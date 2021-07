Der BVB könnte bei der Suche nach Neuzugängen in Hamburg fündig werden. Alles zu Borussia Dortmund heute gibt es hier.

BVB (Borussia Dortmund), News heute: Hamburgs Onana ein Transferkandidat?

Borussia Dortmund ist offenbar an Amadou Onana vom Hamburger SV interessiert. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Demnach habe der BVB den 19-Jährigen bereits mehrfach gescoutet.

Onana ist Medienberichten zufolge ein Verkaufskandidat bei den Hamburgern, die jedoch mindestens neun Millionen Euro Ablöse verlangen. Dortmund ist jedoch nicht der einzige Interessent. Genannt werden unter anderem auch die SSC Neapel und der RC Lens. Laut Sport Bild führt eine heiße Spur auch zum OSC Lille.

Borussia Dortmund, News zum BVB heute: Moukoko zurück im Mannschaftstraining

Nach über vier Monaten Verletzungspause ist Supertalent Youssoufa Moukoko am Montag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der 16-Jährige hatte sich im März eine Bänderverletzung zugezogen und fiel anschließend für den rest der Saison aus, auch die K.o.-Phase der zweigeteilten Endrunde der U21-EM verpasste das Wunderkind.

Nach der Trainingseinheit am Montag führte Marco Rose mit Moukoko und Stürmerkollege Steffen Tigges noch eine Spezialeinheit Torschusstraining durch. Rose persönlich fütterte beide dabei mit Flanken.

BVB, News heute: Wolf fehlt mehrere Wochen

Borussia Dortmund muss mehrere Wochen auf Marius Wolf verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich im Testspiel gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao (0:2) am Samstag einen Außenbandteilriss im Sprunggelenk zu. Das gab der Klub am Montagabend bekannt.

BVB-Youngster Jamie Bynoe-Gittens erlitt einen Außenbandriss im Sprunggelenk und wird ebenfalls mehrere Wochen ausfallen. (SID)

😕 @mariuswolf27 hat sich bei #BVBAthletic einen Außenbandteilriss im Sprunggelenk zugezogen.



Die Diagnose bei Jamie Bynoe-Gittens: Außenbandriss im Sprunggelenk.



Gute Besserung, Jungs! 🍀 pic.twitter.com/hhCGKjyZi1 — Borussia Dortmund (@BVB) July 26, 2021

BVB, News heute: Zagadou fehlt noch länger

Borussia Dortmund muss noch längere Zeit auf den verletzten Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou verzichten. "Ich rechne damit, noch zwei, drei Monate zu brauchen", sagte Zagadou am Montag im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz. Der 22-Jährige musste sich im März einer Knieoperation unterziehen. "Ich habe leider Erfahrungen mit Verletzungen. Ich werde mir die Zeit nehmen, die ich brauche, um wieder fit zu werden", sagte der Franzose, dessen Vertrag beim BVB am Saisonende ausläuft: "Der Fokus ist meine Wiederherstellung und nicht der Vertrag."

In Bad Ragaz absolvierte Zagadou eine erste Laufeinheit. Derzeit ist die Innenverteidigung eine der größten Baustellen des neuen Trainers Marco Rose. Die EM-Fahrer Mats Hummels, Manuel Akanji und Emre Can stoßen erst im Laufe der Woche zum Team. Hummels plagten zuletzt zudem Probleme mit der Patellasehne. Verschiedene Medien hatten daher zuletzt über das Interesse des BVB am türkischen Nationalspieler Merih Demiral vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin berichtet. (SID)

