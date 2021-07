Um Julian Brandt rankten sich zuletzt viele Spekulationen, doch der BVB-Mittelfeldmann will bleiben. Alles zu Borussia Dortmund heute gibt es hier.

BVB (Borussia Dortmund), News: Julian Brandt sieht seine Zukunft in Dortmund

Julian Brandt sieht seine Zukunft trotz zahlreicher Transfergerüchte bei Pokalsieger Borussia Dortmund. "Ich glaube nicht, dass ich in diesem Jahr noch woanders spielen werde", sagte der 25-Jährige im Interview mit RTL/ntv im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz.

Brandt war zuletzt immer wieder mit Vereinen der italienischen Serie A in Verbindung gebracht worden. "Ich habe diese Wechselgerüchte nie selbst befeuert. Das waren die Gazetten in Italien. Es ist natürlich schön, wenn andere Vereine Interesse bekunden. Aber von meiner Seite gab es nie Anzeichen, dass ich vor einem Wechsel stünde", sagte Brandt.

In Dortmund besitzt der 35-malige Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2024. Seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen 2019 hat der Offensivspieler die Erwartungen bisher nicht erfüllt. Bei der EM stand Brandt daher auch nicht im Kader des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

BVB (Borussia Dortmund), News: Rose gibt seinen Einstand mit Currywurst und Bier

Borussia Dortmunds neuer Trainer Marco Rose hat mit seinem Einstandsgeschenk bei den Mitarbeitern des Vereins für gute Laune gesorgt. Der neue Coach beorderte nach Informationen der Sport Bild einen Imbisswagen auf das Trainingsgelände und ließ Würstchen grillen und Bier ausschenken.

Damit gab Rose, der von Borussia Mönchengladbach gekommen war, seinen Einstand. Beim BVB ist er der Nachfolger von Edin Terzic, der mit dem Team in der vergangenen Saison den DFB-Pokal holte.

BVB (Borussia Dortmund), News: Neuzugang Malen läuft mit der 21 auf

Borussia Dortmund hat Donyell Malen von der PSV Eindhoven verpflichtet. Das gab die Borussia am Dienstagabend offiziell bekannt. Der Stürmer soll rund 30 Millionen Euro kosten, er erhält einen Fünfjahresvertrag bei den Schwarz-Gelben.

Malen befindet sich bereits im Trainingslager der Dortmunder in Bad Ragaz in der Schweiz.

Beim BVB wird Malen die 21 auf dem Trikot tragen. Zwar gab der Klub diese Entscheidung nicht offiziell bekannt, im Online-Shop der Borussen findet sich aber schon das Trikot mit ebenjener Nummer.

