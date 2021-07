Borussia Dortmund ist bei der Suche nach einem neuen Abwehrspieler offenbar bei Merih Demiral gelandet. Alle News zum BVB gibt es hier.

BVB, News heute: Brandt vor Millionen-Wechsel nach Italien?

Bei Borussia Dortmund verdichten sich die Zeichen für einen Abschied von Julian Brandt. Italienische Medien berichten über einen Zweikampf zwischen Lazio Rom und der AC Mailand um den Mittelfeldspieler. Die Gazzetta dello Sport wird noch konkreter und berichtet, dass Milan bereits Zahlen herausgearbeitet hat. Und diese dürften dem BVB gefallen.

Demnach will Milan Brandt zunächst für eine Saison ausleihen, gleichzeitig aber auch eine Kaufoption vereinbaren. Alleine die Leihgebühr soll fünf Millionen Euro betragen, als Ablösesumme bieten die Rossoneri anschließend weitere 22 Millionen Euro. Brandts Vertrag beim BVB läuft noch bis 2024.

BVB, News heute: Borussia Dortmund in Kontakt mit Demiral-Berater

Borussia Dortmund könnte sich noch im laufenden Transfersommer prominent in der Abwehr verstärken. Nach Informationen von Goal und SPOX steht der BVB in Kontakt mit dem Berater von Merih Demiral. Der türkische Innenverteidiger von Juventus Turin steht auf dem Wunschzettel der Dortmunder, noch allerdings hat es keine Gespräche zwischen beiden Klubs gegeben.

Juve geht allerdings davon aus, dass der BVB in den kommenden Tagen ein offizielles Angebot für den 23 Jahre alten EM-Fahrer abgeben wird. Die Ablöseforderungen der Alten Dame belaufen sich auf 40 Millionen Euro. Eine Weiterverkaufsbeteiligung für Demirals Ex-Klub Sassuolo Calcio würde für Juventus nicht fällig werden, da die entsprechde Klausel abgelaufen ist. Demirals Vertrag läuft noch bis 2024.

Für die Bianconeri kam Demiral bislang in 32 Pflichtspielen zum Einsatz. Der 24-malige türkische Nationalspieler kam aber nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinter dem italienischen EM-Duo Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini sowie Matthijs de Ligt hinaus.

Der BVB sucht derweil noch einen Innenverteidiger, der das bestehende Quartett aus Mats Hummels, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou und Soumaila Coulibaly ergänzt. Zagadou wartet nach vielen Verletzungen noch auf seinen Durchbruch und fällt nach einer erneuten Knie-OP ohnehin noch bis Ende September aus. Der 17 Jahre alte Coulibaly ist vor allem ein Versprechen für die Zukunft und steht nach seinem Kreuzbandriss ebenfalls noch längere Zeit nicht zur Verfügung. Damit kann der BVB in Hummels und Akanji derzeit auf nur zwei gelernte Innenverteidiger zurückgreifen.

BVB, News heute: Marco Reus sendet Kampfansage Richtung Bayern

Kapitän Marco Reus hat wenige Wochen vor dem Saisonstart die Ambitionen des BVB klar formuliert und damit auch eine Ansage Richtung FC Bayern geschickt. "Wir haben den Kader, um deutscher Meister zu werden, den Pokal zu gewinnen und in der Champions League weiterzukommen", sagte Reus bei einer Medienrunde. Klar sei jedoch auch: "Am Ende führt kein Weg an Bayern vorbei."

Für den maximalen Erfolg müsse "viel zusammenkommen, aber das Potenzial ist da. Wir müssen es über eine Saison hinweg zeigen. Du brauchst auch Glück in gewissen Spielen, das erarbeitest du dir mit Leidenschaft, mit Herz - das, was die Fans sehen wollen." Im Vergleich zur Vorsaison stehe "Konstanz" an erster Stelle: "Es gab Phasen, in denen wir sehr gut waren, dann hatten wir Phasen, in denen wir nicht stabil waren. Das gilt es, in dieser Saison besser zu machen und die Punkte einzufahren, auch wenn wir schlecht spielen."

Am Ende der vergangenen Saison, als nach einer Aufholjagd der Sprung auf die Champions-League-Plätze gelang, habe man die gewünschte Leistung gesehen. "Das ist ein Maßstab, da haben wir die Gegner dominiert, sind geduldig geblieben und haben unsere Tore gemacht."

BVB, News heute: Reus lobt Neu-Trainer Rose

Reus hat zudem auch den neuen Trainer Marco Rose in höchsten Tönen gelobt. "Es macht großen Spaß mit ihm und seinem Team. Wir hoffen, dass wir die Sachen, die er uns beibringt, auch bald auf dem Platz zeigen können", sagte Reus.

Die Mannschaft sei "auf einem guten Weg, weil die Trainingseinheiten sehr gut sind. So soll eine Vorbereitung sein: sehr anstrengend, wir lernen viele neue Dinge dazu. Wir sind dabei, das Stück für Stück mit ins Training und ins Spiel zu nehmen", sagte er.

🗯 Marco #Reus : "Wir haben bislang gut und hart trainiert. Es macht Spaß mit dem neuen Trainerteam zu arbeiten und wir lernen viele neue Dinge dazu. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Dann wird es darauf ankommen, dass wir es auch in den Spielen zeigen." pic.twitter.com/iK7SgkLTMl — Borussia Dortmund (@BVB) July 25, 2021

BVB, News heute: Reus über "gewagtes" Haaland-Outfit

Marco Reus sieht beim Kleidungsstil von Mannschaftskamerad Erling Haaland noch Handlungsbedarf, das Outfit des Norwegers sei "gewagt". "Das muss man mal ansprechen, glaube ich. Aber irgendwie passt's auch zu ihm. Er ist einfach ein guter Typ. Wenn er die Leistung weiter so bringt, kann er von mir aus anziehen, was er will - oder auch gar nichts anziehen. Das ist mir auch egal", sagte er.

Haaland hatte in den vergangenen Monaten mit ausgefallenen Outfits auf sich aufmerksam gemacht, ob im farbenfrohen Louis-Vuitton-Style im Urlaub auf Mykonos oder im rot-weißen Jogginganzug im Privatjet.

