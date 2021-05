BVB, News und Gerüchte: Entscheidung von Leipzig-Keeper Gulacsi steht bevor, Kehl nimmt Reus in die Pflicht - Borussia Dortmund heute

BVB-Transferziel Peter Gulacsi steht offenbar vor entscheidenden Gesprächen über seine Zukunft und Sebastian Kehl nimmt Marco Reus in die Pflicht.

Der BVB am heutigen Dienstag. Alle Neuigkeiten und Entwicklungen zu Borussia Dortmund gibt es hier.

Ihr habt die News der letzten Tage verpasst? Dann könnt Ihr sie hier noch einmal nachlesen.

BVB, News - Wechsel zu Borussia Dortmund? Entscheidung von Leipzig-Keeper Peter Gulacsi steht wohl bevor

Auf der Suche nach einer neuen Nummer eins hat Borussia Dortmund wohl Leipzigs Peter Gulacsi ins Visier genommen. Der Ungar (Vertrag bis 2023) kann die Sachsen nach Ablauf der Saison dank einer Ausstiegsklausel für knapp zwölf Millionen Euro verlassen.

Nun stehen nach Informationen der Bild entscheidende Gespräche über die Zukunft des 30-Jährigen mit Vorstandsboss Oliver Mintzlaff an.

BVB, News: Sebastian Kehl nimmt Marco Reus in die Pflicht

Der BVB steht im Finale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig und kämpft in der Bundesliga noch um den Einzug in die Champions League. Ein Profi, der dabei vorangehen muss, ist Kapitän Marco Reus (31).

Davon jedenfalls ist Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl überzeugt. "Unser Kapitän, wie auch alle anderen Führungsspieler, sind gerade jetzt in dieser entscheidenden Phase der Saison mehr denn je gefragt", sagte er gegenüber der WAZ.

Gemeint seien laut Kehl neben Reus auch Abwehrchef Mats Hummels, Emra Can und Mittelfeldantreiber Thomas Delaney.

Allerdings betonte Kehl auch: "Marco macht weiterhin einen sehr konstanten, sehr guten Eindruck. Er hilft der Mannschaft, wo immer er kann."

BVB, News - Ex-Dortmunder Nuri Sahin lobt Chelseas Christian Pulisic: "Man sieht, dass er einen Einfluss hat"

Der frühere BVB-Mittelfeldspieler Nuri Sahin hat seinen einstigen Teamkollegen Christian Pulisic (Chelsea) gelobt. "Ich mag ihn sehr. Er war immer ein guter Spieler, das konnte man sehen. Was ich besonders mochte, war, dass er immer bereit war, zuzuhören und zu lernen", sagte der 32-Jährige im Gespräch mit Goal und SPOX.

Der US-Amerikaner sei "immer bescheiden" gewesen und stets auf "seine Ziele fokussiert", ergänzte Sahin: "Er war wirklich entschlossen. Das liebte ich an ihm."

Pulisic wechselte im Sommer 2019 aus Dortmund nach London. Laut Sahin habe der 22-Jährige bereits seine Spuren bei den Blues hinterlassen. "Man sieht in seinen ersten Spielzeiten bereits, dass er einen Einfluss hat, wie zum Beispiel im Champions-League-Hinspiel gegen Real Madrid [Pulisic erzielte das Führungstor, Anm. d. Red.]", betonte Sahin und fügte an: "Ich hoffe, dass sein Einfluss noch größer wird. Ich bin mir sicher, dass er noch viel mehr zu geben hat."

BVB, News: Bundesligapartie gegen Mainz 05 aufgrund von DFB-Pokalfinale verlegt

Nachdem der BVB und RB Leipzig das Finale des DFB-Pokals erreicht haben, muss der Spielplan-Planer der DFL nochmal Hand anlegen. Da das Pokalfinale in Berlin in diesem Jahr aufgrund des Termindrucks am 13. Mai und somit erstmals an einem Donnerstag stattfindet, müssen die Bundesliga-Spiele der beiden Finalisten im Anschluss verlegt werden.

Eigentlich sollten wie üblich alle Begegnungen des 33. Spieltags (am 15. Mai) um 15.30 Uhr angepfiffen werden. Doch aufgrund der dann sehr kurzen Pause für Dortmund und Leipzig spielen die beiden Klubs nun erst am Sonntag, den 16. Mai.

Der BVB trifft ab 18 Uhr auf Mainz 05, Leipzig im Anschluss ab 20.30 Uhr auf den VfL Wolfsburg.

BVB: Die weiteren Saisonspiele von Borussia Dortmund