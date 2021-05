BVB, News und Gerüchte: Mateu Morey verletzt sich Pokal-Halbfinale schwer, Interesse an Noni Madueke? Borussia Dortmund heute

Der BVB zerlegt Kiel und zieht ins Pokalfinale ein. Einziger Wermutstropfen ist die wohl schwere Verletzung von Morey. Alle News zu Dortmund heute.

Der BVB am heutigen Sonntag. Alle Neuigkeiten und Entwicklungen zu Borussia Dortmund gibt es hier.

Ihr habt die News der letzten Tage verpasst? Dann könnt Ihr sie hier noch einmal nachlesen.

BVB, News: Borussia Dortmund überrollt Kiel und geht ins Finale gegen Leipzig

Borussia Dortmund hat den Favoritenschreck Holstein Kiel erbarmungslos überrollt und zum zehnten Mal das DFB-Pokal-Finale erreicht. Der Vizemeister fertigte den überforderten Zweitligisten im Halbfinale locker mit 5:0 (5:0) ab und fordert RB Leipzig am 13. Mai in Berlin zum Kampf um die Nummer zwei im deutschen Fußball. Viermal hat der BVB den Pokal bereits gewonnen - RB ist in der kurzen Vereinsgeschichte noch ohne Titel.

Giovanni Reyna (16./22.) raubte dem Underdog früh jegliche Hoffnung auf eine weitere Sensation nach dem Zweitrunden-Coup gegen Bayern München. Das erste Pokal-Endspiel bleibt ein Traum - Kiel wird sich auf den Endspurt um den Bundesliga-Aufstieg konzentrieren. Marco Reus (26.), Thorgan Hazard (32.) und Jude Bellingham (41.) brachten den angeschlagen fehlenden BVB-Top-Star Erling Haaland auf der Tribüne weiter in Verzückung. Am Ende stand der achte Halbfinal-Sieg in Serie.

Wir stehen im @DFB_Pokal -Finale! 🙌



Und dennoch, das Allerwichtigste: Werd' schnell wieder gesund, lieber Mateu. Wir sind 𝗮𝗹𝗹𝗲 bei dir! 💛 pic.twitter.com/kKDCi6Behr — Borussia Dortmund (@BVB) May 1, 2021

BVB, News: Verteidiger Mateu Morey im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel anscheinend schwer verletzt

BVB-Verteidiger Mateu Morey hat sich im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel (5:0 ) womöglich schwer am Knie verletzt. In der 71. Minute überstreckte Morey bei einem Fehltritt in einem Laufduell mit Finn Porath ohne gegnerische Einwirkung sein rechtes Knie und wälzte sich minutenlang vor Schmerzen schreiend auf dem Rasen.

Morey wurde behandelt und anschließend auf einer Trage unter dem Applaus der Anwesenden sofort vom Platz in die Katakomben getragen. "Ganz ehrlich, das sah nicht gut aus", sagte ein noch sichtlich geschockter BVB-Kapitän Marco Reus nach dem Spiel in der ARD.

"Wahrscheinlich ist die Verletzung sehr schlimm. Es tut uns allen weh, unsere Gedanken sind bei Mateu, er ist ein super Junge und wir werden ihn unterstützen, wie lange es auch dauern mag", sagte Emre Can. Genesungswünsche kamen auch von Kieler Seite. "Die Gesundheit ist das Wichtigste. Ich kann an dieser Stelle nur gute Besserung wünschen", sagte Fin Bartels.

Auch BVB-Trainer Edin Terzic wirkte sichtlich angefasst. "Es ist brutal schwer. Bis zur 75. Minute war es ein perfekter Abend. Ihr kennt ihn als Spieler, wir aber als Menschen. Und wenn man so einen fantastischen Jungen auf dem Boden liegen sieht, wenn man seine Reaktion hört, dann trübt das den ganzen Abend. Wir hoffen das Beste für ihn", sagte Terzic und bestätigte, dass Morey sich bereits auf dem Weg ins Krankenhaus befindet.

Besonders bitter: Bereits 2018 verletzte sich Morey im Training des FC Barcelona schwer, damals diagnostizierten die Ärzte einen Meniskusriss im linken Knie, das diesmal nicht betroffen ist.

Auf dem gesamten Feld herrschte nach dem Vorfall betretenes Schweigen, bei Ansicht der Bilder hatten Mitspieler - unter anderem der mit muskulären Problemen pausierende Erling Haaland - entsetzt die Hände vors Gesicht geschlagen.

