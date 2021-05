BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

In der Bundesliga treffen am 32. Spieltag der BVB (Borussia Dortmund) und RB Leipzig aufeinander. Goal begleitet den Kracher jetzt im LIVE-TICKER.

Es geht um viel heute Nachmittag um 15.30 Uhr in der Bundesliga. Der BVB (Borussia Dortmund) trifft auf RB Leipzig und hat die Chance, einen wichtigen Schritt in Richtung Champions-League-Quali zu machen.

Das Hinspiel entschied Dortmund mit 3:1 für sich, seinerzeit war Erling Haaland der Man of the Match in der Red Bull Arena. Heute sind die Schwarz-Gelben unter Zugzwang, denn als Fünfter fehlen satte neun Punkte auf RB und ein Zähler auf den Vierten Eintracht Frankfurt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig live im TV, LIVE-STREAM und dem LIVE-TICKER hier bei Goal.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig Anpfiff: 15.30 Uhr Tore - Aufstellung BVB Hitz - Sancho, Dahoud, Hatard, Reus, Guerreiro, Hummels, Akanji, Can, Piszczek, Reyna Aufstellung Leipzig Gulacsi - Angelino, Orban, Upamecano, Sabitzer, Forsberg, Hwang, Klostermann, Olmo, Henrichs, Kampl Gelbe Karten -

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist Daniel Siebert, an den Seitenlinien wird der Berliner unterstützt von Lasse Koslowski und Jan Seidel. Vierter Offizieller ist Benedikt Kempker. An den Video-Monitoren sitzt heute Bibiana Steinhaus-Webb.

vor Beginn | Auch Nagelsmann verspricht vor dem Spiel Vollgas: "Für uns wird entscheidend sein, Dortmund nicht in diesen Tempo-Fußball kommen zu lassen, der sie auszeichnet. Dementsprechend flexibel müssen auch wir im Verteidigen sein. Wir müssen an den gegnerischen Spielern dran sein und versuchen frühzeitig eine Mannbindung aufzubauen, damit Dortmunds Qualität gerade in unserem Strafraum nicht zum Tragen kommt. Um das zu schaffen, müssen wir das komplette Spiel über extrem wachsam und fleißig sein."

vor Beginn | Die Leipziger müssen dagegen gewinnen, um zumindest noch bis zum Abendspiel zwischen den Bayern und Borussia Mönchengladbach noch eine rechnerische Chance auf die Meisterschaft zu haben. Ansonsten geht es unter dem zum Saisonende nach München wechselnden Julian Nagelsmann vor allem darum, die Form für das Pokalfinale zu konservieren und den ersten Titel der Vereinsgeschichte einzufahren. Zuletzt gab es aber nur zwei Siege aus fünf Ligaspielen, dementsprechend sind die Dortmunder Chancen heute durchaus nicht klein.

vor Beginn | Edin Terzic, der heute vermutlich zum vierletzten Mal auf der BVB-Bank sitzen wird, will daher auch nicht nachlassen und die gute Form halten: "Wir haben es geschafft, gegen Kiel nicht den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Daran und an die letzten Wochen möchten wir anknüpfen. Wir werden den Gegner nicht unterschätzen, und wir werden ihn nicht aufgrund der letzten fünf Spiele bewerten, sondern aufgrund des Talents und der Qualität."

vor Beginn | Nur ein Zähler trennt die Dortmunder von Platz 4 und der damit verbundenen Qualifikation für die Champions League, Voraussetzung dafür ist aber mindestens ein Punkt heute gegen die Sachsen, die mit einem Remis gleichzeitig auch ihre Qualifikation für die Königsklasse untermauern würden. Der BVB ist gut drauf, hat die vergangenen vier Bundesliga-Spiele gewonnen und setzte sich im Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel mit 5:0 eindrucksvoll durch.

vor Beginn | Das DFB-Pokalfinale steht zwar noch aus, heute bekommen wir aber schon mal einen Vorgeschmack, was beide Mannschaften anbieten können. Rasenballsport Leipzig will die Vize-Meisterschaft endgültig klarmachen, die Dortmunder auf die Champions-League-Ränge springen. Auf gehts!

