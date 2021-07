BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bologna: Die Übertragung des Testspiels im TV und im LIVE-STREAM

Zum Abschluss des Trainingslagers testet Borussia Dortmund gegen den FC Bologna. Goal verrät Euch alles zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Die Vorbereitung auf die kommende Saison ist für den neuen BVB-Trainer Marco Rose bislang durchwachsen gelaufen; einem 2:0-Sieg gegen den FC Gießen folgten zwei Niederlagen gegen den VfL Bochum (1:3) und Athletic Club aus Bilbao (0:2). Zum Abschluss des Trainingslagers möchte sich Borussia Dortmund deshalb gegen den FC Bologna ein weiteres Erfolgserlebnis abholen.

Im österreichischen Altach testet der BVB am Freitag gegen den Verein aus der italienischen Serie A, der in einem Freundschaftsspiel gegen Drittligist Feralpisalo zuletzt ein 1:0 eingefahren hat. Nach dem Kräftemessen mit dem FC Bologna steht für Borussia Dortmund am kommenden Samstag die erste Runde im DFB-Pokal bei Wehen Wiesbaden auf dem Programm.

Borussia Dortmund holt sich im Trainingslager den Feinschliff für die neue Saison! Ihr möchtet das Testspiel gegen den FC Bologna am Freitag live sehen? Dann seid Ihr hier genau richtig, denn Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM . Zudem erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese bekanntgegeben wurden.

Borussia Dortmund gegen den FC Bologna: Das BVB-Testspiel in der Übersicht

Begegnung Borussia Dortmund - FC Bologna Datum Freitag, 30. Juli 2021 | 17 Uhr Stadion Cashpoint-Arena, Altach (Österreich)

Borussia Dortmund gegen den FC Bologna: So wird das BVB-Testspiel gezeigt / übertragen

Es gibt gute Nachrichten für alle, die sich darauf gefreut haben, mit Fußball ins Wochenende zu starten: Die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bologna ist am Freitag sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM zu sehen. Ein kostenpflichtiges Abonnement muss dafür nicht abgeschlossen werden, denn die Übertragung ist im deutschen Fernsehen für alle frei empfangbar.

ServusTV zeigt / überträgt das BVB-Testspiel heute live im Free-TV

Der österreichische TV-Sender ServusTV hat sich die Übertragungsrechte für das BVB-Testspiel gesichert und wird das Aufeinandertreffen mit dem FC Bologna live und in voller Länge im Free-TV zeigen. Um 16.55 Uhr beginnt der Sender mit den Vorberichten, ehe zur vollen Stunde der Anstoß in Altach geplant ist. Ab 18.45 Uhr zeigt ServusTV zudem eine Analyse der Begegnung.

Borussia Dortmund gegen den FC Bologna heute live auf YouTube sehen

Wie aus den vergangenen Jahren gewohnt, hat Borussia Dortmund bereits die letzten drei Testspiele auf YouTube übertragen. Es ist deshalb gut möglich, dass der BVB auch das Aufeinandertreffen mit dem FC Bologna auf seinen offiziellen Kanälen zeigen wird. Dort sind neben Eindrücken aus dem Trainingslager auch alle bisherigen Freundschaftsspiele im Re-Live zu sehen.

ServusTV zeigt / überträgt das BVB-Testspiel heute im LIVE-STREAM

Parallel zur Übertragung im Free-TV wird ServusTV das letzte Testspiel von Borussia Dortmund vor dem Saisonstart auch im LIVE-STREAM zeigen. Um die Begegnung mit dem FC Bologna unterwegs verfolgen zu können, sind lediglich ein mobiles Endgerät und eine stabile Internetverbindung notwendig. Zudem ist es möglich, über einen SmartTV auf den LIVE-STREAM zuzugreifen.

Borussia Dortmund gegen den FC Bologna: Das sind die Aufstellungen im BVB-Testspiel

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie wie gewohnt an dieser Stelle. Das wird am Freitag aber vermutlich erst wenige Minuten vor Anstoß der Fall sein.

Borussia Dortmund gegen den FC Bologna: Das Testspiel im TV und im LIVE-STREAM sehen