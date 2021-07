BVB, News und Gerüchte: Vier Verletzte nach Testspiel, Halstenberg soll kommen - alles zu Borussia Dortmund

Marcel Halstenberg von RB Leipzig soll der nächste Neuzugang beim BVB werden. Angeblich ist schon fast alles geklärt. Alle News zu Borussia Dortmund.

BVB, News: Vier Verletzte nach Test gegen Bilbao

Das Testspiel gegen Athletic Club aus Bilbao hat dem BVB am Samstag nicht nur eine 0:2-Niederlage eingebracht, sondern auch vier verletzte Spieler.

Nach Angaben der Dortmunder meldete sich Giovanni Reyna schon nach dem Aufwärmen mit Oberschenkelproblemen ab. Während des Duells in St. Gallen wurden dann auch noch Mo Dahoud, Marius Wolf und Jamie Bynoe-Gittens angeschlagen ausgewechselt.

"Wir müssen die Jungs erst untersuchen. Aber ich glaube schon, dass wir Verletzungen dabeihaben, durch die wir eine bestimmte Zeit auf die Jungs verzichten müssen", sagte Trainer Marco Rose.

Beim BVB fehlen bereits Dan-Axel Zagadou und Mats Hummels, außerdem sind Neuzugang Soumaila Coulibaly und Nnamdi Collins noch nicht fit.

BVB, Gerücht: Marcel Halstenberg soll aus Leipzig kommen

Der Wechsel von Marcel Halstenberg von RB Leipzig zu Borussia Dortmund steht nach Informationen von Sky kurz bevor. Noch vor einigen Tagen hatte es nicht danach ausgesehen, als sollten sich die beteiligten Parteien einigen können, doch nun ist Bewegung in die Sache gekommen.

Der BVB möchte dem Bericht zufolge Nico Schulz abgeben, sodass ein Platz auf der Linksverteidigerposition frei wird. Den soll dann Halstenberg ausfüllen, dessen Vertrag in Leipzig im Sommer 2022 ausläuft.

Halstenberg hat eine Dortmunder Vergangenheit: Der Nationalspieler lief zwischen 2011 und 2013 für die zweite Mannschaft des BVB auf.

BVB, News: Erling Haaland erfüllt Autogrammwunsch während des Spiels

Kuriose Szene beim Testspiel von Borussia Dortmund: Kurz vor der Halbzeitpause in der Begegnung gegen Athletic Club aus Bilbao im Kybunpark im Schweizer St. Gallen stürmte ein Junge mit seinem orangenen T-Shirt mutig auf Erling Haaland zu und bat das norwegische Sturmjuwel um ein Autogramm.

Haaland erfüllte den Wunsch, ehe der Junge den Rasen verließ und von einem Polizisten in Empfang genommen wurde.

Der Norweger blieb beim Auftritt gegen die Basken torlos und wurde in der Halbzeit durch Steffen Tigges ersetzt.

