Bundesliga 2023: Mit welchem Spiel geht es weiter?

Die Bundesliga-Saison 2022/23 wird am 20. Januar fortgesetzt. Mit welchem Spiel geht es weiter?

Nach der Winterpause geht es für die 18 Bundesliga-Vereine in der nationalen Meisterschaft weiter. Tabellenführer FC Bayern München trifft am 16. Spieltag auf RB Leipzig, Borussia Dortmund bekommt es mit dem FC Augsburg zu tun und Borussia Mönchengladbach empfängt Bayer Leverkusen. Zu welchen Duellen kommt es noch am ersten Bundesliga-Wochenende des Jahres? Wo werden die Partien übertragen und welches Spiel findet am Freitagabend statt? GOAL fasst zusammen.

Nach 15 Spieltagen steht der FC Bayern München an der Spitze der Bundesliga-Tabelle und führt das Tableau mit vier Punkten vor dem SC Freiburg an. Borussia Dortmund, aktuell lediglich auf dem sechsten Platz, hinkt den Erwartungen noch ein wenig hinterher, während der Tabellendritte Union Berlin diese mal wieder übertrifft.

Am anderen Ende steht der FC Schalke 04 mit lediglich neun Punkten, mit nur zwei Siegen erlebt der Aufsteiger aus dem Ruhrpott bislang eine enttäuschende Spielzeit. Anders der zweite "Neuling" aus Bremen: Mit dem neunten Platz und 21 Punkten ist der SV Werder eine der positiven Überraschungen und hat - Stand jetzt - mit dem Abstieg nichts zu tun. Können die Grün-Weißen auch gegen den 1. FC Köln überzeugen? Und wie schlägt sich S04 gegen Champions-League-Achtelfinalist Eintracht Frankfurt? Am Ende des 16. Spieltags wissen wir mehr.

Die Bundesliga wird am 20. Januar 2023 mit dem 16. Spieltag fortgesetzt. Mit welchem Spiel geht es weiter?

Bundesliga 2023: Mit welchem Spiel geht’s am 16. Spieltag los?

Der amtierende deutsche Meister FC Bayern München wird den 16. Spieltag mit der Partie gegen RB Leipzig eröffnen.

Anstoß ist am Freitag, 20. Januar 2023, um 20.30 Uhr in der Red Bull Arena in der sächsischen Messestadt.

Bundesliga 2023: FC Bayern vs. RB Leipzig zum Auftakt des 16. Spieltags - Freitagsspiel live im Free-TV?

Ihr könnt das Duell der beiden Top-Teams am Freitagabend sowohl im Free-TV als auch im kostenfreien LIVE-STREAM verfolgen.

Im Fernsehen läuft das Spiel bei Sat. 1, der LIVE-STREAM wird im Internet auf ran.de bzw. in der ran-App bereitgestellt.

Bundesliga 2023: Saison geht mit FCB vs. RBL weiter - Läuft die Partie des 16. Spieltags auf DAZN?

Da DAZN die Rechte für die Übertragungen der Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag hält, könnt Ihr Leipzig gegen Bayern auch beim Streamingdienst verfolgen. Verfügt Ihr über einen bestehenden Pay-TV-Vertrag, könnt Ihr die linearen Kanäle des Anbieters gegebenenfalls hinzubuchen. Falls dies möglich ist, seht Ihr die Begegnung auch auf DAZN 1 oder DAZN 2 auf Eurem TV.

Habt Ihr ein Abonnement direkt bei DAZN oder wollt Euch dieses noch vor dem Anpfiff zulegen, findet Ihr den LIVE-STREAM entweder im Webbrowser oder in der DAZN-App. Der Kostenpunkt beträgt 29,99 Euro im Monatsabo oder umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo.

Bundesliga 2023: Nächstes Spiel RB Leipzig gegen FC Bayern läuft auf DAZN - Infos zum Anbieter

Bundesliga 2023: RB Leipzig und FC Bayern eröffnen 16. Spieltag - Highlights und LIVE-TICKER

Die Zusammenfassung des Spiels findet Ihr im Anschluss an die Begegnung ebenfalls bei DAZN sowie bei ran. Darüber hinaus laden ZDF, ARD und Sport 1 in der Nacht von Sonntag auf Montag kurze Zusammenfassungen der Spiele auf der jeweiligen Website hoch.

Wollt Ihr während des Spiels informiert bleiben, haltet Euch an den LIVE-TICKER von GOAL. So verpasst Ihr keine spielentscheidenden Szenen und seid stets auf dem neuesten Stand.

Bundesliga 2023: Mit FC Bayern gegen RB Leipzig geht’s weiter - Alle Partien des 16. Spieltags in der Übersicht

Bundesliga 2023: RB Leipzig gegen FC Bayern zum Auftakt in das neue Jahr - Übersicht zur Übertragung