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 32. Spieltages zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig jetzt live: Die Aufstellung

Aufstellung BVB:

Hitz - Sancho, Dahoud, Hatard, Reus, Guerreiro, Hummels, Akanji, Can, Piszczek, Reyna

Aufstellung RB Leipzig:

Gulacsi - Angelino, Orban, Upamecano, Sabitzer, Forsberg, Hwang, Klostermann, Olmo, Henrichs, Kampl

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Der Direktvergleich

neun Duelle fünf Siege Borussia Dortmund zwei Remis zwei Siege RB Leipzig

Torverhältnis: 17:10

Hinspiel: 3:1 für Borussia Dortmund

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

In zwei Duellen in fünf Tagen spielen Borussia Dortmund und RB Leipzig um viel Geld, einen Titel - und die Frage, wer die Nummer zwei im deutschen Fußball ist.

Dortmund (SID) Michael Zorc sprach ungewöhnlich gereizt. "Ganz ehrlich, die Frage nervt langsam", sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund über die "ewige" Diskussion, wer denn nun wohl die zweite Kraft im deutschen Fußball sei. Borussia Dortmund - oder inzwischen RB Leipzig? Die kommenden Tage mit fesselnden Duellen in Liga und Pokalfinale werden einen Fingerzeig geben.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist es für den BVB bereits bitterer Ernst und für RB nicht mehr als eine Generalprobe für Berlin am folgenden Donnerstag. Die Leipziger haben ihren Champions-League-Platz quasi sicher und können theoretisch sogar noch Meister werden. Auch deshalb sagt Zorc, die Diskussion werde sich nicht anhand einiger Monate auflösen lassen: "Dafür haben wir die Tabelle."

Diese zeigt: Die Aufholjagd war schön und gut, doch noch immer belegt der BVB fernab seiner Ansprüche einen Europa-League-Platz, mit zwei Punkten Rückstand auf den VfL Wolfsburg und einem auf Eintracht Frankfurt - und deren neun auf Leipzig. Taktieren fürs Pokal-Endspiel ist nicht: "Wir müssen unsere Champions-League-Anwartschaft untermauern", fordert Zorc. Also: Die Saison retten und den ohnehin extremen finanziellen Schaden durch die Pandemie in Grenzen halten.

Dabei droht Topstar Erling Haaland erneut auszufallen. Der Norweger verpasste laut dem Pay-TV-Sender Sky das Dortmunder Abschlusstraining am Freitagnachmittag. Als Mutmacher dient dafür Giovanni Reyna, der am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen war. Terzic sagte er sei "sehr zuversichtlich, was einen Einsatz des US-Amerikaners angeht. RB werden Tyler Adams und Christopher Nkunku (beide Rückenschmerzen) fehlen.

Julian Nagelsmann kann der Kampf um die Nummer zwei (oder drei) eigentlich herzlich egal sein - schließlich wechselt der RB-Trainer zur neuen Saison ohnehin zur Nummer eins. "Wir machen uns darüber nullkommanull Gedanken", versicherte er. Doch beim FC Bayern München mit einem Titel anzutreten und zuvor noch dessen Rivalen mächtig eins auszuwischen: Es gab schon weniger reizvolle Konstellationen.

Auf den alten Sepp-Herberger-Trick jedenfalls wird Nagelsmann verzichten. Anders als der legendäre Bundestrainer bei der WM 1954 im Vorrundenspiel (3:8) gegen den späteren Finalgegner Ungarn (3:2) will er schon am Samstag die bestmögliche Elf auf den Platz bringen. "Wir werden niemanden schonen, der gesund ist", betonte er: "Wir werden das Spiel mit voller Inbrunst angehen und wollen gewinnen." Dennoch könnten "Lösungsansätze für das Pokalspiel" getestet werden.

Das ist allerdings ohne den Druck deutlich angenehmer. RB will, der BVB muss - er legt den Liga-Pokal-Spagat hin. "Wir wollen in die Champions League. Natürlich ist aber auch der Wunsch groß, den Pokal zu erobern", sagte Trainer Edin Terzic. Bei seinem Scherz lachte dann auch Michael Zorc aus vollem Herzen mit: "Das ist für uns das wichtigste Spiel an diesem Wochenende."

