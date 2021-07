BVB - Donyell Malen als möglicher Sancho-Nachfolger: Er lernte von Bergkamp und Henry

Es wird nicht mehr lange dauern, bis Borussia Dortmund den Abgang von Jadon Sancho offiziell bestätigt. Wer ist Nachfolgekandidat Donyell Malen?

HINTERGRUND

Dass Jadon Sancho den BVB Richtung Manchester United verlassen wird, ist keine Überraschung mehr. Auch Roger Schmidt, Trainer bei der PSV Eindhoven, wird nicht aus allen Wolken fallen, wenn Donyell Malen nach seinem Urlaub im Anschluss an die Europameisterschaft nicht mehr zum Training auftaucht.

"Nach der letzten Saison wurde klar, dass sie einen Wechsel in eine andere Liga anstreben. Das ist immer noch meine Erwartung", sagte er bezüglich Malen und dessen Teamkollegen Denzel Dumfries. Seit langer Zeit wird Malen als Nachfolger von Sancho in Dortmund gehandelt.

Streitpunkt scheint weiterhin die Ablösesumme zu sein: Eindhoven fordert angeblich weit über 30 Millionen Euro, der BVB wolle nicht mehr als 27 Millionen für den Stürmer hinblättern. Das Heft des Handelns hat die PSV in der Hand, denn Malens Vertrag läuft noch bis 2024 - doch der will eben weg.

Dortmunds neuer Trainer Marco Rose sagte hinsichtlich eines Transfers: "Wenn du Jadon Sancho verlierst, dann müssen wir uns umschauen nach einem Flügelspieler mit Tempo, der Eins-gegen-Eins gehen kann. Das ist sicher eine Position, auf der wir noch etwas machen wollen."

Ist Malen dafür ein geeigneter Kandidat? Wie würde er zur Borussia passen? Und wer ist der 22-Jährige überhaupt?

BVB-Transferziel Donyell Malen: Das Spielerprofil

Malen debütierte als Profi für Eindhoven im Februar 2018, fand anschließend zügig seinen Platz im Profiteam und kam unter dem heutigen Wolfsburg-Coach Mark van Bommel häufig als Joker in die Partien. Van Bommel setzte Malen auch in der folgenden Saison meist nur als Einwechselspieler ein und ihn ließ ihn wahlweise über die Flügel kommen oder als Mittelstürmer auflaufen.

Malens Zahlen: 28 Tore und 14 Assists in 67 Pflichtspielen unter van Bommel - längst ist er aus Eindhovens Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Auch unter dem neuen Trainer Roger Schmidt nicht, der im Vorjahr von van Bommel übernahm.

Damit war auch das klassisch niederländische 4-3-3 Geschichte, das van Bommel spielen ließ. Schmidt setzt auf sein aus Leverkusen bekanntes 4-2-2-2. In diesem System kam Malen als Stürmer zum Einsatz, meistens an der Seite von Angreifer Eran Zahavi.

Es ist also leicht möglich, sich Malen im von Rose wohl favorisierten 4-4-2 beim BVB neben Erling Haaland vorzustellen. Der Sohn eines surinamischen Vaters und einer niederländischen Mutter ist ein Spieler, der auch gerne ausweicht, um seinem Sturmpartner Platz im Strafraum zu lassen - so tat er es in Eindhoven mit Zahavi.

Was Malen in erster Linie mitbringt und ihn auch zum legitimen Sancho-Nachfolger macht, ist seine unglaubliche Beschleunigung auf den ersten Metern. Dieses Tempo ist zweifelsfrei seine größte Stärke. Er kann gegnerische Verteidiger in einem Wimpernschlag überholen, weil er neben einem guten Dribbling auch die entsprechende Technik und Ballbehandlung dafür mitbringt.

BVB-Kandidat Donyell Malen: Starkes Tempo, Schwächen im Abschluss

Das hat er auch bei der EM für die Niederlande gezeigt - zum Beispiel bei der Entstehung des ersten Treffers gegen Nordmazedonien, als er bei einem schnellen Gegenangriff seinen Gegenspieler im Mittelfeld einfach stehen ließ. Auch zu sehen bei der Riesenchance im Achtelfinale gegen Tschechien, als Malen in der 52. Minute eindrucksvoll an der gesamten Abwehr vorbei beschleunigte, jedoch im Duell mit dem Torwart scheiterte.

Es klingt angesichts von 27 Toren und zehn Vorlagen in 44 Pflichtspielen unter Schmidt paradox, doch der Abschluss gehört bei Malen zu den Schwächen. Ähnlich wie beispielsweise Marco Reus, der ja auch gute Statistiken aufweist, neigt Malen dazu, viele Großchancen zu vergeben - besonders im Eins-gegen-eins mit dem Torhüter. Auch an seinem Kopfball muss Malen noch arbeiten.

Welche Reputation sich Malen in seinem Heimatland erarbeitet hat - mittlerweile ist er auch Eindhovens Kapitän geworden - zeigte sich während der Europameisterschaft. In der Niederlande gab es eine nationale Diskussion, ob der nach dem Aus im Achtelfinale zurückgetretene Trainer Frank de Boer auf Malen oder Wout Weghorst im Sturmzentrum setzen solle.

