BVB: Sebastian Kehl glaubt an Verbleib von Erling Haaland

Obwohl der Berater andere Andeutungen macht, ist sich BVB-Boss Sebastian Kehl sicher, dass Erling Haaland auch nach dem Sommer für seinen Klub spielt.

Sebastian Kehl, Lizenzspielleiter und zukünftiger Sportdirektor von Borussia Dortmund, glaubt trotz der Äußerungen von Haaland-Berater Mino Raiola weiter fest an einen Verbleib des norwegischen Stürmers über die laufende Saison hinaus.

"Die Dinge sind klar benannt: Ich gehe davon aus, dass Erling Haaland in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund spielt", sagte Kehl im Sport1-'Doppelpass'. "Aber natürlich sind wir nicht blauäugig, wir wissen, dass er einer der gehyptesten Spieler überhaupt ist und die Spekulationen nicht abreißen werden."

BVB: Kehl von Raiola-Aussagen zu Haaland unbeeindruckt

Jüngst hatte Raiola in einem Interview mit der AS angedeutet, dass in der Personalie Haaland trotz Vertrag bis 2024 bereits im Sommer alles möglich sei. "Ich denke, wenn es eine gute Möglichkeit gibt, die alle glücklich macht, werden wir es diskutieren." Derzeit sei der BVB zwar "sehr bestimmt, dass sie ihn nicht verkaufen wollen", aber: "Lasst uns abwarten und sehen, ob sie das bis zum 1. September genauso sehen."

Darauf angesprochen sagte Kehl: "Wir kennen Raiola ja inzwischen auch ein bisschen. Deshalb überrascht uns die eine oder andere Aussage nicht." Haaland selbst sei "total bei der Sache. Ich erlebe ihn jeden Tag und kann sagen, dass er sich komplett mit dem Verein identifiziert."

Raiola hatte weiterhin erklärt, dass trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie zahlreiche Top-Klubs - obwohl erst im Jahr 2022 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro greift - in der Lage seien, Haaland nach der Saison zu verpflichten: "Ich denke, sie alle können es. Die Frage ist eine andere: Kann es sich Madrid leisten, Haaland nicht zu kaufen? Auch Barca? Alle 14 großen Klubs wollen ihn."