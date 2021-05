BVB, News und Gerüchte heute: Dortmund nimmt wohl Abstand von Depay-Verpflichtung, Terzic Kandidat in Bremen? Alles zu Borussia Dortmund

Ein Depay-Transfer scheitert wohl an hohen Gehaltsforderungen, Edin Terzic soll bei Werder Bremen gehandelt werden. Alle News zum BVB heute.

Der BVB am heutigen Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu Borussia Dortmund vom Tage.



Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB, News und Gerüchte: Verpflichtung von Memphis Depay scheitert wohl an hohen Gehaltsforderungen

Borussia Dortmund nimmt offenbar Abstand von einer Verpflichtung von Memphis Depay. Zwar brodelte in den vergangenen Monaten die Gerüchteküche, der BVB könnte den Offensivspieler unter Vertrag nehmen, ein Transfer im Sommer ist aber laut Sport1 ziemlich unwahrscheinlich. Der Grund dafür ist der hohe Preis für den Niederländer von Olympique Lyon.

Grundsätzlich könnte Depay ein Ersatz für Jadon Sancho in der Offensive sein , falls der Engländer den Verein verlässt. Doch der 27-Jährige fordert laut Sport1 ein Handgeld in Millionenhöhe und ein Jahresgehalt von 10 Millionen Euro. Das übersteigt den Rahmen, den die BVB-Bosse bereit wären zu investieren.

Für Depay könnte sich eine andere lukrative Option auftun. Spanischen Medienberichten zufolge ist der FC Barcelona interessiert. Schon im Sommer 2020 stand der niederländische Flügelstürmer kurz vor einem Wechsel zu den Katalanen, bei Barcelona würde er auf seinen ehemaligen Nationaltrainer Ronald Koeman treffen.

Depay spielt seit seinem Wechsel von Manchester United im Jahr 2017 in Lyon. In dieser Saison erzielte er in 35 Ligaspielen 19 Tore und bereitete zehn Treffer vor. Er kam damit in dieser Saison in jedem Spiel zum Einsatz und stand 31-mal in der Startelf. Der 27-Jährige ist der Kapitän seiner Mannschaft.

BVB, News: Moukoko kann bei der Endrunde der U21-EM nicht spielen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft kann bei der anstehenden Finalrunde der Europameisterschaft vom 31. Mai bis zum 6. Juni nicht auf Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund zurückgreifen. Das bestätigte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB, gegenüber den Ruhr Nachrichten . "Für Youssoufa wird es bis zur EM nicht reichen", sagte Kehl.

Moukoko laboriert derzeit an einer hartnäckigen Bänderverletzung im Sprunggelenk. Seit dem 20. März kam der 16-jährige Youngster nicht mehr zum Einsatz, auch in der Vorrunde der U21-EM konnte der Offensivspieler nicht spielen. Kehl sagte gegenüber den Ruhr Nachrichten , dass Moukoko "weiter in Ruhe seine Reha in Dortmund absolviert und uns dann voll einsatzfähig zu Beginn der Vorbereitung wieder zur Verfügung steht".

Nachdem Moukoko in dieser Saison ab dem 8. Spieltag spielberechtigt war, absolvierte der 16-Jährige 18 Bundesligaspiele und eine Champions-League-Partie. Wegen seiner Bänderverletzung verpasste er bereits die vergangenen fünf Spiele in der Bundesliga.

BVB, News und Gerüchte: Edin Terzic Kandidat auf Kohfeldt-Nachfolge in Bremen?

BVB-Trainer Edin Terzic ist laut Sport Bild einer von fünf Kandidaten auf die Nachfolge von Florian Kohfeldt als Trainer bei Werder Bremen. Für den aktuellen Coach der Werderaner ist nach dieser Saison wohl Schluss. Für die kommende Spielzeit könnte dann Terzic übernehmen. Nach aktuellem Stand soll der 38-jährige Terzic kommende Saison beim BVB wieder ins zweite Glied rücken und Co-Trainer von Marco Rose werden.

Terzic selbst will sich zu Gerüchten und Begehrlichkeiten anderer Vereine nicht äußern. "Wir haben uns klar geäußert, wie meine Zukunft aussehen wird", sagte er vor dem Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel. Sebastian Kehl sagte im Doppelpass auf Sport1 , dass er sich einem Gespräch nicht verwehren würde, falls Terzic über einen möglichen Wechsel sprechen wollen würde. "Im Moment ist es ganz klar so, dass er sich auf seine aktuelle Rolle fokussiert", so Kehl.

Klar ist, dass der 38-jährige Trainer den BVB, nachdem er die Mannschaft von Vorgänger Lucien Favre übernommen hatte, stabilisiert hat. Terzic könnte mit dem DFB-Pokal in dieser Saison auch einen Titel holen. Das weckt Begehrlichkeiten. Laut Wolfsburger Allgemeine soll auch der VfL Wolfsburg interessiert sein, da Oliver Glasner den Verein im Sommer verlassen könnte.

Werder hat indes neben Terzic laut Sport Bild noch vier weitere Trainer als mögliche Kohfeldt-Nachfolger auf dem Zettel. Dabei soll es sich um Bruno Labbadia (derzeit ohne Verein, zuletzt Hertha BSC), Ole Werner (Holstein Kiel), Stefan Leitl (Greuther Fürth) und Timo Schultz (FC St. Pauli) handeln.

