BVB, News und Gerüchte: Erling Haaland soll 200 Millionen kosten, Jadon Sancho mach Hoffnung auf Verbleib

Erling Haaland wäre bei einem Sommertransfer enorm teuer und Jadon Sancho macht Hoffnung auf einen Dortmund-Verbleib. Die BVB-News.

DFB-Pokalfinalist Borussia Dortmund am Sonntag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.



Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB, Gerücht: Erling Haaland soll 200 Millionen Euro kosten

Borussia Dortmund soll bei einem möglichen Abgang Erling Haalands in diesem Sommer eine enorm hohe Schmerzgrenze haben. Die spanische Sportzeitung Marca berichtet, der BVB fordere bei einem Transfer des Norwegers zur kommenden Spielzeit ein Gesamtpaket von 200 Millionen Euro.

Diese Summe setze sich zusammen aus 180 Millionen Euro Ablöse und weiteren 20 Millionen Euro an erfolgsbedingten Bonuszahlungen. Eine stolze Summer, die in Coronazeiten wohl kein Klub stemmen kann.

Zumal Haaland, der in Dortmund noch bis 2024 unter Vertrag steht, im kommenden Sommer für eine festgeschriebene Ablöse gehen kann. Diese soll bei vergleichsweise niedrigen 75 Millionen Euro liegen.

Vor allem Real Madrid und der FC Barcelona werden mit Haaland in Verbindung gebracht. Aber auch die englischen Spitzenvereine Manchester City, Chelsea und Manchester United sollen Interesse an dem 20 Jahre alten Torjäger zeigen.

Der BVB hat in den vergangenen Wochen stets klargestellt, Haaland in der kommenden Transferperiode nicht abgeben zu wollen.

BVB, News: Sancho spricht über Zukunft und Haaland-Versprechen

Mit seinem ersten Doppelpack der Saison hat Jadon Sancho den BVB spät zum Sieg gegen RB Leipzig geschossen, erst in der 87. Minute fiel der goldene Treffer. Im Anschluss erzählte der Brite, dass er mit dem Tor ein Versprechen an Teamkollege Erling Haaland eingelöst hat, der verletzungsbedingt nur auf der Tribüne mitfiebern konnte.

"Ich habe Erling versprochen, dass wir diesen Sieg holen und ihm die drei Punkte in seiner Abwesenheit schenken. Er hat mir gratuliert und sich mit mir gefreut. Umso glücklicher bin ich, dass wir es geschafft haben", sagte er bei ESPN . Nach dem Abpfiff hielt es den Norweger nicht mehr auf den Rängen, er stürmte auf den Rasen und jubelte im Kreise der Mannschaft.

"Erling kam auf mich zu und wollte mit mir feiern. Er hat mich angeschrien: 'Come on, come on!' Ich habe ihm gesagt: 'Erling, wir haben noch einen Job zu tun: Den Pokal holen.' Wir pushen uns gegenseitig bis ans Limit", erklärte Sancho weiter. "Mit Erling zu arbeiten, macht viel Spaß. Wir motivieren uns auf und neben dem Platz." Am kommenden Donnerstag steht das Finale im DFB-Pokal an, dann geht es erneut gegen Leipzig.

Keine konkrete Aussage wollte Sancho hingegen zu seinen Karriereplänen machen. "Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht. Ich bin aktuell sehr glücklich hier in Dortmund. Ich liebe den Verein, die Fans und die Mannschaft." Der BVB habe ihm seinen "ersten Profi-Start ermöglicht. Ich will alles geben, weil ich weiß, dass mich die Fans motivieren und unterstützen. Ich bin sehr happy im Moment."

Nach Informationen von Goal und SPOX peilt Sancho im kommenden Transferfenster erneut einen Abschied von der Borussia an, allerdings liegt dem BVB bisher weder ein Angebot vor noch führt die Sancho-Seite ernsthafte Gespräche mit anderen Klubs. Die Schmerzgrenze für den bis 2023 gebundenen Flügelstürmer liegt bei 90 Millionen Euro.

BVB, News - Terzic: "Sancho hat ein super Spiel gemacht"

BVB, News: Dortmund hofft auf Haaland-Einsatz im Pokalfinale

Borussia Dortmund hofft auf einen Einsatz von Torjäger Erling Haaland im Pokalfinale gegen RB Leipzig am Donnerstag (20.45 Uhr im. Nach seinem Pferdekuss werde die sich gebildete Flüssigkeit "immer weniger", sagte Trainer Edin Terzic nach dem 3:2-Erfolg bei der Generalprobe gegen die Sachsen: "Wir hoffen, dass er Anfang oder Mitte nächster Woche ins Mannschaftstraining zurückkommt und eine Option darstellt für das Pokalfinale."

Terzic betonte aber, dass seine Mannschaft es in den letzten sieben Tagen in zwei Spielen auch geschafft habe, "acht Tore ohne Erling Haaland zu erzielen". Man habe aber "nichts dagegen, wenn er wieder auf der Anzeigentafel steht".

RB-Coach Julian Nagelsmann zeigte Respekt vor dem norwegischen Sturmjuwel. Es werde "tendenziell nicht leichter, wenn er spielt", so Nagelsmann: "Wir bereiten uns darauf vor, dass er spielt. Mit ihm haben sie noch einmal eine andere dynamische Komponente vorne."