BVB, Transfers: Schlechte Karten bei Locatelli und Berardi

Gleich zwei Europameister von US Sassuolo werden bei Borussia Dortmund als Neuzugänge gehandelt: Mittelfeldspieler Manuel Locatelli (23) und Angreifer Domenico Berardi (26). Sportchef Giovanni Carnevali sprach bei Sky am späten Donnerstag über ihre Situationen und zumindest bei Locatelli läuft es auf einen Transferkampf ohne BVB-Beteiligung hinaus.

Carnevali sagte über den noch bis 2023 gebundenen Locatelli: "Morgen haben wir ein direktes Treffen mit Juventus. Er will zu Juve. Wir haben auch kein Problem damit, Manuel an Juve zu verkaufen. Aber es muss die richtige Ablöse gezahlt werden." Neben den Bianconeri bemühen sich laut Carnevali auch zwei Premier-League-Klubs um den zentralen Mittelfeldmann: "Arsenal hat ein Angebot für ihn abgegeben und nun ist ein weiterer englischer Verein in das Rennen eingestiegen."

Zu Berardi, der vor dem Malen-Transfer als Alternative beim BVB galt, meinte Carnevali: "Wir wollen ihn halten, er ist unser Starspieler. Falls ein bedeutendes Angebot eingeht, werden wir darüber reden und mit dem Spieler eine Entscheidung treffen."

Sassuolo sei aber nicht gewillt, den Angreifer "spät im August" noch abzugeben. Berardis Vertrag läuft noch bis 2024.

BVB, News: Donyell Malen kam durch seine Oma zum Fußball

Nicht durch die Eltern und auch nicht durch Freunde: Borussia Dortmunds Neuzugang Donyell Malen wurde von seiner Grußmutter zum Fußballspielen gebracht. "Als ich etwa drei Jahre alt war, hat sie mir den Ball zugespielt, dann sollte ich ihn stoppen und zurückpassen. Das haben wir stundenlang gemacht", verriet der Offensiv-Akteur im Vereins-TV.

"Sie mochte Fußball, und sie hatte eine Leidenschaft für mich", führte Malen die Gründe für den ungewöhnlichen Karriereanfang aus: "Wir hatten eine super Zeit zusammen."

Beim BVB will der Niederländer seine von der Großmutter initiierten Fähigkeiten nun weiter ausbauen. "Ich möchte mich in allen Bereichen verbessern. Ich bin noch jung und kann viel dazulernen", sagte der 22-Jährige: "Ich denke, dass ich mich in der Bundesliga noch sehr verbessern kann."

BVB, News: Can spricht über "persönlich enttäuschende" EM

Zugänge Abgänge Donyell Malen (PSV Eindhoven, 30 Millionen Euro Ablöse) Jadon Sancho (Manchester United, 85 Millionen Euro Ablöse) Gregor Kobel (VfB Stuttgart, 15 Millionen Euro Ablöse) Leonardo Balerdi (Olympique Marseille, 11 Millionen Euro Ablöse) Soumaila Coulibaly (PSG U19, ablösefrei) Jeremy Toljan (US Sassuolo, 3,5 Millionen Euro Ablöse) Abdoulaye Kamara (PSG U19, ablösefrei) Sergio Gomez (RSC Anderlecht, 2,25 Millionen Euro Ablöse) Lukasz Piszczek (Goczalkowice, ablösefrei)

BVB, News: Marco Reus ist begeister von Donyell Malen

Kapitän Marco Reus von Pokalsieger Borussia Dortmund will auch in der kommenden Saison auf Titeljagd gehen. "Wenn ein Verein wie Borussia Dortmund diese Ziele nicht hat, dann weiß ich nicht, wovon wir sprechen sollen", sagte der Stürmer gegenüber Sky: "Natürlich wissen wir, dass Bayern immer noch das Maß aller Dinge ist. Aber jedes Jahr ist immer alles möglich."

In den vergangenen Jahren war der BVB immer wieder an der Konstanz gescheitert. "Wir müssen natürlich Spieltag für Spieltag alles auf den Platz bringen", sagte Reus. Er selber wolle "immer das Maximum erreichen", damit es "mal die Meisterschaft sein kann oder in der Champions League weit geht. Dass wir die Qualität dafür haben, haben wir oft genug gezeigt."

Von Neuzugang Donyell Malen zeigte sich Reus derweil begeistert. "Er hat letztes Jahr bei Eindhoven viele Assists und Tore erzielt. Man sieht, dass er ein sehr guter Spieler ist", sagte Reus, jetzt müsse sich der Niederländer "gut akklimatisieren und die taktischen Wünsche des Trainers kennenlernen."

BVB, News: Mahmoud Dahoud verlängert seinen Vertrag

Mahmoud Dahoud hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Pokalsieger Borussia Dortmund um ein Jahr bis 2023 verlängert. "Das haben wir gemeinsam entschieden", sagte Dahoud im BVB-Podcast über die Laufzeit.

✍️✓



Der #BVB und Mo #Dahoud haben sich auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis 2023 geeinigt!



— Borussia Dortmund (@BVB) July 29, 2021

Der 25-Jährige spielt seit 2017 beim BVB, hat sich aber noch keinen Stammplatz erkämpft. Unter dem neuen Trainer Marco Rose hofft Dahoud auf mehr Einsatzzeiten. Nach Sky-Informationen hat Dahoud im Zuge der Verlängerung einer leichten Reduzierung seiner Bezüge zugestimmt.

BVB, Test: Wer zeigt das Spiel gegen Bologna?

Die Vorbereitung auf die kommende Saison ist für den neuen BVB-Trainer Marco Rose bislang durchwachsen gelaufen; einem 2:0-Sieg gegen den FC Gießen folgten zwei Niederlagen gegen den VfL Bochum (1:3) und Athletic Club aus Bilbao (0:2). Zum Abschluss des Trainingslagers möchte sich Borussia Dortmund deshalb gegen den FC Bologna ein weiteres Erfolgserlebnis abholen.

