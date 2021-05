Borussia Dortmund, News und Gerüchte: Haaland-Einsatz weiter fraglich, BVB als “beste virale Marke” ausgezeichnet

Der BVB hofft weiter auf eine Rückkehr von Star-Knipser Haaland. Ein Einsatz gegen RBL bleibt fraglich. Borussia Dortmund - alle News und Gerüchte.

Borussia Dortmund News heute: Diese aktuellen Nachrichten, Informationen und Gerüchte gibt es am Donnerstag über den BVB in der Bundesliga.

Alles Wissenswerte aus den vergangenen Tagen zu den Schwarz-Gelben findet Ihr hier gesammelt zum nachlesen:

BVB, News: Einsatz von Erling Haaland gegen RB Leipzig weiter fraglich - Reyna muss pausieren

Nach seinem Fehlen im Pokalviertelfinale gegen Holstein Kiel am vergangenen Wochenende ist ein Einsatz von BVB-Stürmer Erling Haaland auch gegen RB Leipzig am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) weiter fraglich.

Nach kicker-Angaben konnte der Norweger auch am Mittwoch nicht mit der Mannschaft trainieren. Die Ruhr Nachrichten hatten zuvor noch vermeldet, dass eigentlich geplant sei, dass Haaland an diesem Tag wieder auf den Trainingsplatz zurückkehrt.

Haaland musste jüngst aufgrund eines Pferdekusses am Oberschenkel aussetzen, den er sich im Spiel gegen den VfL Wolfsburg zugezogen hatte. Dieser stellte sich als deutlich hartnäckiger heraus als zunächst angenommen. Weiterhin bestünde jedoch die Chance auf ein Comeback im Spitzenspiel, bis dahin stehen noch zwei Trainingseinheiten an.

Im Rahmen des Spiels gegen Kiel hatte Sportdirektor Michael Zorc bereits seine Hoffnung auf eine schnelle Haaland-Genesung zum Ausdruck gebracht: "Wir hoffen, dass er uns nächste Woche wieder zur Verfügung steht." Gegen Kiel füllte Thorgan Hazard die Rolle in vorderster Reihe aus.

Neben Haaland konnte auch Giovanni Reyna mit muskulären Problemen in dieser Woche noch nicht am Training teilnehmen. Der US-Amerikaner traf gegen Kiel doppelt, ist in den vergangenen Wochen in bestechender Form, musste aber schon im Pokal in der Pause den Platz verlassen. Sein Einsatz entscheidet sich ebenfalls kurzfristig.

BVB, News: Borussia Dortmund als “Beste virale Marke” ausgezeichnet

Der BVB wurde bei der 14. Auflage des renommierten Deutschen Marken-Summit als "Beste virale Marke 2021" ausgezeichnet.

Der Pressemitteilung zufolge wurde der Preis dem Unternehmen verliehen, "das in Online-Medien und auf sozialen Plattformen bei einer überdurchschnittlichen Präsenz die positivste Tonalität aufweist". Dafür seien mehrere hundert Millionen deutschsprachiger Online-Quellen untersucht worden.

"Wir haben ein Jahr lang die komplette Viralität im Netz zu mehr als 17.500 Marken mit mehr als 360 Millionen Viralitätssignalen analysiert und geschaut, wer die positivste kommunikative Tonalität im vergangenen Jahr hatte. Das war Borussia Dortmund, eine Marke, die viel mit ihrer Community interagiert, aber auch über eine Kommunikation verfügt, die interaktiv gesteuert wird", erklärte Jörg Forthmann, Geschäftsführer des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung.

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer empfand die Auszeichnung als große Wertschätzung für die Arbeit des Vereins.

