hat sich der BVB mit Abdoulaye Kamara im zentralen Mittelfeld verstärkt, nun steht offenbar ein Abgang eines Akteurs im Raum. Wie der englische Telegraph berichtet, sind Jose Mourinho und die AS Roma an Thomas Delaney interessiert.

Demnach wollen die Italiener den 29-Jährigen als Ersatz für den eigentlichen Wunschkandidaten Granit Xhaka, der dem FC Arsenal aber aller Voraussicht nach über den Sommer hinaus erhalten bleibt.

Dortmund soll indes aufgrund der Fülle an Optionen im zentralen Mittelfeld zu Gesprächen bereit sein.

Erst kürzlich berichteten die Ruhr Nachrichten allerdings, dass man sich beim BVB auch mit einer Vertragsverlängerung Delaneys anfreunden könnte. Das Arbeitspapier des Dänen bei den Schwarz-Gelben ist noch bis 2022 datiert.

BVB, News: Trainer Rose zieht positives Trainingslager-Fazit bei Borussia Dortmund

Trainer Marco Rose von Pokalsieger Borussia Dortmund hat nach dem einwöchigen Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz ein positives Fazit gezogen. "Wir hatten eine gute Woche. Wir haben einige Themen abgearbeitet und hatten eine gute Intensität im Training. Auch die Stimmung war gut", sagte der neue Coach der Borussia nach dem überzeugenden 3:0 (3:0)-Testspielsieg gegen den FC Bologna am Freitagabend.

Beim Vorbereitungsspiel gegen den italienischen Erstligisten überzeugte der BVB vor allem in der ersten Halbzeit. "Wir wollten uns für eine gute Woche noch belohnen und das haben wir gut hinbekommen. Wir hatten ein außergewöhnlich gutes Gegenpressing. Die Jungs sind echt marschiert", sagte der 44-Jährige: "Das sah schon ganz anständig aus. Das sollte uns schon Kraft geben für die nächsten Wochen, dass die Dinge gut funktioniert haben."

In einer Woche ist die Borussia zum ersten Pflichtspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SV Wehen Wiesbaden (7. August, 20.45 Uhr) zu Gast. Eine Woche später folgt der Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (14. August). "Die nächsten Wochen werden sicher sehr intensiv werden. Aber neben intensiven Wochen brauchen wir dann auch ein paar Ergebnisse", sagte Rose.