Wie lange Morey dem BVB fehlen wird, ist noch unklar. Der 21-Jährige war 2019 ablösefrei aus der U19 des FC Barcelona zu Borussia Dortmund gewechselt, das Verletzungspech folgte ihm jedoch auch im Ruhrpott auf Schritt und Tritt. Nachdem er sich in der Sommervorbereitung an die erste Mannschaft herangespielt hatte, zog er sich eine Schulterverletzung zu und musste zwei Monate pausieren.

In dieser Saison zog er sich einen Muskelfaserriss zu, stand aber dennoch in 23 Pflichtspielen auf dem Platz, hatte zwischenzeitlich gar Thomas Meunier als Stammrechtsverteidiger verdrängt und drei Tore vorbereitet.

BVB, News - Watzke: "Alle Borussen sind in Gedanken bei Mateu"

Die Schmerzensschreie von Mateu Morey sind auch Hans-Joachim Watzke extrem nahegegangen. "Es tut mir unendlich leid für den Jungen", sagte der Geschäftsführer des Pokalfinalisten Borussia Dortmund dem SID am Sonntag: "Ich glaube, dass heute alle Borussen und noch viele andere Menschen in Gedanken bei Mateu sind."

Der junge Spanier war im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel (5:0) am Samstagabend im Rasen hängengeblieben, wobei sich sein rechtes Knie nach hinten überstreckte. Minutenlang hallten seine Schreie durchs leere Stadion, bevor er vom Feld und umgehend ins Krankenhaus gebracht wurde.

Viele Mitspieler schlugen entsetzt ihre Hände vors Gesicht. "Die Bilder sahen schrecklich aus", sagte Watzke. "Wir brauchen nun eine genaue Diagnose und können nur hoffen, dass es nicht ganz so schlimm ist." Diese Diagnose ist am Sonntag laut Vereinsauskunft noch nicht zu erwarten.

Quelle: SID

BVB - Dortmund angeblich mit Interesse an Noni Madueke von der PSV Eindhoven

Bundesligist Borussia Dortmund zeigt angeblich Interesse an Noni Madueke vom Eredivisie-Klub PSV Eindhoven. Dies berichtet De Telegraaf.

Maduekes Trainer, der Ex-Leverkusen-Coach Roger Schmidt, lobte zuletzt die Fortschritte des Youngsters: "Jeder sieht, dass Noni ein Top-Spieler mit viel Potenzial ist. Diese Saison war ein großer Schritt vorwärts für ihn."

Der junge Engländer soll allerdings nicht nur vom BVB umworben werden. Konkret nennt De Telegraaf noch sechs weitere interessierte Klubs: Leicester City, Atalanta Bergamo, AC Milan, Lille OSC und die BVB-Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Alle hoffen nach Angaben des Blattes, einen Deal über 15 bis 20 Millionen mit PSV aushandeln zu können.

Der 19-Jährige, der meist als Rechtsaußen zum Einsatz kommt, spielt aktuell seine erste Saison im Profibereich. Hierbei kann Madueke bislang sieben Tore und sechs Assists in 21 Einsätzen verbuchen.

BVB, Transfer: "Gentlemen's agreement" nur bei Sancho und nicht bei Haaland - Terzic-Zukunft "klar besprochen"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat bestätigt, dass Jadon Sancho Borussia Dortmund "unter bestimmten Voraussetzungen" verlassen darf. Anders liegt der Fall beim ebenfalls heftig umworbenen Erling Haaland.

"Wir haben mit Jadon schon im vergangenen Jahr ein Gentlemen's agreement gehabt, dass er unter bestimmten Voraussetzungen wechseln kann. Er ist ja auch schon ein paar Jahre bei uns", sagte Zorc in der ARD angesprochen auf mögliche Unterschiede in der Bereitschaft, Sancho und Haaland im kommenden Sommer abzugeben: "Bei Erling gibt es diese Vereinbarung aber nicht."

Sancho war im vergangenen Sommer vermehrt mit einem Wechsel nach England zu Manchester United in Verbindung gebracht worden, ein Transfer scheiterte jedoch, weil die Red Devils die vom BVB geforderte Ablösesumme in Höhe von angeblich 130 Millionen Euro nicht zahlen wollten.

"Die Voraussetzungen waren im letzten Sommer am Ende nicht erfüllt", erklärte Zorc. Sancho kam 2017 für acht Millionen Euro von Manchester City zum BVB und etablierte sich dort schnell als Stammspieler auf den offensiven Außenbahnen.

Besonders aufgrund seiner herausragenden Spielzeit 2019/20, in der er mit 20 Toren und 20 Vorlagen glänzte, spielte sich Sancho auf den Zettel von zahlreichen Top-Klubs. Seinen Vertrag beim BVB verlängerte er dennoch noch einmal im vergangenen Sommer bis 2023. Diesen Sommer gilt ein Abschied des englischen Nationalspielers als wahrscheinlich.

