BVB, News und Gerüchte: Sancho-Ablöse intern beschlossen, Watzke wird in Causa Haaland nochmal deutlich - Borussia Dortmund heute

Intern sollen die Ablöseforderungen für Jadon Sancho wohl feststehen und Hans-Joachim Watzke wird in der Haaland-Causa deutlich. Alle News zum BVB.

Der BVB am heutigen Montag. Alle Neuigkeiten und Entwicklungen zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB, News: Erling Haaland könnte gegen RB Leipzig zurückkehren

Der BVB hofft auf ein Comeback von Torjäger Erling Haaland im anstehenden Spitzenspiel gegen RB Leipzig. "Wir sind guter Dinge, dass es bei ihm nicht mehr allzu lange dauert und er vielleicht Mitte der Woche wieder einsteigen kann", erklärte Trainer Edin Terzic nach dem Pokalsieg über Holstein Kiel.

Das Spiel gegen Leipzig steht am kommenden Samstag um 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER) an. Haaland hatte die Partie gegen Holstein Kiel aufgrund von muskulären Problemen verpasst.

Länger ausfallen wird dagegen weiterhin Dan-Axel Zagadou. Der Innenverteidiger fieberte im Pokal zwar neben Haaland auf der Tribüne mit, wird sich mit einem Comeback jedoch noch gedulden müssen. "Derzeit bekommt die operierte Struktur noch Ruhe, aber es sieht alles planmäßig aus", verriet Sebastian Kehl gegenüber dem kicker.

BVB, News: Borussia Dortmund einigt sich intern wohl auf Sancho-Ablöse

Ein möglicher Wechsel von Jadon Sancho im kommenden Sommer steht nach wie vor im Raum. Dass den Flügelspieler ein Wechsel nach England reizt, ist kein Geheimnis. Ein Verkauf würde zudem eine hohe Millionensumme auf die von Corona geplagten Konten des BVB einbringen.

Michael Zorc bestätigte bereits, dass zwischen den Dortmundern und Sancho eine Vereinbarung bestehe: "Dieses Gentlemen's Agreement zwischen Jadon und uns gab es schon im vergangenen Sommer, und daran hat sich auch nichts geändert", so Zorc. "Wir haben gewisse Bedingungen gestellt, die erfüllt werden müssten, damit Jadon den Verein verlassen könnte."

Die wichtigste Bedingung ist dabei die Ablösesumme für den englischen Nationalspieler. Nach Informationen von Sport1 soll sich der BVB intern auf eine Ablöse geeinigt haben, für die der Verein Sancho ziehen lassen würde. Diese soll 85 bis 90 Millionen Euro betragen.

Im vergangenen Sommer hatten die Bosse der Schwarz-Gelben 120 Millionen Euro als Ablöse für Sancho aufgerufen. Eine Summe, die den Interessenten damals zu hoch war. Unter anderem nahm Manchester United nach langen Verhandlungen Abstand von einem Transfer.

Wer im Falle eines Wechsels auf Sancho nachfolgen würde, ist derweil noch unklar. Memphis Depay, der lange als möglicher Neuzugang beim BVB gehandelt wurde, ist offenbar kein Thema mehr bei der Borussia. Die Gehaltsforderungen des Niederländers ist der BVB offenbar nicht bereit, zu erfüllen. Der Telegraaf hatte zuletzt Noni Madueke als möglichen Sancho-Nachfolger ins Spiel gebracht.

BVB, News - Nach Horrorverletzung gegen Kiel: Mateu Morey meldet sich zu Wort

Mateu Morey hat sich nach seiner Verletzung beim 5:0-Sieg von Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel zu Wort gemeldet. Der 21-jährige Spanier wirkte dabei schon wieder erstaunlich positiv.

"Ich muss mich leider einer Operation unterziehen und werde hart arbeiten, um stärker zurückzukommen. Der Weg zur Genesung beginnt heute", schrieb Morey bei Twitter. Er postete dazu ein Bild, das ihn lächelnd und mit erhobenem Daumen auf dem Sofa liegend zeigt.

Wie schwer die Knieverletzung tatsächlich ist, steht nach wie vor nicht fest. Eine Diagnose wird es wohl frühestens am Montag geben. Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl sprach am Sonntag im Doppelpass von einer "schweren Bänder- und Kapselverletzung". Zudem sagte Kehl: "Weitere Untersuchungen werden heute und morgen stattfinden. Der Junge wird aber leider lange ausfallen."

BVB, News - Nach Morey-Ausfall: Wohl kein Rechtsverteidiger-Transfer im Sommer

Der Dortmunder Sieg im Pokal über Kiel wurde überschattet durch die schwere Verletzung von Mateu Morey. Der Rechtsverteidiger verletzte sich am Knie und bestätigte bereits, dass er sich einer Operation unterziehen wird. Welche Verletzung der Spanier genau erlitt und wie lange er ausfallen wird, ist noch unklar.

Trotz des sehr wahrscheinlich langen Ausfalls von Morey plant der BVB laut dem kicker aber wahrscheinlich keinen Transfer eines Rechtsverteidigers im Sommer. Erste Optionen rechts in der Abwehr sind demnach Thomas Meunier und Felix Passlack, dessen Vertrag verlängert werden soll.

Eine weitere Option stellt zudem der vielseitige Emre Can dar. Can, der bislang vor allem in der Innenverteidigung sowie im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kam, ist ebenfalls als Rechtsverteidiger denkbar. Das Trio soll die lange Ausfallzeit von Morey voraussichtlich im Verbund auffangen.

BVB, News - Hans-Joachim Watzke deutlich: "Haaland wird auch im nächsten Jahr Dortmund-Spieler sein"

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Bundesligist Borussia Dortmund geht weiter fest von einem Verbleib von Toptorjäger Erling Haaland (20) aus. "Erling Haaland wird auch im nächsten Jahr Spieler des BVB sein. Er lässt sich nichts zu Schulden kommen und gibt Vollgas. Wie er auf der Tribüne mitgefiebert hat, zeigt, wie sehr er sich mit seinem Team identifiziert", sagte Watzke bei Sport1.

Am Samstag hatte Mino Raiola, der umtriebige Berater des norwegischen Sturmjuwels, Spekulationen über dessen Zukunft angeheizt. "14 große Klubs wollen ihn. Jetzt ist es wichtig herauszufinden, was die beste Option ist", sagte Raiola der spanischen Zeitung AS.

Watzke nahm die Aussagen locker. "Ich kenne Mino schon lange und komme gut mit ihm aus. Man muss seine Eigenheiten annehmen", sagte der BVB-Boss: "Er kennt aber auch die Eigenheiten von Borussia Dortmund. Von mir aus kann er gern jeden Tag ein neues Interview geben. Für uns ist das kein Problem."