Emotionalität & Viralität sorgen bei Kunden für eine besondere Verbundenheit. Dem @BVB ist das 2020 in außergewöhnlich positiver Weise gelungen und daher zurecht Preisträger unseres Awards "Die beste virale Marke", welchen Carsten Cramer (CEO Marketing & Vertrieb) entgegen nimmt. pic.twitter.com/8SjVuCfNBG — F.A.Z.-Institut (@FAZInstitut) May 4, 2021

"Dass wir unsere Fans in den digitalen Welten so erfolgreich ansprechen, uns trotz aller Ergebnis-Volatilität im Fußball auf positive Art und Weise mit ihnen austauschen und dauerhaft verbinden können, ist in schwierigen Zeiten motivierend für uns alle beim BVB", wird er zitiert.

Cramer und Sascha Fligge, Direktor Kommunikation, nahmen die Auszeichnung am Dienstagabend im neuen Fraport-Besucherzentrum des Frankfurter Flughafens entgegen.

BVB, News: Mateu Morey am rechten Knie operiert

Der spanische Profi Mateu Morey vom Bundesligisten Borussia Dortmund ist am rechten Knie operiert worden. Der BVB teilte am Mittwochabend mit, es habe sich um einen "ersten Akuteingriff" gehandelt, die weitere Behandlung werde "nach Ablauf der ersten Heilungsphase" festgelegt.

👍🏻 Surgery has been very successful!



🔙 Countdown to come back stronger has already started!



🐝 @BVB pic.twitter.com/W4EXjZV0fH — Mateu Jaume (@mateujaume2) May 5, 2021

Morey war am Samstag während des DFB-Pokal-Halbfinals gegen den Zweitligisten Holstein Kiel (5:0) unglücklich im Rasen hängengeblieben, wobei sich sein Knie stark nach hinten überstreckte.

"Der Countdown, um stärker zurückzukommen, hat bereits begonnen", twitterte der 21-Jährige nach der Operation.

BVB, News: Magath kritisiert Rose-Ausstiegsklausel

Ex-Meistertrainer Felix Magath hat die zunehmende Verbreitung von Ausstiegsklauseln bei Spitzentrainern kritisiert und als Beispiel Marco Rose aufgeführt, der nach der Saison gegen eine Zahlung von etwa fünf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum BVB wechselt.

"Ein Verein darf sich nie von einem Mann abhängig machen, nicht von einem Trainer, nicht einmal von einem Lionel Messi, wie wir jetzt in Barcelona sehen. Uli Hoeneß hat diesen Grundsatz beim FC Bayern immer zu Recht vertreten. Auch die Borussia hätte Marco Rose nie diese Ausstiegsklausel geben dürfen" schrieb er in einem Beitrag für den kicker.

Gladbach "hätte auch einen anderen Fußballlehrer gefunden und fortbestanden". Frankfurts Adi Hütter, der mit seinem Wechsel nach Gladbach einen ähnlichen Weg geht, gestand Magath zu, dass er mit Sportvorstand Fredi Bobic eine "große Stütze" verliert. Für Rose gebe es "ein solches Argument nicht".

Magath erklärte zudem, er sei immer davon überzeugt gewesen, "dass der Trainer der wichtigste Mann in einem Verein ist. Gibt es für Führungskräfte in der Wirtschaft Ausstiegsklauseln? Wenn ich mich als Trainer für einen Verein entscheide, akzeptiere ich die Bedingungen dort. Ich setze meine ganze Kraft für den Klub ein - und wenn ich dann noch Erfolg habe, gehe ich doch nicht weg."

Zudem glaubt der Ex-Bayern-Trainer, der Start beim BVB wäre für Rose leichter, sollte der Klub die Champions League verpassen. Magath rechne jedoch nicht damit, dass es so kommen wird, stattdessen werde Eintracht Frankfurt einbrechen: "Der anstehende Abschied des Trainers sowie des Sportvorstands verursacht dort zu viel Unruhe. Für diese Stresssituation erscheint mir die Eintracht-Mannschaft nicht stabil genug. Die Borussia hat den Rückstand verkleinert, das Pokalfinale gegen Leipzig wird sie noch mehr beflügeln."