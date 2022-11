Champions League, Achtelfinale: Auslosung bringt Kracher für FC Bayern und BVB

In der Champions League wurden die Paarungen für das Achtelfinale ausgelost. Auf wen treffen Bayern, der BVB, Frankfurt und Leipzig?

WAS IST PASSIERT? Im schweizerischen Nyon wurden am Montag das Achtelfinale in der Champions League ausgelost. Aus der Bundesliga waren der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in den Loskugeln.

Für die Bayern geht es in der Runde der letzten 16 gegen Paris Saint-Germain. Der BVB bekommt es mit dem FC Chelsea zu tun, während die Leipziger auf Manchester City treffen. Die SGE muss als Neuling in der K.-o.-Phase der Champions League gegen Napoli ran.

Das Champions-League-Achtelfinale im Überblick:

Leipzig Manchester City Brügge Benfica Liverpool Real Madrid Milan Tottenham Frankfurt Napoli Dortmund Chelsea Inter Mailand Porto PSG Bayern München

WIE GEHT ES WEITER? Gespielt werden die Paarungen allerdings erst nach der Weltmeisterschaft in Katar. Stattfinden wird das Achtelfinale am 14./15./21./22. Februar und dem 7./8./14./15. März 2023. Am 17. März folgt dann die Auslosung für das Viertelfinale.