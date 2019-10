Treffer gegen 33 Mannschaften in der Champions League: Lionel Messi zieht mit Cristiano Ronaldo und Raul gleich

Starstürmer Lionel Messi vom hat mit seinem Treffer zum 1:0 für den spanischen Meister bei in der am Mittwochabend für gleich mehrere Rekorde gesorgt: Wie zuvor Ex-Real-Kapitän Raul und Cristiano Ronaldo ( ) netzte Messi damit gegen 33 verschiedene Mannschaft in der Königsklasse.

Messis Treffer bedeutete außerdem eine weitere Bestmarke: Als erstem Spieler überhaupt in der Geschichte des Wettbewerbs gelang dem Argentinier in 15 aufeinanderfolgenden Spielzeiten jeweils mindestens ein Treffer.

In Prag markierte Barcas Kapitän bereits früh sein besonderes Tor: Nach einem Doppelpass mit Artur schob er den Ball in der dritten Minute ohne große Mühe aus zehn Metern zur Gästeführung ein.

15 - Barcelona forward Lionel Messi has become the first player in Champions League history to score at least once in 15 consecutive seasons in the competition. Longevity. pic.twitter.com/mWxv6tLnJZ