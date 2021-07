BVB, News und Gerüchte: Absage von Sergino Dest, Reinier will mehr spielen - alles zu Borussia Dortmund heute

Hans-Joachim Watzke schließt weitere Transfers nicht aus und eine Spur führt zum FC Barcelona. Alles zum BVB am Donnerstag.

Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag. Alles, was es rund um den BVB heute an Neuigkeiten gibt, lest Ihr hier.

Zudem könnt Ihr Euch in separaten Artikeln über die Entwicklungen der vergangenen Tage informieren.

BVB, Gerücht: Borussia Dortmund klopfte bei Sergino Dest an

Borussia Dortmund soll bei Rechtsverteidiger Sergino Dest vom FC Barcelona wegen eines möglichen Transfers vorgefühlt habe. Dies berichtet die Sport. Demnach wolle der BVB auf der rechten Abwehrseite noch etwas tun, sollte sich eine günstige Gelegenheit ergeben. Eine solche witterten die Dortmunder Verantwortlichen offenbar bei Dest. Schließlich plagen dessen Klub FC Barcelona große finanzielle Sorgen.

Neben dem BVB hätten sich auch der FC Arsenal und die AS Monaco bei Dest nach dessen Verfügbarkeit erkundigt. Unter anderem sei ihm ein höheres Gehalt, als er es bei Barca bezieht, geboten worden. Allerdings, so heißt es weiter, habe Dest klargestellt, die Blaugrana nicht verlassen zu wollen. Dort läuft der Vertrag des US-Nationalspielers noch bis 2025.

Beim BVB verließ Routinier Lukasz Piszczek den Klub in Richtung Polen und mit Mateu Morey fällt ein weiterer Rechtsverteidiger wegen einer schweren Knieverletzung noch aus. Thomas Meunier ist aktuell der einzig verbliebene Mann für die rechte Abwehrseite.

Im vergangenen Sommer war Dest, an dem grundsätzlich auch Dortmunds Bundesligarivale FC Bayern interessiert ist, für 21 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam nach Katalonien gewechselt. Für Barca absolvierte er bislang 41 Pflichtspiele, in denen ihm drei Tore und ein Assist gelangen.

Zugänge Abgänge Donyell Malen (PSV Eindhoven, 30 Millionen Euro Ablöse) Jadon Sancho (Manchester United, 85 Millionen Euro Ablöse) Gregor Kobel (VfB Stuttgart, 15 Millionen Euro Ablöse) Leonardo Balerdi (Olympique Marseille, 11 Millionen Euro Ablöse) Soumaila Coulibaly (PSG U19, ablösefrei) Jeremy Toljan (US Sassuolo, 3,5 Millionen Euro Ablöse) Abdoulaye Kamara (PSG U19, ablösefrei) Sergio Gomez (RSC Anderlecht, 2,25 Millionen Euro Ablöse) Lukasz Piszczek (Goczalkowice, ablösefrei)

BVB, News: Reinier will mehr Einsätze

Offensivspieler Reinier hat sich für seine zweite Spielzeit bei Borussia Dortmund viel vorgenommen. Der von Real Madrid ausgeliehene Brasilianer stellte gemäß As am Rande des 1:1 der Selecao bei den Olympischen Spielen gegen Saudi-Arabien klar, er wolle "mehr spielen in dieser Saison. Ich arbeite hart dafür. Ich trainiere jeden Tag zuhause. Ich will spielen, Tore schießen, alles."

Der 19-Jährige war im vergangenen Sommer von Real zu den Schwarzgelben gewechselt. Die Leihe ist auf zwei Jahre angelegt. Allerdings hatte Reinier Anpassungsschwierigkeiten und war weit entfernt von regelmäßigen Einsätzen beim DFB-Pokalsieger. 19 Partien absolvierte er und lieferte dabei einen Treffer und eine Vorlage. "Es war eine schwierige Zeit für mich, aber jetzt geht es mir gut", bekannte Reinier.

Anfang 2020 hatte Real Madrid 30 Millionen Euro Ablöse für das Supertalent an Flamengo Rio de Janeiro überwiesen. Bei den Blancos läuft Reiniers Vertrag noch bis 2026.

BVB, News: Weitere Transfers laut Hans-Joachim Watzke möglich

Der 30-Millionen-Transfer von Donyell Malen ist seit dieser Woche fix. Damit sind die Planungen bei Borussia Dortmund aber noch nicht abgeschlossen. Das erklärte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke während einer Presserunde im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz.

"Grundsätzlich haben wir noch immer eine wirtschaftliche Stärke, dass wir das eine oder andere machen könnten, auch ohne dass jetzt was rein kommt", schilderte Watzke. Er verwies aber auch auf die Unwägbarkeiten durch die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ("Dreiviertel-Blindflug").

Watzkes Fazit mit Blick auf die Arbeit von Sportdirektor Michael Zorc und dessen Nachfolger Sebastian Kehl: "Wir gucken einfach. Wenn aus irgendeinem Grund, den ich jetzt noch nicht kenne, irgendwas möglich sein sollte, werden Michael und Sebastian da sicherlich auch irgendeiner Weise tätig werden."