Der überwiegende Großteil im Land votierte für Malen, auch die TV-Experten sprachen sich für ihn aus. Der umstrittene de Boer entschied sich in den beiden ersten Spielen für Weghorst neben dem gesetzten Memphis Depay - bis Malen eben seine Chance gegen Nordmazedonien nutzte und dann gegen die Tschechen von Anfang an ran durfte.

Donyell Malen: Der Werdegang des BVB-Transferziels

Malens Eltern trennten sich, als er noch ein kleiner Junge war. Mutter Mariska arbeitete als Taxifahrerin, Vater Robert war ebenfalls Profifußballer in Surinam.

Nach der Trennung wuchs Malen bei seiner Mutter in Westerland auf, einem Dorf mit ein paar hundert Einwohnern in Nordholland.

Dort lebte Malen bis zu seinem achten Lebensjahr und verbrachte viel Zeit bei seinen Großeltern - besonders dann, wenn die Mutter zur Spätschicht ausrücken müsste. Malens Oma war einst Torhüterin im Handball und stellte ihm oft sein damaliges Lieblingsgericht auf den Tisch: holländischer Eintopf mit einer Schüssel hausgemachtem Apfelmus.

Im Hof der Großeltern begann Malen zusammen mit Opa und Oma mit dem Fußballspielen - anfangs in Holzschuhen, den typisch niederländischen Clogs. Mit fünf schloss er sich seinem ersten Fußballverein an, VV Succes in Hippolytushoef.

Ein Jahr später war Malen bereits zu gut. Er wechselte für drei Jahre zum damaligen Viertligisten HVV Hollandia nach Hoorn, rund 40 Kilometer von seiner Heimat entfernt.

Ajax Amsterdam wurde dort auf Malen aufmerksam, mit neun ging er schließlich in die berühmte Jugendakademie des Hauptstadtklubs. In der U10 wurde er von Stürmer-Legende Dennis Bergkamp trainiert.

Sieben Jahre spielte Malen für Ajax' Nachwuchs, vorwiegend als Mittelstürmer. Im Februar 2014 debütierte er für die U14 der Niederlande. Nach Einsätzen für die U16 und U17 von Oranje ging er zum FC Arsenal, seine Mutter zog mit ihm nach London. Der Grund: langfristige Perspektivlosigkeit in Sachen Einsatzzeit bei den Ajax-Profis.

Bei den Gunners startete Malen in der B-Jugend, doch ihm wurden regelmäßige Trainingseinheiten bei der ersten Mannschaft versprochen. Erneut hatte er einen ehemaligen Weltklasse-Stürmer als Lehrmeister: Thierry Henry. Der Franzose trainierte damals die U23 und ließ Malen erstmals als Flügelstürmer auflaufen.

Die Versetzung fruchtete, in zwei Spielzeiten für Arsenals U18 und U23 gelangen ihm 44 Tore. Die Belohnung: Malen durfte in der Vorbereitung der finalen Saison von Trainer Arsene Wenger mit zur Asien-Tour der Profis. "Donyell macht sich sehr gut", sagte Wenger damals.

Auch sein Berater, der berüchtigte Mino Raiola, geriet ins Schwärmen: "Donnarumma ist mit 17 schon in der Nationalmannschaft, Moise Kean macht sich bei Juventus sehr gut, aber am meisten freue ich mich auf einen Spieler, der bereits bei einem Premier-League-Klub unter Vertrag steht: Donyell Malen vom FC Arsenal."

Es kam daher sehr überraschend, dass Malen am Deadline Day im August 2017 für 600.000 Euro zurück in die Heimat zur PSV Eindhoven wechselte. Bei Arsenal lief sein Kontrakt noch ein Jahr, der Verein wollte verlängern. "Es lief gut in England, doch ich wollte Arsenal verlassen, weil ich die Chance hatte, bei PSV zu unterschreiben. Diese Möglichkeit konnte ich mir nicht entgehen lassen", sagte Malen.

In einem Zweitliga-Derby gegen Stadtrivale FC Eindhoven feierte Malen schließlich am 8. September 2017 sein Debüt im Profifußball. Mit 2:1 setzte sich die zweite Mannschaft der PSV durch. Malen wurde eingewechselt, spielte auffällig - der Siegtreffer fiel vier Minuten vor Schluss.

Donyell Malen: "Vom Rückwärtssalto wurde mir schwindelig"

Nachdem er in den ersten sechs Partien nicht traf, schoss Malen zwei Monate später erstmals ein Tor im Seniorenbereich, beim 6:0 gegen Telstar gelang ihm gleich ein Doppelpack. Früher feierte er seine Treffer häufig mit einem Rückwärtssalto. Das bereut Malen heute: "Ich konnte das, aber mir wurde davon schwindelig. Es ist auch nichts, was man auf einem Fußballplatz machen sollte."

Malens gute Leistungen bei Jong PSV brachten ihn zum Ende der Meistersaison 2017/18 in den Profikader. Im Februar 2018 feierte er unter Coach Phillip Cocu sein Eredivisie-Debüt, in der Hinrunde der folgenden Spielzeit absolvierte er alle 17 Ligaspiele. Trotz nur eines Startelfeinsatzes kam Malen auf die beachtliche Quote von vier Toren und vier Vorlagen.

Nach dieser Saison folgte der nächste logische Schritt: Anfang September 2019 ließ ihn Bondscoach Ronald Koeman im EM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland erstmals für die Niederlande ran. Nur 21 Minuten nach seiner Einwechslung traf er zum 3:2, die Elftal siegte schließlich mit 4:2.