Anders sieht das bei Haaland aus, der mit seiner beeindruckenden Torquote seit seiner Ankunft im Januar 2020 bei den Schwarzgelben (53 Tore in 56 Pflichtspielen) wie Sancho ins Blickfeld der europäischen Schwergewichte geraten ist.

Zuletzt erhöhte Mino Raiola, Berater des Norwegers, den Druck auf die Dortmunder Vereinsführung, indem er an der Sinnhaftigkeit des 2020 vonstatten gegangenen Wechsels von Haaland nach Dortmund zweifelte, in der Länderspielpause medienwirksam mit Haalands Vater Alf-Inge zu Real Madrid und dem FC Barcelona reiste und nun sogar nochmals betonte, dass "alle 14 großen Klubs" den 20 Jahre jungen Ausnahemstürmer "wollen".

Der BVB schloss einen Verkauf von Haaland, der besonders bei Real Madrid hoch im Kurs stehen soll, in aller Deutlichkeit in diesem Sommer aus. "Fakt ist: Ohne unsere Unterschrift geht nichts. Wir planen mit ihm, unabhängig davon, ob wir uns für die Champions League qualifizieren oder nicht", hatte Zorc Mitte April betont. Die im bis 2024 laufenden Vertrag von Haaland implementierte Ausstiegsklausel soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge erst im Sommer 2022 gezogen werden können. Dann könnte Haaland den Klub wohl für 75 Millionen Euro verlassen.

Einen Sinneswandel bei den Schwarz-Gelben schloss Raiola jedoch nicht aus: "Lasst uns abwarten und sehen, ob sie das bis zum 1. September genauso sehen. Ich denke, wenn es eine gute Möglichkeit gibt, die alle glücklich macht, werden wir es diskutieren."

Ebenfalls diskutieren wolle Zorc einen möglichen Abschied vom aktuellen Trainer Edin Terzic, sollte dieser im kommenden Sommer den Wunsch danach hegen. "Wenn er auf uns zukommt und andere Pläne hat, werden wir miteinander sprechen. Das gehört sich so. Aber das sehe ich momentan nicht", sagte Zorc.

Unter Terzic gewann der BVB zuletzt vier Bundesligaspiele in Folge, wodurch die zuletzt in Gefahr geratene Qualifikation zur Champions League drei Spieltage vor Saisonende nach wie vor möglich ist. Zudem erreichten die Dortmunder das Viertelfinale der Königsklasse, scheiterten nur knapp an Top-Favorit Manchester City und könnten am Samstagabend zum zehnten Mal in der Vereinsgeschichte ins Finale des DFB-Pokals einziehen.

Die WAZ hatte in Folge des Dortmunder Leistungsaufschwungs berichtet, dass Terzic ein Kandidat auf die Nachfolge von Trainer Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg sei, sollte der Österreicher den Klub verlassen. Für Zorc steht jedoch fest: "Unser Plan ist ganz klar, ihn im nächsten Jahr in Dortmund zu haben und danach sieht es momentan aus."

Terzic hatte im Dezember das Cheftrainer-Amt in Dortmund von Lucien Favre in Folge einer 1:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart übernommen und soll nach Ablauf der Saison hinter dem von Borussia Mönchengladbach wechselnden Marco Rose als Co-Trainer wieder ins zweite Glied rücken.

BVB, News: Nagelsmann erwartet packendes Finale gegen Dortmund

Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig erwartet ein packendes DFB-Pokal-Finale gegen Borussia Dortmund. "Die Fußballfans können sich auf ein offenes und spannendes Pokal-Finale freuen, das wir natürlich für uns entscheiden wollen", sagte Nagelsmann nach dem 5:0-Erfolg des BVB im Halbfinale gegen den Zweitligisten Holstein Kiel.

Leipzig war durch das 2:1 nach Verlängerung bei Werder Bremen zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte ins Endspiel am 13. Mai im Berliner Olympiastadion eingezogen. Am 7. Mai treffen Dortmund und Leipzig bereits in der Fußball-Bundesliga aufeinander. "Es wird für uns eine interessante BVB-Woche mit zwei wichtigen Spielen in sechs Tagen", sagte Nagelsmann, der im Sommer zum deutschen Rekordmeister Bayern München wechseln wird.

Für den BVB geht es in der Liga noch um die wichtige Qualifikation für die Champions League, Leipzig hat bei sieben Punkten Rückstand auf den FC Bayern und noch drei ausstehenden Spielen noch eine theoretische Titelchance.

Quelle: SID

BVB: Die weiteren Saisonspiele von Borussia Dortmund