Borussia Dortmund, News und Gerüchte: Leipzig will mit Gulacsi verlängern, Haaland gegen RB wohl wieder dabei - alles zum BVB heute

Peter Gulacsi soll einen neuen Vertrag bei RB Leipzig unterschreiben und Erling Haaland ist gegen die Sachsen wohl wieder dabei. Alle News zum BVB.

Borussia Dortmund News heute: Diese aktuellen Nachrichten, Informationen und Gerüchte gibt es am Freitag über den BVB in der Bundesliga.

🙌 Haken dran: Hier kommen alle Infos zur Vertragsverlängerung mit Felix #Passlack bis Sommer 2023!



📖👉 https://t.co/2xNjaSoF99 — Borussia Dortmund (@BVB) May 6, 2021

BVB, News: Wechsel vom Tisch? RB Leipzig will wohl mit Dortmund-Wunschspieler Peter Gulacsi verlängern

Auf der Suche nach einer neuen Nummer eins muss Borussia Dortmund wohl seinen Wunschspieler von der Liste streichen. Wie die Bild berichtet, will der kommende BVB-Gegner RB Leipzig den bis 2023 datierten Vertrag mit Schlussmann Peter Gulacsi vorzeitig um ein bis zwei weitere Jahre verlängern.

Dabei soll die Ausstiegsklausel des 31-Jährigen, dank der er die Sachsen im Sommer für 12,5 Millionen Euro verlassen könnte, gestrichen werden. Im Gegenzug dürfte der Schlussmann ein höheres Gehalt verdienen. Vorstandsboss Oliver Mintzlaff soll die Verhandlungen mit Gulacsi zur "Chefsache" erklärt haben und auch Jesse Marsch, der im kommenden Sommer das Traineramt von Julian Nagelsmann übernimmt, habe sich für eine Verlängerung mit dem Ungar ausgesprochen. Marsch soll Gulacsi bereits mehrfach kontaktiert haben, um diesen zu überzeugen.

BVB, News: Borussia Dortmund wohl mit Erling Haaland gegen RB Leipzig - Mateu Morey erfolgreich am Knie operiert

Borussia Dortmund kann im Bundesligaspiel gegen seinen Pokalfinal-Gegner RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) sehr wahrscheinlich wieder mit Topstar Erling Haaland planen.

Nach einigen Tagen Trainingspause "gehen wir davon aus, dass mit ihm so weit alles gut ist, dass er schmerzfrei ist und eine Option", sagte Trainer Edin Terzic am Donnerstag. Fünf Tage nach dem Liga-Duell treffen sich beide Mannschaften zum Pokal-Endspiel in Berlin.

"Wir haben zwei große Ziele, die wir erreichen wollen: Wir wollen in die Champions League. Natürlich ist aber auch der Wunsch groß, den Pokal zu erobern", sagte Terzic, der "ein schwieriges Spiel" erwartet. Der BVB hat eine Aufholjagd hingelegt, liegt aber noch auf einem Europa-League-Platz.

Mateu Morey wird viele Monate lang nicht mithelfen können, die Ziele zu erreichen. Der junge Spanier war in einem "ersten Akuteingriff" am rechten Knie operiert worden. Es handele sich um "eine Verletzung des Außenbandes, des vorderen Kreuzbandes und der Kapsel", teilte der BVB mit.

🎙️ Edin #Terzic zu Mateu #Morey: "Bei Mateu ist es eine Kreuzband- und Außenbandverletzung. Zur Ausfallzeit können wir noch nichts genaues sagen. Wir sind erstmal froh, dass er seine erste OP gestern gut überstanden hat." pic.twitter.com/X4SdQKrEaW — Borussia Dortmund (@BVB) May 6, 2021

Eine genaue Ausfallzeit lasse sich noch nicht vorhersagen. "Den Umständen entsprechend geht es ihm gut", berichtete Terzic. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass er die Reha gut übersteht. Wir hoffen und beten, dass es nicht zu lange dauert und alles gut geht."

BVB, Transfers: Jadon Sancho will Borussia Dortmund verlassen - doch es gibt einen Haken

Offensiv-Star Jadon Sancho (21) peilt nach Informationen von Goal und SPOX in der kommenden Sommer-Transferperiode erneut einen Abschied von Borussia Dortmund an. Allerdings gibt es einen Haken.

Das Interesse der englischen Klubs an Sancho ist erkaltet. Weder liegt dem BVB bisher ein Angebot für den Flügelstürmer vor noch führt die Sancho-Seite ernsthafte Gespräche mit anderen Klubs - auch nicht aus anderen Ländern.

Der englische Nationalspieler war bereits im vergangenen Jahr mit dem Wunsch an den BVB herangetreten, in seine Heimat zurückkehren zu wollen, erhielt aber trotz mehrerer Angebote und eines "Gentlemen's Agreements" mit den Dortmunder Bossen um Michael Zorc keine Freigabe.

Der Grund dafür: Kein Interessent war im Zuge der Corona-Krise bereit, die von den Schwarz-Gelben geforderte Ablösesumme von 120 Millionen Euro zu bezahlen. Daran hat sich nichts geändert - und deshalb wäre der BVB inzwischen auch bereit, Sancho für eine geringere Summe abzugeben. Nach Informationen von Goal und SPOX liegt diese bei 90 Millionen Euro. Wohin könnte der vertraglich bis 2023 an den BVB gebundene Sancho wechseln?

Im vergangenen Sommer hatte insbesondere Manchester United Interesse an dem Außenstürmer gezeigt. Die "Red Devils" haben nach wie vor Bedarf, sind finanziell aber schlechter aufgestellt als 2020.

Ähnlich gestaltet sich auch die Lage beim FC Liverpool, der ohnehin in erster Linie seine Defensive verstärken möchte. Der FC Chelsea hingegen wäre bereit für eine wirtschaftlich anspruchsvollere Investition im Offensivbereich, priorisiert jedoch die Verpflichtung eines Mittelstürmers a la Romelu Lukaku (Inter Mailand) oder Erling Haaland, der mit Sancho beim BVB zusammenspielt. Und Manchester City ist nicht an einer Rückholaktion des Rechtsfußes interessiert.

Ein Verbleib in Dortmund, so konkret Sanchos Wechselabsicht auch sein mag, ist also keineswegs als unwahrscheinlich einzustufen.

Alles deutet auf einen langen Sommer mit vielen Gesprächen hin. Aus dem persönlichen Wunsch von Sancho, seine Zukunft bis zur Europameisterschaft im Juni geklärt zu haben, wird aller Voraussicht nach nichts. Die Verhandlungsmacht liegt beim BVB. Erst im kommenden Sommer, ein Jahr vor Vertragsende, wären Zorc und Co. unter Verkaufszwang.