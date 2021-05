BVB, News und Gerüchte: Zorc bei Sancho gelassen, Haaland fehlt wohl gegen Leipzig - alles zu Borussia Dortmund heute

Zorc bleibt wegen eines möglichen Abschieds von Jadon Sancho gelassen. Derweil muss der BVB gegen Leipzig wohl auf Haaland verzichten. Alle News.

Borussia Dortmund News heute: Diese aktuellen Nachrichten, Informationen und Gerüchte gibt es am Samstag über den BVB in der Bundesliga.

Alles Wissenswerte aus den vergangenen Tagen zu den Schwarz-Gelben findet Ihr hier gesammelt zum nachlesen:

BVB, News - Michael Zorc bei Jadon Sancho gelassen: "Wenn sich nichts tut, bleibt er"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc gibt sich angesichts der Wechselgerüchte um Jadon Sancho gelassen. In einem Interview mit den Ruhr Nachrichten betonte er, dass den Dortmundern noch kein angemessenes Angebot für den Engländer vorliege. Zudem äußerte sich Zorc erneut zur Personalie Erling Haaland.

Während Borussia Dortmund einem möglichen Abgang von Jadon Sancho im vergangenen Sommer eine klare Absage erteilte, könne der Flügelspieler den Klub in diesem Jahr bei "einem gewissen Angebot" verlassen. Bisher sei jedoch "alles ruhig. Wenn sich nichts tut, bleibt er. Von mir aus sehr gerne!", stellte Zorc klar.

Demnach sei der BVB nicht auf der Suche nach einem Abnehmer und auch mit Sancho sei noch kein zeitlicher Rahmen für die Möglichkeit eines Wechsels besprochen worden. Angesprochen auf Erling Haaland bekräftigte Zorc derweil seinen Standpunkt. So werde der Norweger auch in der kommenden Saison für die Westfalen auflaufen.

Dennoch sei sich Zorc im Klaren, dass die Spekulationen um Haaland nicht abnehmen werden. "Das gesprochene Wort zählt in der Auswertung ja ohnehin längst nicht mehr. Ich habe ja gesagt, dass Erling Haaland bleibt. Nur macht das keinen Unterschied", bemängelte der 58-Jährige.

BVB, News - Hitzfeld: Haaland könnte "beim FC Bayern nochmal ein Thema werden"

Ex-BVB-Trainer Ottmar Hitzfeld kann sich ein künftiges Interesse des FC Bayern an Stürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund vorstellen. So könnte der Norweger künftig Rekordmeister zu "einem Thema" werden, wie Hitzfeld in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe erklärte.

"Generell muss man sich glücklich schätzen, wenn man solche Spieler in der Bundesliga spielen sieht. Für Haaland wäre es eine große Herausforderung, die Bundesliga zu verlassen und sich im Ausland durchzusetzen“, sagte die Trainerlegende angesprochen auf Haaland: "Wenn er aber noch etwas länger in Dortmund bliebe, gehe ich davon aus, dass er dann auch beim FC Bayern noch mal ein Thema werden würde."

Er wolle bei den Schwarz-Gelben jedoch "niemanden mit einer Aussage in Verlegenheit bringen, geschweige denn Dortmund schwächen", betonte der 72-Jährige. Hitzfeld führte aus: "Ich hoffe, dass Dortmund seine Spieler lange halten kann, damit Konkurrenz da ist. Aber was passiert, wenn Lewandowski mal aufhört, wissen Sie ja auch."

BVB, News: Erling Haaland fehlt wohl im Abschlusstraining vor Duell mit Leipzig

Stürmerstar Erling Haaland droht Borussia Dortmund im wichtigen Bundesligaspiel gegen gegen Pokalfinal-Gegner RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) zu fehlen.

Wie Sky berichtet, fehlte der Norweger am Freitag beim Dortmunder Abschlusstraining. Haaland kämpft mit muskulären Problemen, nachdem er beim Spiel in Wolfsburg einen Schlag abbekommen hatte. Auch im Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel am vergangenen Samstag konnte der 20-Jährige nicht auflaufen.

BVB - Nuri Sahin exklusiv über Dortmund-Star Jadon Sancho: "Dasselbe wie bei Neymar oder Mbappe"

Nuri Sahin, ehemaliger Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund und aktuell beim türkischen Erstligisten Antalyaspor unter Vertrag, hat von BVB-Flügelspieler Jadon Sancho in den höchsten Tönen geschwärmt . "Er ist einer, für den man Eintritt bezahlt", sagte Sahin exklusiv zu Goal und SPOX . "Er nimmt es alleine mit drei Gegenspielern auf und behält trotzdem den Ball", erklärte Sahin seine Bewunderung mit den beeindruckenden technischen Fähigkeiten des Engländers.

"Bei ihm ist es dasselbe wie bei Neymar oder Mbappe. Solche Spieler lassen Fans die Tickets bezahlen und die Kinder wollen sich diese Namen auf ihr Trikot drucken", erklärte er.

Sahin stand im BVB-Kader, als Sancho 2017 von Manchester City ins Ruhrgebiet wechselte. "Er ist mit 17 gekommen und schon damals war es verrückt, was er drauf hatte", blickte der frühere türkische Nationalspieler zurück. "Es war eine mutige Entscheidung von ihm, aber Jadon und seine Familie waren der Meinung, dass es das Beste für ihn sei, seine Komfortzone zu verlassen. Und es hat alles für ihn geklappt", meinte Sahin.