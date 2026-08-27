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Bryan ZaragozaGetty Images

Bryan Zaragoza wechselt vom FC Bayern nach Barcelona

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B. Zaragoza

Bayern München dünnt seinen Kader weiter aus.

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, verlässt Bryan Zaragoza den Klub leihweise. Bis zum Ende der Saison schließt sich der 24-Jährige Espanyol Barcelona an.

Zaragoza war zuletzt an Celta Vigo und die AS Rom verliehen. "Bryan hat in den vergangenen beiden Jahren auf seinen verschiedenen Stationen unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Er soll sich nun in seinem vertrauten Umfeld der LaLiga weiterentwickeln", sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Zaragoza war im Winter 2024 vom FC Granada nach München gekommen. Nach sieben Spielen für die Münchner wurde er zunächst an CA Osasuna, dann an Celta Vigo und schließlich nach Italien verliehen, um sich weiterzuentwickeln.

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