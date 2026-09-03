Brisante Klausel: Verlässt ein Neuzugang den BVB bereits im Winter wieder?

Wie Fabrizio Romano gegenüber dem Portal CaughtOffside offenbarte, kann Nwaneris Stammklub Arsenal den 19-Jährigen bereits in der kommenden Winter-Transferperiode wieder zurückbeordern.

Ursprünglich läuft der Leih-Vertrag des Offensivspielers bei Borussia Dortmund bis zum 30. Juni 2027, nach Romanos Informationen haben sich die Gunners jedoch eine entsprechende Klausel in die Vereinbarung mit dem BVB schreiben lassen, die eine frühere Zurückberufung ermöglicht.

Kurios: Noch im vergangenen Jahr machten die Schwarzgelben mit einer sehr ähnlichen Klausel keine guten Erfahrungen. Im Sommer 2025 hatte sich der BVB mit dem FC Chelsea auf ein einjähriges Leihgeschäft von Innenverteidiger Aaron Anselmino verständigt - die Blues bekamen jedoch, scheinbar ähnlich wie Arsenal jetzt, die Option eingeräumt, den Argentinier schon im Winter zurückzuholen.

Chelsea machte von dieser Klausel letztlich Gebrauch und holte den in Dortmund stark aufspielenden Innenverteidiger im Januar zurück nach London. Dort blieb er allerdings nicht, sondern wurde als "Tausch-Objekt" direkt zu Partnerklub Racing Straßburg weiterverliehen.

Für den BVB entpuppte sich die Lage damals als durchaus knifflig, schließlich fehlten Trainer Niko Kovac zu jenem Zeitpunkt mehrere Defensivspieler verletzt. Zwischenzeitlich musste der BVB improvisieren und positionsfremde Spieler in der Innenverteidigung aufbieten.

Getty Images

Giannis Konstantelias zieht sich Kreuzbandriss zu

Ob Arsenal von der angeblichen Klausel am Ende tatsächlich Gebrauch macht, bleibt abzuwarten. Möglicherweise steht bis dahin Giannis Konstantelias wieder auf dem Platz, dessen schwere Knieverletzung die Leihe Nwaneris überhaupt erst nötig gemacht hatte.

Konstantelias, der ein starkes Bundesligadebüt mitsamt Tor hinlegte, hatte sich zum Saisonauftakt gegen den HSV Anfang der zweiten Halbzeit bei einem eigentlich harmlosen Zweikampf das Knie verdreht. Zwar konnte er nach einer längeren Behandlung das Spielfeld eigenständig verlassen, allerdings ließen schon da Gestik und Mimik des Spielers und des Staffs nichts Gutes vermuten.

Tags darauf bestätigte Dortmund, dass sich der 23-jährige Grieche einen Kreuzbandriss zuzog. Er wird "mehrere Monate" fehlen.