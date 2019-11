BVB vs. Barcelona: Lionel Messi stellt neuen Rekord in der Champions League auf

Superstar Lionel Messi vom hat in der einen neuen Rekord aufgestellt. Durch seinen Treffer zum 2:0 im Gruppenspiel gegen Borussia Dortmund (3:1) hat der Argentinier in der Königsklasse nun gegen 34 verschiedene Gegner getroffen. Das gelang davor noch keinem Spieler.

⭐ A NEW RECORD for Leo #Messi ⭐

⚽ against 3️⃣4️⃣ different teams!

🔥The MOST EVER in the UEFA @ChampionsLeague!🔥 pic.twitter.com/PeC7oMV3bD